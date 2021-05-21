DTM, ilk GT3 yarışı yaklaşmasına rağmen henüz yakıt tedarikçisine sahip değil

BP'ye ait akaryakıt ve benzin istasyonu markası Aral, 2005'ten bu yana DTM'nin resmi tedarikçisi ve sponsoru olmuştu. Ancak Aral, içten yanmalı motorlara sahip tüm motor sporlardan çekilmesiyle birlikte 2021'de seriyle olan sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Bu, DTM'yi yeni bir yakıt tedarikçisi aramak durumunda bıraktı ve şampiyonanın 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr hale gelmek için e-yakıtlara geçme planı işi oldukça karmaşıklaştırdı.

ITR başkanı Gerhard Berger, "İçten yanmalı motorla çalışmaya devam ediyoruz ama yakında sentetik yakıta sahip olmayı umuyoruz." dedi.

ExxonMobil'in, e-yakıtlardaki uzmanlığı göz önünde bulundurulduğunda, bu ortaklık DTM için ideal bir seçenek olabilirdi. Amerikan petrol ve gaz şirketi, bu yıl Porsche Supercup serisi için esas olarak biyo bazlı bir Esso yakıtı geliştirdi ve gelecek yıl, hidrojen ve oksijen moleküllerini kullanarak başka bir e-yakıt çeşidi sunmayı hedefliyor.

Fakat, Exxonmobil'in Porsche ile özel bir sözleşmesi olduğundan bu durum, DTM'yi başka seçenekler aramak zorunda bırakıyor.

Gerekli uzmanlığa sahip birkaç küçük şirket bulunsa da litre başına beş avroluk bir fiyatla az miktarlarda sentetik yakıt üretmeleri çok daha pahalıya olacak.

Üstelik sentetik yakıt, hiçbir zaman benzin istasyonlarında mevcut değildir. Bu da şirketlerin, tüketicilere satmayacakları bir ürünü tanıtmaları anlamına geliyor.

DTM, Shell’i tercih edebilir mi?

DTM, Hockenheim ve Lausitzring'de gerçekleşen sezon öncesi testleri sırasında Shell'in geleneksel Super Plus yakıtını kullandı.

Bu, tüm seçeneklerini değerlendirmekte olan DTM için geçici bir çözümdü fakat şimdi serinin yakıt tedarikçisi muhtemelen Shell olacak gibi görünüyor.

Bunun yanında DTM, ilk GT3 sezonu için henüz bir yakıt firmasıyla anlaşma imzalamamalarına rağmen sentetik yakıta geçme planından vazgeçmediklerini belirtti.

Bir anlaşmaya varılırsa, Shell yalnızca bir yakıt tedarikçisi olacak ve Aral'ın aksine aynı zamanda sponsor olmayacak.