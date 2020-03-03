Kubica'nın 2020 DTM sezonunda kullanacağı renk düzeni ortaya çıktı
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ART Grand Prix adına DTM'de mücadele edecek olan Robert Kubica'nın kullanacağı yeni BMW DTM aracına dair ilk görüntüler yayınlandı.
Robert Kubica, geçirdiği ralli kazasından sonra ilk kez geçen yıl Formula 1'e dönmüş ancak başarısız geçen yıldan sonra spora veda etmişti.
Kubica bu yıl PKN Orlen'in desteği ve ART Grand Prix'nin yönetimiyle DTM'de mücadele edecek.
BMW'nin müşteri takımı olan ART Grand Prix'nin BMW M5 aracı, bugün yapılan lansmanla birlikte tanıtıldı.
Araç büyük oranda kırmızı beyaz renk düzenine sahip ve PKN Orlen için özel olarak tasarlanmış bir tasarımı içinde barındırıyor.
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Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
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Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
2/9
Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
3/9
Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
4/9
Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
5/9
Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
6/9
Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
7/9
Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, ART Grand Prix, BMW M4 DTM
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Fotoğraf: PKN Orlen
Robert Kubica, BMW M4 DTM, Orlen Team
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Editör
|Kemal Şengül
Kubica'nın 2020 DTM sezonunda kullanacağı renk düzeni ortaya çıktı
paylaşım
yorumlar
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