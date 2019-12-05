Kubica, BMW ile DTM Jerez testine katılacak

Uzun yıllar sonra Formula 1'e geri dönen Kubica, 2020'de Williams koltuğunu Nicholas Latifi'ye bıraktı ve simülatör pilotluğunu, DTM programıyla birleştirmek istediğini zaten söyledi.

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Kubica'nın menajeri, F1 sonrası için Audi ile temas halindeydi ancak Dieter Gass, Audi'nin mevcut kadrosunu koruyacağını doğruladı.

Bununla 2019'da Audi'ye ciddi şekilde mağlup olan BMW, şimdi Kubica'nın da dahil olduğu potansiyel seçeneklere bakıyor.

Kubica daha önce DTM aracını test etmişti ve 2013'te V8 motorlu bir Mercedes'le piste çıkmıştı.

2006-2009 yılları arasında BMW için yarışan Kubica, "Jerez'de BMW M4 DTM ile test yapma fırsatı verdiği için BMW Motorsport'a teşekkür ederim. Testi ve turbo motorlu DTM'i denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendime DTM'de bir gelecek hayal edebiliyorum. Yeni bir mücadele ediyorum ve DTM bunlardan birisi. Seri üst düzey ve sürüş seviyesi oldukça yüksek. Ancak önce beklemeli ve teste neler yaptığımı görmeliyiz." dedi.

BMW'nin motor sporları şefi Jens Marquardt, "Robert Kubica'ya Jerez testinde yer alma fırsatı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Robert, Formula 1 gibi üst düzey bir seride önemli bir deneyime sahip ve motor sporları için büyük bir isim." dedi.

Motorsport.com, Kubica'nın Audi'nin müşteri takımı WRC ile de potansiyel testler yapabileceğini öğrendi.

Müşteri takımı olan WRT, finansal desteğe sahip olan sürücüler arıyor ve 2019'da Williams'a 15 milyon euro kazandıran Kubica, çekici bir aday haline gelmiş durumda.

Ancak PKN Orlen, şirketin F1'de kalmasını da istiyor.