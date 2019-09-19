İsveç, 2020'de DTM'e ev sahipliği yapacak

Yapılan açıklamaya göre 2020 DTM takvimi 24-26 Nisan tarihleri arasında Zolder'da yapılacak yarışla başlayacak ve böylelikle 2000 yılından sonra ilk kez sezonun ilk yarışı Hockenheim'da yapılmayacak ve Hockenheim'da çifte yarış gerçekleşmeyecek.

Zolder'in ardından Lausitzring yarışı gerçekleştirilecek ve ardından henüz nerede gerçekleştirileceği açıklanmayan bir yarış yapılacak.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek bu yarışın önümüzdeki ayki Hockenheim sezon finalinde duyurulması beklenirken, ITR CEO'su Achim Kostron, "Bir sürprizimiz daha olacak ve bu çok heyecan verici." dedi.

Aylardır süren spekülasyonların ardından İsveç 2020'de DTM takvimine 12-14 Haziran'daki dördüncü yarışla girecek ve yarış Anderstorp'ta yapılacak.

Sonrasında takvime gelecek yıl girecek olan Monza yarışı 26-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Monza'dan sonra Norisring, ardından Brands Hatch ve Assen yarışları yapılacak.

Sezon, son yıllarda olduğu gibi Nurburgring ve Hockenheim'da yapılacak yarışlarla son bulacak.

DTM takvimiyle Formula E arasında sadece bir çakışma olacak.

Henüz açıklanmayan Mayıs'taki yarış, Audi sürücüleri Robin Frijns ve Nico Muller'i etkileyen Berlin ePrix ile aynı hafta sonuna denk geliyor.

Anderstorp yarışı da Le Mans 24 Saat'le aynı hafta sonuna denk geliyor.

Takvim, FIA Motor Sporları Konseyi'nin onayını gerektiriyor.

2020 DTM takvimi: