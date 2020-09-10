Kubica, Audi dominasyonuna rağmen BMW kararından pişman değil

2020’de Williams Formula 1 koltuğunu Nicholas Latifi’ye kaybeden Kubica, geç bir hamleyle beraber ART ekibiyle anlaşarak bir müşteri BMW M4 aracı ile DTM’e geçiş yaptı.

Ancak Kubica’nın DTM macerası pek iyi başlamadı. Polonyalı sürücü şu ana kadar, Assen’deki ilk yarışta aldığı 10.’luk ile beraber sadece 1 puan alabildi.

Kubica’nın yaşadığı zorluklar öncelikle kendisinin ve ART’ın serideki tecrübe eksikliğine bağlı olsa da, bunlar Class One (Birinci Sınıf) döneminin ikinci senesi olan 2020’de BMW’nin Audi’ye ayak uyduramamasının da altını çiziyor.

Sezonun ilk dört ayağının ardından Audi, sekiz yarışın altısını kazandı ve markalar şampiyonasında BMW’nin iki katı kadar puan topladı.

Ancak bu farka rağmen Kubica, Audi yerine BMW ile ilişki kurmaktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Kubica, “Diğerlerinin daha az zorlandığını görsem de kararımdan pişmanlık duyduğumu söyleyemem.”

“Ancak padoğa baktığınızda, herkes bir şeylerden şikayetçi. Ve ‘Bunu yapsaydım daha iyi olurdu’ demek her zaman kolaydır.”

“Ancak sonuç olarak, elimdekinden maksimumu çıkartmaya çalışıyorum. Sahip olduğum paket bu ve bu fırsat ve mücadele için minnettarım.”

“Sonuç olarak yarışmak istedim ve Formula 1 görevlerimle birleştirebileceğim en yüksek seviyedeki şampiyonanın DTM olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Robert Kubica, Orlen Team ART Photo by: ITR eV

Kubica’nın, BMW ile anlaşmadan önce Audi ile de görüşmeler yaptığı düşünülüyor. Neden bir BMW M4 ile yarışmaya karar verdiği sorulduğunda Kubica, geçmişte Bavyera merkezli ekiple F1’de yarışmasının bu konuda bir rol oynadığını söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse, bu konuda tek bir sebep yok. Diğer üreticinin (Audi) paketinin muhtemelen daha iyi olduğunu biliyordum, ancak BMW’yi de biraz tanıyorum ve bu marka bana F1’de 2006’da ilk kez yarışma fırsatını verdi.”

“Sırf bunun yüzünden bu kararı almışım gibi görünmek istemiyorum, ancak orada önceden tanıdığım insanlarla güzel bir sohbet gerçekleştirdim. Bu kararı almama katkıda bulunan başka faktörler de vardı.”

“Örneğin, sözleşmeyle ilgili bazı şeylerde anlaşmazlıklar vardı. Alfa Romeo Racing Orlen için yedek sürücü olmam da işleri kolaylaştırmadı. İki farklı üreticiniz varsa, işler kolay olmuyor.”

“Ancak bu anlaşmaya dahil olan tüm taraflar, bu çalışma için çokça çaba sarf ediyor, burası kesin. Bu yüzden şu ana kadarki sonuçlardan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradık. COVID yüzünden sıkıştırılan sezon da yardımcı olmuyor, bu yüzden durum biraz karışık. Ancak hepimiz bu durumdan kurtulacağımızı umuyoruz.”