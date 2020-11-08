Hockenheim DTM: Rast yine pole pozisyonunda, Müller dördüncü oldu

Hockenheim'da gerçekleştirilecek ikinci DTM yarışı öncesinde sıralama turları yine soğuk şartlarda yapıldı. 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk dakikalarının ardından Rene Rast 1:33.901'le ilk sırada yer aldı.

Şampiyona lideri, lastiklerini ısıtmaya başladıktan sonra bu dereceyi 1:28.577'ye çekti.

Son bölümde derecesini geliştirebilen çok isim yoktu ancak Rast, 1:28.337'ye inmeyi başardı ve tam 0.4 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Rast bu sonuçla, 2020'nin son yarışa pole pozisyondan başlayacak.

Mike Rockenfeller, Rast'ın 0.402 saniye gerisinde ikinci en iyi dereceyi yaptı ve Jamie Green de 0.418 saniye geride üçüncü oldu.

İlk yarışın galibi Nico Müller, Rast'ın 0.420 saniye ardında kaldığı seansı dördüncü sırada bitirdi ve hayal kırıklığı yaşadı.

Yakın geçen seansta Jonathan Aberdein, Müller'in 0.024 saniye ardında beşinci olurken, onu da 0.034 saniye geriden Loic Duval takip etti.

Ferdinand Habsburg yedinci, Robin Frijns sekizinci ve Timo Glock dokuzuncu oldu.

İlk onu Fabio Scherer tamamladı. Robert Kubica ise ancak 13. sırada yer alabildi.

Race results: