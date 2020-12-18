Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Jenson Team Rocket RJN, 2021 yılında DTM'de yarışacak

paylaşım
yorumlar
Jenson Team Rocket RJN, 2021 yılında DTM'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button'a ait olan Jenson Team Rocket RJN takımı, 2021 yılında DTM'e geçiş yapacak.

Jenson Button'ın takımının DTM'de McLaren 720S GT3 ile mücadele edeceği açıklandı.

Bob Neville  ve kısmen Button ile arkadaşı Chris Buncombe tarafından yönetilen Team Rocket RJN takımı, 2020'de Button'ın Silverstone sezon finalinde bir defaya mahsus sürüş yaptığı Britanya GT Şampiyonası'nda mücadele etmişti.

Şimdi başarılarını DTM'de devam ettirme niyetindeler.

Button, "DTM'yi her zaman sevmişimdir ve serinin GT3 ile yepyeni bir düzene kavuşmasını seyretmek heyecan verici."

"Gerhard'ı uzun zamandır tanırım ve harika bir gösteri sunacaklarına eminim!"

"Hepimiz DTM planını bir araya getirmek için perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz ve McLaren ile beraber planlarımızı genişletebildiğimiz için mutluyum." dedi.

Team Rocket RJN'nin kaç araca sahip olacağı henüz bilinmiyor ve sürücüler ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

McLaren 720S GT3 araçlarıyla sürüş yapan tek takım olmayacak, çünkü Britanya GT ekiplerinden 2 Seas Motorsport, 2021'de McLaren ile beraber gridde yer alacak.

Button, daha önce kendi adını taşıyan yarış ekibinin gelecekte Le Mans 24 Saat'te yarışmasıyla ilgili arzusundan bahsetmişti.

 
Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak

Önceki haber

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Takımlar Jenson Team Rocket RJN
Editör Jake Boxall-Legge

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Perez, 2021'de Red Bull'la yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Perez, 2021'de Red Bull'la yarışacak!

McLaren'ın yeni yatırımcıları kimler?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren'ın yeni yatırımcıları kimler?

Sizin Köşeniz: Michael Schumacher yetenekli miydi?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Michael Schumacher yetenekli miydi?

Leclerc, Vettel'in bugüne kadar gördüğü "en yetenekli pilot"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Vettel'in bugüne kadar gördüğü "en yetenekli pilot"

Resmi: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha takım patronu olacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha takım patronu olacak!

Alfa Romeo, 2021 sonrası Ferrari ile devam edip etmeyeceğine karar vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 sonrası Ferrari ile devam edip etmeyeceğine karar vermedi

FIA, Russell olayı sonrası lastik kurallarına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Russell olayı sonrası lastik kurallarına açıklık getirdi

Red Bull: "2021'de Aston Martin'in yerini başka bir isim sponsoru almayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021'de Aston Martin'in yerini başka bir isim sponsoru almayacak"

Son Haberler

Jenson Team Rocket RJN, 2021 yılında DTM'de yarışacak
DTM DTM / Son dakika

Jenson Team Rocket RJN, 2021 yılında DTM'de yarışacak

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak
DTM DTM / Son dakika

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak

BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor
LM24 Le Mans / Son dakika

BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Perez, 2021'de Red Bull'la yarışacak!

36 dk
2
Formula 1

Sizin Köşeniz: Michael Schumacher yetenekli miydi?

7s
3
Formula 1

Alfa Romeo, 2021 sonrası Ferrari ile devam edip etmeyeceğine karar vermedi

1s
4
Formula 1

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

1g
5
Formula 1

Resmi: INEOS, Mercedes'ten hisse aldı, Wolff üç yıl daha takım patronu olacak!

4s

Son Haberler

Jenson Team Rocket RJN, 2021 yılında DTM'de yarışacak
DTM

Jenson Team Rocket RJN, 2021 yılında DTM'de yarışacak

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak
DTM

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak

BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor
LM24

BMW, Schnitzer ile ortaklığını sonlandırıyor

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

BMW, 2021'de DTM'de olmayabilir
DTM

BMW, 2021'de DTM'de olmayabilir

Son Videolar

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM
19 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM
18 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM
12 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder 01:45
DTM
11 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti 03:16
DTM
20 Eyl 2020

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.