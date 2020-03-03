Kubica'nın 2020 DTM sezonunda kullanacağı renk düzeni ortaya çıktı

Robert Kubica, geçirdiği ralli kazasından sonra ilk kez geçen yıl Formula 1'e dönmüş ancak başarısız geçen yıldan sonra spora veda etmişti.

Kubica bu yıl PKN Orlen'in desteği ve ART Grand Prix'nin yönetimiyle DTM'de mücadele edecek.

BMW'nin müşteri takımı olan ART Grand Prix'nin BMW M5 aracı, bugün yapılan lansmanla birlikte tanıtıldı.

Araç büyük oranda kırmızı beyaz renk düzenine sahip ve PKN Orlen için özel olarak tasarlanmış bir tasarımı içinde barındırıyor.

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