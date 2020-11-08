Hockenheim DTM: Müller'i savuşturan Rast 3. şampiyonluğunu aldı

Pazar günkü şampiyonluk belirleyici yarışa 16 puanlık farkla lider giren Rast’ın 4 yıl içindeki 3. şampiyonluğunu alması için Müller’in sıralamasına bakmaksızın yarışı sadece ilk 5te bitirmesi yetiyordu.

Ama Alman sürücü bu sezonki 7. galibiyetine giderken tüm seansları domine etti ve yarışı da kazanarak şampiyonayı Müller’in 23 puan önünde kazandı.

Pole sahibi Rast yarışın başında liderliği diğer bir Audi sürücüsü olan Mike Rockenfeller’a kaybetti ama3. Turda 8. virajda hamlesini yaparak 1. sırayı geri aldı.

Müller 3. sıraya yükselmek için yarışın başında Rast’ın takım arkadaşı Jamie Green’i geçti ve sonrasında Rockenfeller’ın da etrafından bir yol bularak yarış liderinin hemen gerisine geçti.

Bir hamle yapacak kadar arayı kapatamadıktan sonra Müller, 14. Turda erkenden pitstopa girerek Rast’ın önüne geçmeyi hedefledi.

İlk başta meyvesini veren stratejik hamle, Müller’in Rast’ın önüne geçmesini sağlarken; Alman pilot, pite 3 tur sorna girmeyi tercih etti.

Ama yeni lastiklerin üstündeki Rast, Müller’le arasındaki farkı neredeyse tur başına 1 saniye gibi bir süreyle kapatırken Abt sürücüsünü ilk gördüğü Parabolica’da yanından hızla geçerek yarışın liderliğini tekrardan eline aldı.

Öne geçen Rast, arkadaki sürücülerle arasını kolayca açtı ve damalı bayrağı 11.137 saniyeyle görerek 3. şampiyonluğunu kazandı ve böylece Audi’nin en başarılı DTM sürücüsü unvanını da hak ettiğini herkese kanıtlamış oldu.

Yarışın galibiyet mücadelesi yarışın ortasında sonlanmışken Rockenfeller ve Jamie Green son dakikalara kadar podyumdaki son sıra için bir savaş içerisindeydiler.

Robin Frijins’in atağını savuşturan Greem, Rockenfeller’a yaklaşmaya başladı ve sonunda u-virajın dışından bir hamlede bulunarak son 3 tur kala 3.lüğü almış oldu.

Sezon ortalarında şampiyonluk adaylarından olan Frijins, Rockenfeller’ın gerisinde 5.liği alırken Loic Duval Jonathan Aberdein’in en yüksek sırayı alan BMW’siye uzun bir mücadelenin sonucunda 6.lıkla pistten ayrıldı.

Diğer puan kazanan sıralar da BMW sürücüleriyle doldu, markanın 2020 yılında en çok puan kazanan sürücüsü Timo Glock 8. sırada, Assen’deki 2. yarışın galibi Sheldon van der Linde ve Philipp Eng’in önünde yarışı bitirdi.

Eski Formula 1 pilotu ve yeni DTM çaylağı Kubica da BMW’siyle Hockenheim’daki 2. yarışta 15. Sırada kaldı, Polonyalı sürücü Cumartesi günkü yarışı puan alarak tamamlamıştı.

Yarış sonuçları: