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DTM / Spa / Son dakika

Kubica, ilk DTM yarışında "deneyimsizliği yüzünden büyük bir ceza ödemiş"

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Kubica, ilk DTM yarışında "deneyimsizliği yüzünden büyük bir ceza ödemiş"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1 yarış galibi Robert Kubica, geçtiğimiz hafta sonu Spa-Francorchamps pistindeki DTM yarışında, takımı ART ve kendisinin deneyimsizliği yüzünden büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Williams F1 koltuğunu Kanadalı Nicholas Latifi'ye kaybettikten sonra Kubica, 2020 yılında DTM'e, tek koltuklu serilerin ünlü bir takım ART'ın yönetimindeki BMW M4 ile beraber katıldı. 

Seriye sadece Kubica değil, aynı zamanda ART da yeni bir başlangıç yaptı. DTM'in 1. Sınıf araç kategorisinde deneyimi olmayan ART, 2015-16 senelerinde Mercedes ile serinin V8 döneminde yer almıştı.

Bu da Kubica'nın, yarış hafta sonunun çoğunluğunu ara sıralarda bulunması anlamına geldi. Polonyalı pilot, 16 araçlık grid ile yapılan yarışların ikisini de 14. sırada tamamladı.

Polonyalı pilot, Cumartesi günkü yarıştaki pitstopunda büyük bir sorun yaşayarak 22 saniye kaybetti, ki bu pit stop öncesinde yarışı 12. sırada, Marco Wittmann'ın fabrika BMW'sinin arkasında ancak WRT tarafından yönetilen 3 müşteri Audi'sinin önünde tamamlayabilirdi.

Kubica, iki sıralama seansı arasında tek tur temposunu 1.7 saniye kadar artırsa da, ayarlarla ilgili alınan yanlış bir karar sonrasında Pazar günü yapılan ikinci yarışta tempoyu korumakta zorlandı.

Polonyalı gazeteci Cezary Gutowski'ye konuşan Kubica şunları söyledi: "Deneyimsizliğimiz yüzünden büyük bir ceza aldık ve bu da bizim için bir öğrenme aşaması."

"Diyelim ki araç için seçtiğimiz yönün yanlış olduğu ve bizim hedeflerimize gelmeyeceği başından belli oldu, bu sadece görmemiz gereken öğrenme aşamalarından biri."

"Sıralamalardaki ilk turda bile ayarların işe yaramayacağını biliyordum ve zor bir yarış olacağının farkındaydım, ancak bunun bu kadar zorlu olacağını beklemiyordum."

"Ne yazık ki sıralamalar ve yarış arasında ayar değiştiremiyorsunuz, bu yüzden bu tür çözümlere sıkıştık."

"Spa'dan karışık duygularla ayrılıyoruz, ancak bu deneyimden çok fazla şey öğrendik ve bu çok önemli. Elimizde pek çok artı var. Tabii ki de kuru zeminde yavaşız, ancak dünkü sıralamalar kötü değildi."

Kubica'nın hafta sonundaki en önemli an, Cumartesi sabahı yapılan antrenman seansıydı, 35 yaşındaki pilot ıslak zeminde en hızlı dördüncü zamanı elde etti.

Polonyalı pilot, ıslak zemin altındaki temposuna güvendiğini, ancak ART'ın ve kendisinin, kuru zeminde de rekabetçi olmak istiyorlarsa, yapmaları gereken çok fazla iş olduğu gerektiğini söyledi.

"Nürbürgring'de farkına vardım, ve Spa'da da gördük ki ıslak zeminde daha hızlıyım ve öndeki gruba daha yakın sürebiliyorum."

"Tempo çok iyiydi, sürpriz bir şekilde iyiydi. Araçta kendimi çok rahat hissettim."

"Ne yazık ki yarışların çoğu kuru zeminde geçiyor. Hem burada [Spa'da] hem de Nürbürgring'de, kuru zeminde hızlı olduğumuz ıslak zeminde hızlı değiliz. Tempo olarak çok düşük kalıyoruz."

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Spa
Pilotlar Robert Kubica
Editör Rachit Thukral

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