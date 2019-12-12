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DTM / Son dakika

Kubica, BMW ile ilk DTM testinin ardından çok mutlu

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Kubica, BMW ile ilk DTM testinin ardından çok mutlu
Ekleyen:
12 Ara 2019 16:38

Eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, Jerez'deki çaylak testinde BMW M4 DTM'i sürdü ve kendisini hemen çok rahat hissettiğini söyledi.

2020 yılında DTM'de yarışmak isteyen ve bunu Formula 1'de simülatör pilotluğuyla birleştirmeye hazırlanan Kubica, planlandığı üzere bugün Jerez'de piste çıktı.

BMW, Jerez testini 2020 yılında hangi yöne gideceğini seçmek adına kullanıyor ve geçen yıl yaşadığı zorlukları geride bırakmayı hedefliyor.

Teknik anlamda yaptığı analizlere ve çalışmalara ek olarak sürücü kadrosunda da değişiklikler planlayan BMW, 2006-09 yılları arasında kendileri adına Formula 1'de yarışan Kubica'ya da kapı açmış durumda

Test günün ardından Kubica, DTM şöyle dedi: "DTM, tavana sahip bir Formula 1 aracı gibi olmasına rağmen, böyle bir yarış aracını sürmeyeli uzun zaman olmuştu. Her araç gibi kendi karakteristiği var ve farklı hissettiriyor. Ama hemen oldukça rahat hissettim ve bundan zevk aldım."

"İlk turlarda araçta oldukça iyi bir his vardı ve bu her zaman için iyidir. Her zaman izlenimlerinizi nasıl olacağını görmek ve araçta nasıl hissedeceğinize bakmak istersiniz. Ayrıca aracın tepkilerine karşı kendinizi ne kadar rahat hissettiğinizi de anlamak istersiniz."

"Son yıllarda alıştığım şeyden elbette tamamen farklı ama bunun iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Kategorinin tüm kilit noktalarını anlamak adına iyi bir fırsat oldu." dedi.

Jerez testi, Kubica'nın 2013'te Mercedes'le yaptığı testten sonra ilk DTM testi oldu.

Kubica, Jerez'de WRT Audi aracını test edebilirdi ancak Audi'nin müşteri takımı, 2020 için Ed Jones ve Fabio Scherer ile anlaştığını zaten açıkladı.

Robert Kubica, BMW M4 DTM

Robert Kubica, BMW M4 DTM

Photo by: BMW AG

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Galeri: Kubica'nın BMW ile yaptığı DTM testi

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Robert Kubica
Editör Tom Errington

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