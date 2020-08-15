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DTM / Lausitzring / Sıralama turları raporu

Lausitzring DTM: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Frijns'ın

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Lausitzring DTM: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Frijns'ın
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 09:39

Robin Frijns, DTM'in Lausitzring'deki ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

DTM'de sezonun ikinci yarışı bu hafta sonu Lausitzring'de yapılacak ve sürücüler, cumartesi sabahında 20 dakikalık sıralama turları için piste çıktılar.

Sürücüler ilk dakikalardan itibaren derecelerini sürekli olarak geliştirmeye devam ettiler.

Nico Müller ilk turların ardından 1:15.592'lik derecesiyle liderdi ve pole pozisyonunu kazanacak gibiydi.

Ancak Robin Frijns harika bir son tur çıkardı ve 1:15.486 ile pole pozisyonunu kazandı.

Belçika'daki yarışta harika bir performans sergileyen Müller sadece 0.106 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Loic Duval 0.196 saniye geride üçüncü oldu.

Audi böylelikle ilk üç sıranın sahibi oldu.

BMW sürücüleri Sheldon van der Linde, Timo Glock ve Marco Wittmann sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı oldular.

Rene Rast, sezona şanssız başlasa da, Formula E'deki harika performansının ardından güne moralli şekilde başladı ancak 0.353 saniye geride yedinci oldu.

Jamie Green 1:15.943'le Rast'ı sadece 0.1 saniye geriden takip etti.

İlk onu Mike Rockenfeller ile Jonathan Aberdein tamamladı.

BMW'nin müşteri takımıyla mücadele eden Robert Kubica, 1.364 saniye geride sonuncu oldu.

Lausitzring DTM sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.486  
2 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.592 0.106
3 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.682 0.196
4 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'15.685 0.199
5 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'15.826 0.340
6 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'15.835 0.349
7 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.839 0.353
8 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.943 0.457
9 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'15.985 0.499
10 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.063 0.577
11 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.078 0.592
12 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.099 0.613
13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.142 0.656
14 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.443 0.957
15 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'16.458 0.972
16 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'16.850 1.364
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Seri DTM
Etkinlik Lausitzring
Pilotlar Robin Frijns
Editör Rachit Thukral

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