Jenson Button'ın takımı, DTM'den çekildi

2009 Formula 1 Şampiyonu Jenson Button’un da ortak olduğu İngiliz takım, Aralık ayında McLaren 720S ile DTM serisine gireceğini açıklamıştı.

Bu, 2020 sezonunu Britanya GT’de geçiren takım için, büyüme ve bir sonraki aşamaya geçiş anlamına geliyordu.

Ancak, Motorsport.com'a konuşan ortak sahip Chris Buncombe, DTM’den çekildiklerini ve 2022 yılında geri dönmek istediklerini belirtti.

‘’Bu yıl için planlarda bir değişiklik oldu.’’

‘’Şampiyonayı seviyoruz ve belki de gelecek yıl için bir şeyler ayarlayacağız.’’

‘’Açıkçası şampiyona ivme kazanıyor gibi görünüyor. Bu bizim için ilginç. Tamamen iptal etmedik, ancak odak noktamız GT World Challenge olmaya devam ediyor.’’

‘’Umarız ki DTM’nin gelecekte bir parçası oluruz. Biz bir takım olarak büyüyoruz. Umarız ki 2022’de gridde oluruz.’’

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Jenson Team Rocket RJN, DTM programı için pandemi dolayısıyla yeterli bütçe ayıramadı. Serideki tek bir aracın maliyetinin yaklaşık bir milyon euro olduğu düşünülüyor.

Oxford merkezli takım, aynı zamanda Almanya’da ikinci tesislerini kurmayı planlıyor. Bu da şu anki ekonomide zorlayıcı olabilir.

Buncombe sözlerine şöyle devam etti: ‘’Bizim gibi bir İngiliz takım için, lojistik şu anda çok zorlayıcı.’’

‘’COVID ve Brexit de göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa’da bir tesise sahip olmayı düşünüyoruz. Seriyi Birleşik Krallık’tan yürütmek pek mantıklı değil.’’

‘’Buradaki seçeneklerimize bakıyoruz çünkü personeli ve ekipmanları Manş Denizi üzerinden göndermek eskisi kadar kolay değil.’’

‘’Hâlâ Avrupa Birliğinin bir parçası olabilmek isterdim. Bu da başka bir meydan okuma. Dürüst olmak gerekirse, birkaç ay önceki [DTM’de yarışma] niyetimizi gerçekleştiremememizin birçok sebebi var.’’

Buncombe aynı zamanda takımın GTWCE’de yarışmasının da daha kolay olduğunu ekledi.

Takımın geri çekilmesinden dolayı, McLaren 2021 gridinde sadece JP Motorsport’un Christian Klien’ı içeren üç yarışlık programıyla temsil edilecek gibi duruyor.