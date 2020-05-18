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DTM / Son dakika

Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"

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Glock: "DTM, 2020'de Almanya'ya odaklanmalı"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 May 2020 15:59

Eski Formula 1 sürücüsü Timo Glock, koronavirüs pandemisinin ardından güncellenmiş bir takvim hazırlığında olan DTM'in Almanya'daki yarışlara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Alman DTM serisi henüz 2020'de resmi bir seans gerçekleştiremedi. Çünkü sezon öncesi testleri son dakikada iptal edildi ve ilk beş yarış ileri bir tarihe kadar ertelendi.

Mart ayı sonunda tamamen yeni bir takvim yayınlandı ancak o günden bu yana takvimde yine değişiklikler oldu.

2013 yılında DTM'ye katıldığından beri BMW ile beş yarış kazanan Glock, DTM'nin Almanya'daki birincil pazarına odaklanarak takvimdeki sıkıntıları çözebileceğini düşünüyor.

Glock, "Tabii ki temel olarak Almanya'ya odaklanmak bir seçenek olabilir. Bazı güzel ve iyi yarış pistleri var."

"Ama bu, aynı zamanda yarış pistleri ile olan mevcut sözleşmelerle de ilgili."

"DTM Alman pazarında doğdu ve gelişti. Lausitzring, Oschersleben, Hockenheim ve Nurburgring ile gerçekten yeterince yarış pistimiz var. Bir gün kesinlikle kullanabileceğiniz birkaç test pistimiz de var."

"Maliyetler açısından takımlar için normal bir sezona kıyasla çok daha ucuz olurdu." dedi.

ITR başkanı Gerhard Berger başlangıçta seyircisiz yarış yapma konusunda isteksizdi, ancak o zamandan beri tutumunu değiştirdi ve şimdi seyircisiz yarışlara açık.

Bu, 2020 DTM sezonunun açılış yarışlarının, diğer şampiyonalarda olduğu gibi seyircisiz yapılacağı anlamına geliyor.

Glock, "Daha fazla yarış yapamazsak o zaman çok üzücü olur. Taraftarlar ile normal bir hafta sonu düzenlenmesi çok zor olacak."

“Bu, şu anda neredeyse imkansız görünen bir konu. Belki tüm konu değişecek." dedi.

Sachsenring, DTM'e dönüşü reddetti

DTM organizatörü ITR'nin Sachsenring ile 2020'de olası bir seyircisiz yarış hakkında görüştüğü ortaya çıktı.

Alman pisti, MotoGP'ye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor ve en son 2002'de DTM takviminde yer aldı.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada pistin patronu Ruben Zeltner, "ITR'den Sachsenring'de seyircisiz bir yarış düzenlemenin mümkün olup olmadığı konusunda açık bir talep geldi."

"Ne yazık ki, tam kapasiteyle çalıştığımız için buna olumsuz cevap vermek zorunda kaldık." dedi.

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Seri DTM
Pilotlar Timo Glock
Editör Rachit Thukral

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