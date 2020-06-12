Kubica: "DTM'e katılmak 'derin bir suya atlamak' gibi"

2019 sonunda Williams F1 takımdan ayrılan Kubica, Şubat ayında ART tarafından yönetilen bir BMW M4 müşteri aracıyla DTM'de yarışacağını açıkladı.

Polonyalı sürücü geçen yılın Aralık ayında gerçekleştirilen çaylak testinde yeni nesil DTM araçlarını ilk kez sürmüştü ve bu hafta Nurburgring'deki sezon öncesi testlerinde 541 tur daha attı. Geride kalan dört günün ardından 0.582 saniye geride 12. oldu.

Kubica, bu yıl Marco Wittmann ve Rene Rast gibi şampiyonlar da dahil olmak üzere önemli sürücülere karşı yarışacak."

DTM'deki ilk sezonu için hedefleri sorulduğunda Kubica, “Sahip olduğum fırsatlara ve bu yıla çok gerçekçi şekilde bakıyorum."

“Tabii ki bu şampiyonadaki sürücülerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu araçlarla ilgili hiçbir deneyimim olmadığı için bunun benim için derin bir suya atlamak gibi olduğuna inanıyorum."

“Formula 1, [pist şampiyonaları arasında] en üst seviye motor sporları kategorisi ve WRC en üst seviye ralli kategorisi. Her ikisine de katıldım, ama yine de DTM'i de rekabet açısından çok uzağa koyamam. Bu yüzden önümde büyük bir zorluk var."

“DTM çok sıkışık bir hafta sonuna sahip. Bu yüzden çok fazla çalışma süresi yok, yapabileceğiniz çok fazla şey ve öğrenme fırsatı da yok. Ve deneyim burada çok önemli bir rol oynuyor.” yanıtını verdi.

F1'den DTM'e geçen Timo Glock, 2013'teki ilk sezonunun son yarışına kadar ilk galibiyetini alamadı ve son dönemde “aracı nasıl hızlı süreceğini anlamanın" uzun zaman aldığını kabul etti.

Kubica, F1'den DTM'e geçişin kolay olmasını beklemediğini ve yeni aracı daha iyi anlamak için “bildiklerini unutması” gerektiğini söyledi.

"Sürüş şeklinizin ve araçta olan hisleriniz tamamen benzersiz olduğu Formula 1 gibi bir kategoride çok uzun süre yarışıyorsunuz ve sonra DTM gibi tamamen farklı bir kategoriye geçiyorsunuz. Ama yine çok üst seviyedesiniz ve özellikle kategorideki deneyimli sürücülere karşı yarışıyorsunuz. Bu her zaman zordu ve her zaman zor olacak."

“Elbette daha şanslı olabilirsiniz. Durumun yıldan yıla nasıl olduğuna ve hangi aracı kullandığınıza bağlı olarak daha az şanslı da olabilirsiniz, ancak zorlu yönlerinden birisi de bu."

“Sadece aracı sürmekle kalmıyorsunuz. Prosedürler ve operasyonel şeyler de var. Örneğin, başlangıç. Tamam, pek çok kez bu tarz start aldım, ama son kez bir debriyaj kullanalı 17 yıl oldu."

"Temel olarak sıfırdan başlamak gibi bir şey değil, çünkü farklı kategorilerden edindiğiniz deneyimler küçük de olsa size yardımcı oluyor. Ancak bildiklerinizi unutmanız ve bu aracı sürmek için neyin gerekli olduğunu ve onu sürmenin en iyi yolunun ne olduğunu anlamanız gerekiyor."

"DTM bir karışım gibi. GT aracının özelliklerine ve tek koltuklu araçların aerodinamisine sahip."