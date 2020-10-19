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DTM / Zolder II / Son dakika

Kubica, 2010'dan beri aldığı ilk pist yarışı podyumunu değerlendirdi

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Kubica, 2010'dan beri aldığı ilk pist yarışı podyumunu değerlendirdi
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Robert Kubica 2010’dan beri süregelen pist yarışı podyumsuzluğunu DTM’in sondan bir önceki ayağı olan Zolder’de aldığı 3.'lükle sonlandırdığı için memnun.

Belçika’daki pistte düzenlenen 2. yarışa 10. sıradan başlayan Kubica, yarışın erken safhalarındaki kaostan faydalanarak 6. sıraya yükseldi.

Polonyalı sürücü geç pit stop yapmaya karar verdi ve 18. turda pite giren son sürücü oldu, bu stratejik hamle kumarı Mike Rockenfeller ve Jamie Green’in önüne geçerek 4.'lüğe yerleşmesini sağladı.

Yeni lastikleriyle Kubica, bitime 12 tur varken Ferdinand Habsburg’un WRT Audi’sini kolayca yakaladı ve yarışı şampiyona liderleri Rene Rast ve Nico Müller’in gerisinde 3.'lükle bitirdi.

Bu, Kubica’nın DTM’de BMW müşteri takımı ART’la geçirdiği çaylak sezonunda ilk podyumu oldu, ve 2010 Belçika Grand Prix’sinde Renault F1 takımıyla aldığı 3.'lükten beri ilk yarış serisi podyumu da oldu.

Kubica kazalarla dolu ve 6 kişinin yarış dışı kaldığı yarıştaki kaosun, 3.'lüğü almasında büyük payı olduğunu kabul etti ama sonucun Cumartesi günkü ilk yarışta yaşadıkları teknik arızalar sonucu mekanikerlerinin verdiği uzun uğraşların karşılığı olduğunu da söyledi.

Yarış sonrasında Kubica: “Tabii ki beklenmiyordu. Bence bugün fırsatlarımızdan yararlandık. Elbette tamamen hakkımızla podyuma çıkmadık, ama önümüzde olanların haricinde önemli zamanlarda da çok iyi hız gösterdik.”

“Dünkü yarışta teknik arızalar dolayısıyla yarış dışı kalmıştık, bence mekanikerler çok sıkı bir çalışma çıkarttı.”

“Podyum gibi hissettiriyor. Uzun zamandır podyuma çıkmamıştım. Evet 3.'lük bir galibiyet değil ama gerçekçi olarak bunu bekleyemezdik. 3.'lüğü de eve götürüyoruz.”

“Çok önemli bir an çünkü henüz DTM’e yeni katıldık ve sezonun başında çok zorluk çektik. Bence bu podyum çok güzel bir his, çok güzel bir gün.”

“3.'lük bir galibiyet değil ama yine de podyum dışında bitirmekten iyidir.”

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Zolder hafta sonu öncesinde Kubica’nın çaylak sezonu çok zor geçiyordu, Assen’deki 10.'luğu sayesinde ilk 7 ayakta sadece 1 puan kazanmıştı.

Polonyalı sürücünün başarısızlığı genel olarak kendisinin ve takımı ART’nin DTM’deki tecrübesizliği sebebiyle olsa da, müşterisi oldukları BMW de Class One döneminin 2. sezonunda Audi’nin arkasında yer alıyor.

BMW senenin ilk 16 yarışında sadece 2 galibiyet aldı ve böylelikle Audi; üreticiler, takımlar ve sürücüler şampiyonluklarını kolayca kazandı.

Kubica, 2020’de kendisinin ve BMW’nin hız yakalayamamasıyla beraber podyum görmeyi beklemediğini itiraf etti.

Bu sezon bir podyum bekleyip beklemediği sorulduğunda Kubica: “Dürüst olmam gerekirse sezona baktığımda farklı farklı sebeplerle ilk 10’a girmekte zorlanıyorduk.”

“Bence son zamanlarda performansımız daha iyiydi ama biraz düzensizdi. Ne yazık ki Cumartesi günü Zolder’de Nürburgring’deki gibi teknik arızalar yaşadık. Birkaç hata, birkaç işleyişsel yanlış anlama...”

“Doğrusu hiç düşünmüyordum bile. Her sabah uyandığımda mümkün olanın en fazlasını araçtan çıkarmayı düşünüyordum. DTM’in inişli çıkışlı bir doğasının olduğunu gördük. Özellikle BMW’lerle, bir gün kahraman gibi görünürken öbür gün çok gerilerde kalabiliyorsunuz.”

 

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Zolder II
Pilotlar Robert Kubica
Editör Rachit Thukral

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