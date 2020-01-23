Glock: "Kubica'nın tur zamanları çok iyi"

BMW yeni DTM sezonu öncesinde Joel Eriksson ve Bruno Spengler ile yollarını ayırma kararı alırken, boşalan koltuklardan birine Lucas Auer geçmişti.

Şimdi BMW altıncı pilotunun kim olacağını değerlendiriyor ve seçeneklerden birisi de Jerez'deki testte BMW'yi süren eski F1 pilotu Robert Kubica.

Polonyalı sürücünün adı PKN Orlen'in destekleyeceği bir BMWmüşteri takımı için de geçiyor.

Ancak eski F1 pilotu ve DTM'de BMW için yarışan Timo Glock, kendisinin altıncı BMW aracına yer almasını istiyor.

Glock, "Kesinlikle DTM'de yarışabilir. BMW'nin altıncı pilotu olarak açıklanırsa buna çok sevinirim."

"Kendi açımdan bakarsam, testte gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. İlk kez bu araçtaydı ve dezavantajına rağmen gerçekten iyi tur zamanları ortaya koydu."

"Birkaç yıl önce Mercedes ile test yapmıştı ve şimdi de bizim için test yaptı. Bence DTM onun dikkatini çeken bir seri." dedi.

Die BMW-Piloten Glock und Eng wünschen sich Kubica als Neuzugang Foto: BMW

BMW pilotu Philipp Eng de Kubica'nın gelişini memnuniyetle karşılayacak.

"DTM için sadece bir pilot olarak değil, aynı zamanda bir kişi olarak da önemli bir varlık olacak. Onu Meksika'daki Formula 1 testinden tanıyorum. Onunla yarışmak gerçekten güzel olurdu."

Son olarak BMW'nin önemli ismi Marco Wittmann da Kubica'nın gelişini hoş karşılayacak."

"DTM'e gelmesi kesinlikle harika bir hamle olur. Şimdiye kadarki başarılarına çok büyük bir saygı göstermek gerekiyor, ralli kazasından sonra geri döndü ve kısıtlamasına rağmen Formula 1 aracını sürdü."

"Alex Zanardi, Kubica... Onlar yenilmez insanlar. Umarım DTM'e gelir."