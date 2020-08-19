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DTM / Lausitzring / Son dakika

Kubica, DTM'de büyük sorunlar yaşadığını işaret etti

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Kubica, DTM'de büyük sorunlar yaşadığını işaret etti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, Lausitzring'deki DTM hafta sonunda da puan alamamasının ardından görünenden büyük sorunlar yaşadığını söyledi.

Geçen sene Williams takımıyla Formula 1'de mücadele eden Kubica, bu sene BMW'in müşteri takımı ART ile DTM'de mücadele etmeye başladı.

Polonyalı sürücü, sezonun ilk iki hafta sonundan puansız ayrıldı. Kubica, Lausitzring'de sıralamalarda sonuncu isimdi ve pole pozisyonundan 1.4, en yakın rakibinden ise 0.4 sn daha yavaş kaldı.

Przeglad Sportowy'ye konuşan Kubica, "Durumun Spa'dakinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Bu pist daha kısa olduğu için, doğal olarak fark da az oldu ancak bu bizim için pek bir şeyi değiştirmiyor."

"Spa'da tüm pakette eksik olan hissiyat ve performans, aynı şekilde burada da yoktu."

"Burada tur daha kısa olduğu ve her şeyi ayarlamak için daha fazla zamanınız olduğu için eksiklikler daha net göründü."

"Cuma günü her şeyi kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi umuyorduk. Bu işe yaradı ancak yine de aynı noktadayız. Aracı ayarlarken bir iki parametrede değişiklik yapmak yeterli değil. Bizi tutan daha büyük sorunlar var."

"Tek bir sorun yok. Gerçek şu ki mevcut durumumuz oldukça zor. Sıralamalara çıktığınızda önünüzdeki en yakın pilottan 0.4 sn yavaşsanız, bu normal değildir." dedi.

 

BMW Motor Sporları Direktörü Jens Marquardt, Kubica'nın DTM'de rekabetçi konuma gelmesinin biraz zaman alacağını ancak bu konuda ART'a gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Marquardt, "Onun her şeye alışması gerekiyor. Spa zordu. Orada BMW olarak zorlandık ancak o da zorlandı. Burada şimdiden gelişme gördük."

"DTM'in ne kadar zor olduğunu, aracı sürmenin ve maksimumu almanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Gittikçe yaklaşacaktır ancak bunu başarması birkaç yarış alacak."

"Açıkçası bizim tarafımızda, ona yardımcı olmak, takımın her şeye alışması için gerekli şeyleri yapıyoruz."

"Bunu pit stoplarda görebilirsiniz. Takımın hız kazanması biraz zaman alacak. Bu açıdan onlar için kıstas noktası olabilecek iki takımımız var."

"Pit stoplarımız ve startlarımız oldukça iyiydi. Bunu değerlendirmeli ve çalışmayı sürdürmeli, ART'ı aynı seviyeye getirmeliyiz." dedi.

Yardımcı editör: Sven Haidinger

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Lausitzring
Pilotlar Robert Kubica
Editör Rachit Thukral

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