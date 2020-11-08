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DTM / Hockenheimring / Yarış raporu

Hockenheim DTM: Müller'i savuşturan Rast 3. şampiyonluğunu aldı

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Hockenheim DTM: Müller'i savuşturan Rast 3. şampiyonluğunu aldı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Rene Rast Hockenheim’daki sezon finalinde baskın bir galibiyet alarak şampiyona rakibi Nico Müller’in önünde 2020 DTM unvanını aldı.

Pazar günkü şampiyonluk belirleyici yarışa 16 puanlık farkla lider giren Rast’ın 4 yıl içindeki 3. şampiyonluğunu alması için Müller’in sıralamasına bakmaksızın yarışı sadece ilk 5te bitirmesi yetiyordu.

Ama Alman sürücü bu sezonki 7. galibiyetine giderken tüm seansları domine etti ve yarışı da kazanarak şampiyonayı Müller’in 23 puan önünde kazandı.

Pole sahibi Rast yarışın başında liderliği diğer bir Audi sürücüsü olan Mike Rockenfeller’a kaybetti ama3. Turda 8. virajda hamlesini yaparak 1. sırayı geri aldı.

Müller 3. sıraya yükselmek için yarışın başında Rast’ın takım arkadaşı Jamie Green’i geçti ve sonrasında Rockenfeller’ın da etrafından bir yol bularak yarış liderinin hemen gerisine geçti.

Bir hamle yapacak kadar arayı kapatamadıktan sonra Müller, 14. Turda erkenden pitstopa girerek Rast’ın önüne geçmeyi hedefledi.

İlk başta meyvesini veren stratejik hamle, Müller’in Rast’ın önüne geçmesini sağlarken; Alman pilot, pite 3 tur sorna girmeyi tercih etti.

Ama yeni lastiklerin üstündeki Rast, Müller’le arasındaki farkı neredeyse tur başına 1 saniye gibi bir süreyle kapatırken Abt sürücüsünü ilk gördüğü Parabolica’da yanından hızla geçerek yarışın liderliğini tekrardan eline aldı.

Öne geçen Rast, arkadaki sürücülerle arasını kolayca açtı ve damalı bayrağı 11.137 saniyeyle görerek 3. şampiyonluğunu kazandı ve böylece Audi’nin en başarılı DTM sürücüsü unvanını da hak ettiğini herkese kanıtlamış oldu.

Yarışın galibiyet mücadelesi yarışın ortasında sonlanmışken Rockenfeller ve Jamie Green son dakikalara kadar podyumdaki son sıra için bir savaş içerisindeydiler.

Robin Frijins’in atağını savuşturan Greem, Rockenfeller’a yaklaşmaya başladı ve sonunda u-virajın dışından bir hamlede bulunarak son 3 tur kala 3.lüğü almış oldu.

Sezon ortalarında şampiyonluk adaylarından olan Frijins, Rockenfeller’ın gerisinde 5.liği alırken Loic Duval Jonathan Aberdein’in en yüksek sırayı alan BMW’siye uzun bir mücadelenin sonucunda 6.lıkla pistten ayrıldı.

Diğer puan kazanan sıralar da BMW sürücüleriyle doldu, markanın 2020 yılında en çok puan kazanan sürücüsü Timo Glock 8. sırada, Assen’deki 2. yarışın galibi Sheldon van der Linde ve Philipp Eng’in önünde yarışı bitirdi.

Eski Formula 1 pilotu ve yeni DTM çaylağı Kubica da BMW’siyle Hockenheim’daki 2. yarışta 15. Sırada kaldı, Polonyalı sürücü Cumartesi günkü yarışı puan alarak tamamlamıştı.

Yarış sonuçları:

Sıra # Sürücü Araç Fark
1 33 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020  
2 51 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 10.199
3 53 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 13.409
4 99 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 16.648
5 4 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 17.887
6 28 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 26.068
7 27 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 32.673
8 16 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 40.451
9 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 40.974
10 25 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 43.244
11 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 48.476
12 13 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 53.027
13 10 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 56.513
14 62 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'05.095
15 8 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 1'15.953
16 22 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 1 Lap
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Hockenheim DTM: Rast yine pole pozisyonunda, Müller dördüncü oldu

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Hockenheim DTM: Rast yine pole pozisyonunda, Müller dördüncü oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Hockenheimring
Editör Rachit Thukral

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