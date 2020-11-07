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DTM / Hockenheimring / Yarış raporu

Hockenheim DTM: Heyecan dolu yarışta Müller şampiyona rakibi Rast'a karşı başarılı bir savunma gerçekleştirdi

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Hockenheim DTM: Heyecan dolu yarışta Müller şampiyona rakibi Rast'a karşı başarılı bir savunma gerçekleştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Nico Müller, Hockenheim’da sezonun sondan bir önceki yarışında sonlara doğru Rene Rast’ı geçerek şampiyonluğu Pazar günkü yarışa taşıdı.

Şampiyonluk adayları Müller ve Rast, Almanya’daki pistte yarış boyunca sürecek bir mücadeleye giriştiler, işleri kızıştıran 2 güvenlik aracı periyoduyla beraber bir çok kez yarış liderliği 2 sürücü arasında el değiştirdi.

Müller sonunda Rast’ı geride tutmayı başararak 0.6 saniye gibi küçük bir farkla adrenalin dolu yarışı kazandı ve böylece Alman pilotla arasındaki puan farkını 13’e düşürerek Pazar günü dağıtılacak olan 28 puanla şampiyona umudunu korudu.

Yarışın başında Müller, poledeki Rast’a karşı atağa kalkarak 1. virajda onu pist dışına iterken ikilinin jantları birbirine çarptı.

Müller ön tarafta kaostan kaçınmaya çalışırken gerilerde BMW’den Marco Wittmann ve WRT Audi’den Harrison Newey’in kazası ikiliyi yarış dışı bıraktı ve yarışın durmasına yol açtı.

Müller 2. kalkışını mükemmelleştirerek açılış turundan 0.6 saniye fark açtı fakat sonraki turda arayı kapatan Rast, sonraki turda dışarıdan Müller’i geçmek için hamle yaptı.

Bu hareket sonuç vermezken bir sonraki karşılaşmalarında Rast 5. virajdan çok daha iyi bir hızla çıkarak Müller’in yanından kolayca geçti ve liderliği tekrardan eline aldı.

Müller karşı atağa geçerek Rast’ı u-virajda 2 kez tekrardan geçmeye çalıştı ama Team Rosberg sürücüsü rakibinin liderliği alma çabalarını boşa çıkardı.

Pitstoplar başladığında pit çizgisine 17. Turda ilk giren Müller olurken sonraki turda Rast onu takip etti.

Erkenden pite girmek Müller’in işine yaradı ve Rast sadece onun değil, Robin Frijins ve Jamie Green’in de Audi’lerinin gerisine düştü.

Fakat Rast, elde ettiği avantajla Müller’in takım arkadaşı Frijins’in yanında hızlıca geçerken kendi takım arkadaşı Green’i de 22. Turda nispeten kolayca geçti.

O zamana kadar Müller ön tarafta 4 saniyelik bir fark açmıştı ama Rast şampiyona rakibinin avantajını çok kısa sürede silerek 27. Tura girerken arkasına yapışmıştı.

Sonraki turda Rast, Müller’e yarışın başında u-viraj öncesinde liderliği yakalamak için yaptığı hareketin aynısını yaparak Abt Audi sürücüsünü tekrardan gerisinde bıraktı.

Yarışın bu noktasında Rast’ın galibiyeti almak için gereken her şeyi yaptığı düşünülüyordu ama BMW sürücüsü Timo Glock’un yarış dışı kalması geç bir güvenlik aracı periyoduna yol açarak tüm planları bozdu.

Glock’un aracı çıkarıldıktan sonra yarış birkaç turluğuna devam ettiğinde Müller Rast’ın hemen arkasındayken 3. sıradaki Jamie Green de farkı kapatmıştı.

DRS ve push-to-pass yardımıyla Müller Rast’ın etrafından hızla u-viraja daldı ve virajın dışına taşmasına rağmen geçişi başarıyla gerçekleştirdi.

Rast yarışın son etaplarında Müller’e çok baskı kurdu ama İsviçreli sürücü galibiyeti elinde tutmak için gerekenleri yaparak şampiyonluk yarışını Pazar günkü final turuna taşıdı.

Şampiyona rakiplerinin hemen arkasından 3.lüğü alan Green ise Spa’da sezonun ilk yarışında elde ettiği podyumdan sonra sezonun kalanı boyunca ilk podyumunu görmüş oldu.

Loic Duval neredeyse 5 saniye farkla yarışı 4. bitirirken Phoenix takımından takım arkadaşı Mike Rockenfeller da ilk 5’in tamamen Audi’lerden oluşmasını sağladı.

En yüksek sıralamayı alan BMW sürücüsü Jonathan Aberdein ise 6.lığı alırken gerisinde bıraktığı Audi takımından Robin Frijins matematiksel olarak şampiyonluk ihtimalini kaybetti.

Yarışın başında Wittman’la temastan kaçınan Robert Kubica da ART BMW’sini karmaşadan kurtararak 8.liği aldı ve bu sezon 3. defa bir yarıştan puanla ayrıldı.

BMW ikilisi Philipp Eng ve Sheldon van der Linde ilk 10’u tamamlayan isimler oldu, van der Linde yarışın başında podyum adayıyken hızlıca gerilere düşerek bu sonuçla finiş gördü.

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Seri DTM
Etkinlik Hockenheimring
Editör Rachit Thukral

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