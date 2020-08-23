Lausitzring DTM: Auer ve BMW bu sezon ilk kez kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Robin Frijns iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Rene Rast ise şampiyonadaki rakibi Nico Müller’i geçerek ikinci sırayı ele geçirdi.

Dördüncü sıradan start alan Sheldon van der Linde çok kötü bir startla en gerilere düşerken, Robert Kubica iyi bir startla 9. sıraya kadar yükseldi.

Dördüncü tura girilirken start düzlüğünde Frijns’ı geçen Rast liderliğe yükselmeyi başardı. Ancak 7. turda Frijns, Rast’ı geçerek yeniden ilk sırayı ele geçirdi.

İlerleyen turlarda Frijns’a göre erken pite gelen Rast ve Müller, Hollandalı sürücünün önüne geçmeyi başardılar.

Ancak son 10 dakikaya girilirken Frijns, Müller’i geçmeyi başardı.

Bu üçlü kendi aralarında savaşırken, erken pite gelen Timo Glock, Lucas Auer ve Jamie Green ilk üç sırada yer alıyordu.

Son tura girilirken Glock’a atak yapan Auer liderliğe yükseldi ve yarışı kazanmayı başardı.

Glock’un ikinciliğiyle beraber BMW, kendileri için çok kötü başlayan sezonda ilk galibiyetini almayı da başardı.

Son virajda Green’i geçmeyi başaran Frijns üçüncü olurken, finiş çizgisinde Rast’ı geride bırakan Müller beşinci sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Jonathan Aberdein, Loic Duval, Marco Wittmann ve Sheldon van der Linde oldu.

Yarış sonucu: