Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı
Audi sürücüsü ve son dünya şampiyonu Rene Rast, Hockenheim'daki yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hockenheim'da 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen DTM sıralama turları kuru zeminde yapıldı ve sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkıp lastiklerini ısıtmaya çalıştılar.
Soğuk şartlarda yapılan seansta Rene Rast ve Nico Müller ikilisi pole pozisyonu için savaştılar.
Şampiyona lideri Rast 1:28.405'lik zaman turuyla Müller'i sadece 0.048 saniye ile geride bırakarak pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Jonathan Aberdein, bu iki ismi 0.4 saniye geriden takip etti ve BMW ile üçüncü sırada yer aldı.
Jamie Green iyi bir seans geçirdi ve 0.5 saniye geride dördüncü oldu. Onu Sheldon van der Linde ile Philipp Eng takip etti.
Loic Duval, Robin Frijns, Mike Rockenfeller ve Fabio Quartararo ilk onu tamamladılar.
Son yarışta podyuma çıkmayı başaran eski F1 pilotu Robert Kubica, 1:29.300'le 0.8 saniye geride 11. oldu.
Timo Glock ve Marco Wittmann ise 13. ile 14. oldular.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.405
|2
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.453
|0.048
|3
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'28.891
|0.486
|4
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'28.929
|0.524
|5
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.026
|0.621
|6
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.087
|0.682
|7
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'29.118
|0.713
|8
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'29.137
|0.732
|9
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'29.176
|0.771
|10
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'29.287
|0.882
|11
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.300
|0.895
|12
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'29.599
|1.194
|13
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.599
|1.194
|14
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.628
|1.223
|15
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'29.749
|1.344
|16
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'29.867
|1.462
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Hockenheimring
|Editör
|Rachit Thukral