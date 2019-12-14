Kubica, BMW ile yaptığı DTM testinden memnun kaldı

BMW Motorsport, DTM Çaylak testinde iki yeni sürücüye test yapma şansı verdi; Robert Kubica ve Nick Yelloly.

2020 sezonu için hazırlanan BMW'nin M4'ünü Alman ekibin yarış pilotları Marco Wittmann ile Philipp Eng de test etti.

Testler çarşamba günü başladı ve toplamda üç gün sürdü. BMW, bu üç günlük süreçte gelecek yıl kullanacağı teknik çözümleri kontrol etti ve sürücüleri değerlendirme fırsatı da yakaladı.

Koşullar üç gün boyunca tutarlıydı ve testler hep kuru zeminde yapıldı. Dört sürücü üç günde 700'den fazla tur attı.

M4'ün direksiyona ikinci kez geçen Kubica, cuma günü 117 tur attı ve testten olumlu bir sonuçla ayrıldığını söyledi.

Kubica, "Testler kesinlikle çok verimli geçti. İlk kez yeni nesil DTM araçlarını sürdüm. Öğrenecek ve keşfedilecek pek çok şey vardı. Sonuçta her şey önceki yıllarda alıştığımdan farklıydı."

“DTM otomobilinde beni olumlu yönde şaşırtan birkaç şey vardı. İlk turlarda araç içerisinde rahat hissettim ve bu, bir sürücünün yeni bir aracı keşfederken istediği bir şeydir. Kendini rahat ve güvende hissederseniz, tur zamanları daha hızlı olur ve durum daha kolay hale gelir. Aracın sürüş özellikleri beni olumlu yönde şaşırttı."

"F1 aracına kıyasla hissedebileceğiniz bazı farklılıklar vardır; örneğin ağırlık bunlardan biriydi. DTM'de yere basma gücü sıkıntısı olmamasına rağmen, Formula 1'den daha da az yere basma gücü var. Tabii ki Formula 1'de ki yere basma gücü seviyesini özlüyorsunuz. Yine de, bunun gerçekten güzel ve teknik anlamda çok iyi bir araç olduğunu düşünüyorum. Testlerden ve ekiple çalışmaktan gerçekten zevk aldım. Bence çok başarılı şeyler yaptık, bu yüzden evet, çok mutluyum." dedi.