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DTM / Hockenheimring / Sıralama turları raporu

Hockenheim DTM: Rast yine pole pozisyonunda, Müller dördüncü oldu

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Hockenheim DTM: Rast yine pole pozisyonunda, Müller dördüncü oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pazar günü gerçekleştirilecek DTM yarışı öncesinde Rene Rast, 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde sıralama turları yine soğuk şartlarda yapıldı. 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk dakikalarının ardından Rene Rast 1:33.901'le ilk sırada yer aldı.

Şampiyona lideri, lastiklerini ısıtmaya başladıktan sonra bu dereceyi 1:28.577'ye çekti.

Son bölümde derecesini geliştirebilen çok isim yoktu ancak Rast, 1:28.337'ye inmeyi başardı ve tam 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Rast bu sonuçla, 2020'nin son yarışa pole pozisyondan başlayacak.

Mike Rockenfeller, Rast'ın 0.402 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceyi yaptı ve Jamie Green de 0.418 saniye geride üçüncü oldu.

İlk yarışın galibi Nico Müller, Rast'ın 0.420 saniye ardında kaldığı seansı dördüncü sırada bitirdi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Yakın geçen seansta Jonathan Aberdein, Müller'in 0.024 saniye ardında beşinci olurken, onu da 0.034 saniye geriden Loic Duval takip etti.

Ferdinand Habsburg yedinci, Robin Frijns sekizinci ve Timo Glock dokuzuncu oldu.

İlk onu Fabio Scherer tamamladı. Robert Kubica ise ancak 13. sırada yer alabildi.

Race results:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.337  
2 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.739 0.402
3 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.755 0.418
4 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.757 0.420
5 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'28.781 0.444
6 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.815 0.478
7 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.835 0.498
8 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.961 0.624
9 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'28.962 0.625
10 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.972 0.635
11 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.064 0.727
12 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.084 0.747
13 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.180 0.843
14 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.350 1.013
15 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.607 1.270
16 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.636 1.299
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Hockenheim DTM: Heyecan dolu yarışta Müller şampiyona rakibi Rast'a karşı başarılı bir savunma gerçekleştirdi

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Hockenheim DTM: Heyecan dolu yarışta Müller şampiyona rakibi Rast'a karşı başarılı bir savunma gerçekleştirdi
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Hockenheimring
Editör Rachit Thukral

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