Jenson Team Rocket RJN, 2021 yılında DTM'de yarışacak

Jenson Button'ın takımının DTM'de McLaren 720S GT3 ile mücadele edeceği açıklandı.

Bob Neville ve kısmen Button ile arkadaşı Chris Buncombe tarafından yönetilen Team Rocket RJN takımı, 2020'de Button'ın Silverstone sezon finalinde bir defaya mahsus sürüş yaptığı Britanya GT Şampiyonası'nda mücadele etmişti.

Şimdi başarılarını DTM'de devam ettirme niyetindeler.

Button, "DTM'yi her zaman sevmişimdir ve serinin GT3 ile yepyeni bir düzene kavuşmasını seyretmek heyecan verici."

"Gerhard'ı uzun zamandır tanırım ve harika bir gösteri sunacaklarına eminim!"

"Hepimiz DTM planını bir araya getirmek için perde arkasında çok sıkı çalışıyoruz ve McLaren ile beraber planlarımızı genişletebildiğimiz için mutluyum." dedi.

Team Rocket RJN'nin kaç araca sahip olacağı henüz bilinmiyor ve sürücüler ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

McLaren 720S GT3 araçlarıyla sürüş yapan tek takım olmayacak, çünkü Britanya GT ekiplerinden 2 Seas Motorsport, 2021'de McLaren ile beraber gridde yer alacak.

Button, daha önce kendi adını taşıyan yarış ekibinin gelecekte Le Mans 24 Saat'te yarışmasıyla ilgili arzusundan bahsetmişti.