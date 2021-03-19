Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak

Motorsport.com'un bu ayın başlarında duyurduğu üzere eski Jaguar, Red Bull ve HRT sürücüsü Klien, bu sezon Polonyalı JP Motorsport ekibi ile DTM'in üç ayağında yer alacak.

38 yaşındaki Klien, bu yıl DTM'in Zolder, Nurburgring ve Assen yarışlarında bir McLaren 720S GT3 sürecek.

Klien, "Önümüzdeki zorlu sezonu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. DTM yarışları bu yıl benim için harika olacak."

"Orada GT3 yarışlarındaki en iyi takımlarla ve sürücülerle rekabet edebilir ve neler yapabileceğimizi gösterebiliriz."

"Bunun için McLaren gibi mükemmel bir partner bulduk ve bu ünlü üretici ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

JP Motorsport, 2018'in sonunda EXP Racing adı altında kuruldu ve geçen yıl Joanna Szwed ve Patryk Krupinsky'nin baş harflerini alarak isim değiştirdi.

Klien ve takım arkadaşı Krupinsky, geçen yıl GT Open'ın Pro-Am kategorisinde ikinci oldular.

Son F1 yarışına 2010 Abu Dabi Grand Prix'sinde HRT ile katılan Klien, o günden bu yana Aston Martin ve Morand Racing ile katıldığı Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere bir dizi yarışta yer aldı.

GT3 araçlarını içeren ilk DTM sezonu, 19-20 Haziran'da Monza'da başlayacak.