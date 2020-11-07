Hockenheim DTM: Rast pole pozisyonunu kazandı

Hockenheim'da 20 dakika üzerinden gerçekleştirilen DTM sıralama turları kuru zeminde yapıldı ve sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkıp lastiklerini ısıtmaya çalıştılar.

Soğuk şartlarda yapılan seansta Rene Rast ve Nico Müller ikilisi pole pozisyonu için savaştılar.

Şampiyona lideri Rast 1:28.405'lik zaman turuyla Müller'i sadece 0.048 saniye ile geride bırakarak pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Jonathan Aberdein, bu iki ismi 0.4 saniye geriden takip etti ve BMW ile üçüncü sırada yer aldı.

Jamie Green iyi bir seans geçirdi ve 0.5 saniye geride dördüncü oldu. Onu Sheldon van der Linde ile Philipp Eng takip etti.

Loic Duval, Robin Frijns, Mike Rockenfeller ve Fabio Quartararo ilk onu tamamladılar.

Son yarışta podyuma çıkmayı başaran eski F1 pilotu Robert Kubica, 1:29.300'le 0.8 saniye geride 11. oldu.

Timo Glock ve Marco Wittmann ise 13. ile 14. oldular.

Seans sonucu: