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DTM / Lausitzring II / Yarış raporu

Lausitzring DTM: Auer ve BMW bu sezon ilk kez kazandı!

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Lausitzring DTM: Auer ve BMW bu sezon ilk kez kazandı!
Ekleyen:
, Editör

DTM’in ikinci Lausitzring hafta sonundaki ikinci yarışı BMW sürücüsü Lucas Auer kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Robin Frijns iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Rene Rast ise şampiyonadaki rakibi Nico Müller’i geçerek ikinci sırayı ele geçirdi.

Dördüncü sıradan start alan Sheldon van der Linde çok kötü bir startla en gerilere düşerken, Robert Kubica iyi bir startla 9. sıraya kadar yükseldi.

Dördüncü tura girilirken start düzlüğünde Frijns’ı geçen Rast liderliğe yükselmeyi başardı. Ancak 7. turda Frijns, Rast’ı geçerek yeniden ilk sırayı ele geçirdi.

İlerleyen turlarda Frijns’a göre erken pite gelen Rast ve Müller, Hollandalı sürücünün önüne geçmeyi başardılar.

Ancak son 10 dakikaya girilirken Frijns, Müller’i geçmeyi başardı.

Bu üçlü kendi aralarında savaşırken, erken pite gelen Timo Glock, Lucas Auer ve Jamie Green ilk üç sırada yer alıyordu.

Son tura girilirken Glock’a atak yapan Auer liderliğe yükseldi ve yarışı kazanmayı başardı.

Glock’un ikinciliğiyle beraber BMW, kendileri için çok kötü başlayan sezonda ilk galibiyetini almayı da başardı.

Son virajda Green’i geçmeyi başaran Frijns üçüncü olurken, finiş çizgisinde Rast’ı geride bırakan Müller beşinci sırada yer aldı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Jonathan Aberdein, Loic Duval, Marco Wittmann ve Sheldon van der Linde oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 34 57'22.467     25
2 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 34 57'23.677 1.210 1.210 18
3 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'24.242 1.775 0.565 15
4 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'24.444 1.977 0.202 12
5 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'24.931 2.464 0.487 10
6 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'24.942 2.475 0.011 8
7 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 34 57'25.703 3.236 0.761 6
8 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'26.563 4.096 0.860 4
9 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 34 57'26.672 4.205 0.109 2
10 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 34 57'31.557 9.090 4.885 1
11 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'31.622 9.155 0.065  
12 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 34 57'32.288 9.821 0.666  
13 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'34.770 12.303 2.482  
14 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'35.697 13.230 0.927  
15 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 34 57'37.863 15.396 2.166  
16 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 34 57'50.557 28.090 12.694  
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DTM Lausitzring: Frijns pole pozisyonunu kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Lausitzring II
Alt-etkinlik Yarış 2
Editör Cem Özel

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