Hockenheim DTM: Rast yine pole pozisyonunda, Müller dördüncü oldu
Pazar günü gerçekleştirilecek DTM yarışı öncesinde Rene Rast, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde sıralama turları yine soğuk şartlarda yapıldı. 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk dakikalarının ardından Rene Rast 1:33.901'le ilk sırada yer aldı.
Şampiyona lideri, lastiklerini ısıtmaya başladıktan sonra bu dereceyi 1:28.577'ye çekti.
Son bölümde derecesini geliştirebilen çok isim yoktu ancak Rast, 1:28.337'ye inmeyi başardı ve tam 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Rast bu sonuçla, 2020'nin son yarışa pole pozisyondan başlayacak.
Mike Rockenfeller, Rast'ın 0.402 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceyi yaptı ve Jamie Green de 0.418 saniye geride üçüncü oldu.
İlk yarışın galibi Nico Müller, Rast'ın 0.420 saniye ardında kaldığı seansı dördüncü sırada bitirdi ve hayal kırıklığı yaşadı.
Yakın geçen seansta Jonathan Aberdein, Müller'in 0.024 saniye ardında beşinci olurken, onu da 0.034 saniye geriden Loic Duval takip etti.
Ferdinand Habsburg yedinci, Robin Frijns sekizinci ve Timo Glock dokuzuncu oldu.
İlk onu Fabio Scherer tamamladı. Robert Kubica ise ancak 13. sırada yer alabildi.
Race results:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.337
|2
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.739
|0.402
|3
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.755
|0.418
|4
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.757
|0.420
|5
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'28.781
|0.444
|6
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.815
|0.478
|7
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.835
|0.498
|8
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.961
|0.624
|9
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'28.962
|0.625
|10
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.972
|0.635
|11
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.064
|0.727
|12
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.084
|0.747
|13
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.180
|0.843
|14
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.350
|1.013
|15
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'29.607
|1.270
|16
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.636
|1.299
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
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|Hockenheimring
|Editör
|Rachit Thukral