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DTM / Son dakika

Kubica, BMW'nin müşteri takımıyla DTM'de mi yarışacak?

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Kubica, BMW'nin müşteri takımıyla DTM'de mi yarışacak?
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Oca 2020 10:53

Robert Kubica, PKN Orlen tarafından finanse edilen bir BMW müşteri takımıyla DTM'e girecek gibi görünüyor.

Williams ile Formula 1'e geri dönen Robert Kubica, geride kalan bir yıllık sürecin ardından takımdan ayrıldı ve yeni sezonda Alfa Romeo F1'in yedek/test pilotu olacak.

Kubica, bu rolü DTM'de bir yarış koltuğuyla birleştirmek istediğini her fırsatta söyledi ve Aralık ayındaki genç sürücü testinde BMW'nin DTM aracını test etti.

O günden bu yana DTM koltuğuyla ilgili hiçbir bilgi ortaya çıkmadı.

Söylentilere göre Alfa Romeo ile yapılan anlaşma, Kubica'ya BMW kapılarını kapatmış olabilir.

Ancak Motorsport.com, bunun  böyle olmadığını ve Kubica'nın DTM'de BMW ile yarışmasının önünde hiçbir engel olmadığını öğrendi.

Yine de bu, BMW fabrika takımıyla olmayacak gibi görünüyor.

BMW'nin bir müşteri takımı istediği biliniyor ve Kubica'nın Polonyalı sponsoru PKN Orlen'in kendisine büyük bir destek verdiği biliniyor.

Buna göre Kubica, PKN Orlen tarafından desteklenen bir BMW müşteri takımıyla DTM'de mücadele edebilir.

Kubica, şimdi F1 ve DTM'i nasıl birleştireceğine bakacağını söyledi.

Kubica, "Yarışmak benim için her zaman öncelikli oldu çünkü bu yüzden yarış pilotuyum. Rallide de mücadele ettim ama aslında DNA'ma hep yarışmak vardı. Hedefim yine bu. Şimdi durum biraz daha farklı çünkü iki programı birleştirmem gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. İki programınız varsa, iki kat daha fazla yapacak işiniz var."

"Formula 1'de hemen hemen tüm yarışlara katılacağım. Eğer bir sürücü sorun yaşarsa onun yerine geçeceğim." dedi.

DTM ve F1 takvimlerinin çakıştığı üç yarış var; Montreal, Monza ve Fransa.

Robert Kubica

Robert Kubica testete beim Young-Driver-Test in Jerez für BMW

Foto: BMW

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Seri DTM
Pilotlar Robert Kubica
Editör Sven Haidinger

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