GT Masters, DTM'in alt serisi olarak ölmüş olabilir mi?

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Geçtiğimiz hafta ADAC, DTM'nin marka haklarını ve tanıtımını önceki sahibi ITR'den devraldığını ve serinin mevcut formatını koruyacağını açıkladı.

Bu durum, ADAC organizatörlüğünde gerçekleşen GT Masters serisinin geleceğini yakından etkiliyor.

ADAC'ın GT Masters'ın DTM Endurance olarak adlandırılan serinin bir parçası olacağını ve Prototype Cup Germany serisindeki LMP3 araçlarıyla aynı gridi paylaşacağını belirtmesiyle birlikte GT Masters'ın cazibesini yitirmesi beklenmekte.

GT Masters, DTM'in 2021'de GT3 düzenlemelerine geçmesine kadar Almanya'nın önde gelen spor otomobil yarışları şampiyonasıydı ancak son dönemde üreticilerin ilgisini kaybetmişti.

Son değişikliklerle birlikte durumun daha da kötüleşebileceğini düşünen GT Masters takım patronları, seriye katılımlarını sürdürmenin mali açıdan uygun olup olmayacağını merak ediyor.

Rutronik Racing takım patronu Fabian Plentz, "Benim için seri tamamen bitmiş durumda. Orada beş GT3 aracı dahi göremiyorum."

"Televizyonda değilim, locada değilim, çadırın içinde bir yerdeyim. Resmen ikinci tercih durumundayım."

"Normalde pitte bir locam, hemen karşıda da misafirhanem vardı. Şimdi padokta kim bilir nerede olacağım, misafirlerimi nerede ağırlayacağım?" dedi.

Start action Photo by: Alexander Trienitz

ZVO takım patronu Philipp Zakowsk, "Benim için ADAC GT Masters bu haliyle ve bildiğimiz şekliyle aşağı yukarı ölmüş vaziyette."

"En azından maliyetler aynı olacak, hatta artmayacak bile. GT Masters'a bir araç sokmak, eğer bunu başarılı bir şekilde yapmak istiyorsanız, yaklaşık 700.000 avroya mal oluyor."

"Gelecekte artık bir sponsora gerek kalmayacak. Artık alt seri durumundayız ve LMP3 araçlarının arkasında mücadele edeceğiz."

Land-Motorsport'tan Christian Land ise, "Sunulan konsept benim için bir hayal kırıklığı. Kendimizi gerçekten aşağılanmış hissediyoruz. "

"Bu Alman motor sporları için geriye doğru atılmış bir adım - ADAC GT Masters en iyi profesyonel serilerden biriydi, şimdi ise kenarda köşede kalacak." dedi.

Start action Photo by: DTM

Ancak ADAC tarafından açıklanan değişiklikler konusunda herkes karamsar değil.

HRT CEO'su Ulrich Fritz, DTM Endurance'ın kurulması sayesinde GT Masters'ın farklı bir konuma yerleşeceğini ve amatör sürücülerin katılımını artırmasını sağlayacağına inanıyor.

Motorsport.com/Autosport'a konuşan Fritz, "Serideki araçlar GT World Challenge Sprint araçlarıyla benzer performanslara sahipti, bunun yanı sıra farklı ülkelerde birçok bölgesel GT kategorisi var, Almanya'da bile GTC ve GT Open var."

"ADAC GT Masters'ın bu diğer kategorilere yeterince dikkat vermediğini düşünüyorum, belki de bu yüzden son yıllarda katılımcılar konusunda biraz sıkıntı çektiler. Benim bakış açıma göre yaşadıkları sorunların sebebi DTM değildi."

"Serinin özlerine dönebileceğini görmek güzel. Dürüst olmak gerekirse, eğer amatör veya paralı bir sürücüyseniz geçen yıl GT Masters'da zorlandınız, nitekim seride profesyonel sürücüler mücadele etmekteydi ve yenilme ihtimaliniz yüksekti." dedi.

Mucke Motorsport takım patronu Stefan Mucke, "GT Masters ve LMP3 araçlarından oluşan DTM Endurance serisi, örneğin GT4'te yetişen genç sürücüler için iyi bir ara basamak olabilir."

"Bence bu, GT4'teki sürücülerin seviye atlaması için oldukça iyi bir platform, sonrasında DTM veya uluslararası GT yarışlarına hazırlanan bir GT3 otomobilinde mi yoksa bir LMP otomobilinde mi yarışmak istediklerini seçebilecekler."

"LMP3 daha çok dayanıklılık yönünde ilerliyor ve bu da yükselme yolundaki genç sürücüler için DTM veya WEC arasında seçim yaptırabilecek, üstelik Almanya pazarında bulunan bir platforma sahip olmayı değerli kılıyor." dedi.