Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP4:
01 Saat
:
43 Dakika
:
56 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Hockenheimring / Sıralama turları raporu

Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı

paylaşım
yorumlar
Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Audi sürücüsü ve son dünya şampiyonu Rene Rast, Hockenheim'daki yarış öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hockenheim'da 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen DTM sıralama turları kuru zeminde yapıldı ve sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkıp lastiklerini ısıtmaya çalıştılar.

Soğuk şartlarda yapılan seansta Rene Rast ve Nico Müller ikilisi pole pozisyonu için savaştılar.

Şampiyona lideri Rast 1:28.405'lik zaman turuyla Müller'i sadece 0.048 saniye ile geride bırakarak pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Jonathan Aberdein, bu iki ismi 0.4 saniye geriden takip etti ve BMW ile üçüncü sırada yer aldı.

Jamie Green iyi bir seans geçirdi ve 0.5 saniye geride dördüncü oldu. Onu Sheldon van der Linde ile Philipp Eng takip etti.

Loic Duval, Robin Frijns, Mike Rockenfeller ve Fabio Quartararo ilk onu tamamladılar.

Son yarışta podyuma çıkmayı başaran eski F1 pilotu Robert Kubica, 1:29.300'le 0.8 saniye geride 11. oldu.

Timo Glock ve Marco Wittmann ise 13. ile 14. oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.405  
2 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.453 0.048
3 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 1'28.891 0.486
4 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'28.929 0.524
5 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.026 0.621
6 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.087 0.682
7 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.118 0.713
8 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.137 0.732
9 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.176 0.771
10 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.287 0.882
11 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.300 0.895
12 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.599 1.194
13 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.599 1.194
14 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.628 1.223
15 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'29.749 1.344
16 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1'29.867 1.462
Tüm sonuçları görüntüle
DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

Önceki haber

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Hockenheimring
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

Massa: "Verstappen şampiyonluk savaşı için hazır."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Verstappen şampiyonluk savaşı için hazır."

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"

Bottas, sarı bayrak eksikliği konusunda açıklama istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, sarı bayrak eksikliği konusunda açıklama istiyor

Alonso, Bahreyn'deki F1 testini başarıyla tamamladı
Formula 1 Formula 1 / En iyiler listesi

Alonso, Bahreyn'deki F1 testini başarıyla tamamladı

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Yamaha herkesi 'kandırdı' ve sürücüler de bunu biliyordu"

Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı
MotoGP MotoGP / Son dakika

Beş Yamaha çalışanı COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

Son Haberler

Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı
DTM DTM / Sıralama turları raporu

Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek
Haber video
DTM DTM / Son dakika

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor
DTM DTM / Son dakika

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti
DTM DTM / Son dakika

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

3s
2
Formula 1

Massa: "Verstappen şampiyonluk savaşı için hazır."

1s
3
Formula 1

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"

2s
4
Formula 1

Bottas, sarı bayrak eksikliği konusunda açıklama istiyor

5
Formula 1

Alonso, Bahreyn'deki F1 testini başarıyla tamamladı

Son Haberler

Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı
DTM

Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek
DTM

DTM 2021 sonrasındaki yeni döneminde normal GT3 araçlarına geçecek

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor
DTM

Berger, yeni GT3 regülasyonlarıyla Mercedes'in DTM'e dönmesini bekliyor

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti
DTM

Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti

Yeni DTM lideri Rast, Zolder'da 66 puanlık vurgun yapmayı beklemiyormuş
DTM

Yeni DTM lideri Rast, Zolder'da 66 puanlık vurgun yapmayı beklemiyormuş

Son Videolar

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder 01:45
DTM

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti 03:16
DTM

DTM: Nürburgring Sprint - 2. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.