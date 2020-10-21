Frijns, şampiyonluk ihtimalinin bittiğini kabul etti

Frijns istikrarlı yarış sonuçları ve sezonun ilk 6 yarışında aldığı 5 pole pozisyonuyla, Abt takımından takım arkadaşı Müller ve Team Rosberg’den Rene Rast ile birlikte 2020 sürücü şampiyonluğunun güçlü adaylarından biriydi.

Ama Frijns’in şampiyonluk yarışı Zolder’da yön değiştirdi. 5. virajdaki şikanda frenlerken Jonathan Aberdein’in BMW’si tarafından arkadan vurulan Fabio Scherer yönetimindeki WRT Audi, kontrolden çıkarak Frijns’in aracını sürükledi.

Bu, Hollandalı sürücünün yine Zolder’da pit çıkışında tamamen sorumluluğunu aldığı kazayı yapması sonrasında yaşadığı ikinci olaydı.

Henüz geçilmemiş arka arkaya puan kazanma rekoru sonrasında yaşadığı bu iki olay kendisini, sadece 56 puan kazanabileceği önümüzdeki ayın Hockenheim yarışı öncesinde şampiyona lideri Rast’ın 41 puan gerisine attı.

Bu kadar büyük bir puan farkı sonrasında Frijns, 2020 şampiyonluk savaşının son ayağa girilirken Müller ve Rast arasındaki bir çekişmeye dönüştüğünü söyledi.

Frijns: “20 veya 30 puan gerideyseniz bu imkansız bir görev. Artık benim elimde değil. Diğerlerinin hata yapmasını beklemek zorundayım. Benim suçum değildi, ama her şey olabiliyor görüyorsunuz. Fakat şu anda şampiyonluğu düşünmüyorum.”

“İşimi yapar ve nerede bitireceğime bakarım. Gayet açık. Matematiksel olarak halen bir şampiyonluk şansım var ama 1. yarış sonrasında bu şans kaybolabilir. Nico da tamamen işin içinde. Nasıl gidecek, göreceğiz. Bir arıza vs. yaşarsa Nico’ya yardım edemem ama pist üstünde savaşırken ona zorluk çıkaracağımı zannetmiyorum.”

Frijns kaza sonrasında takım radyosunda gerginliğini belli etse de kendisini yarış dışı bırakan olayda Aberdein veya Scherer’i suçlamadığını, sadece yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için şanssız olduğunu söyledi.

Frijns: “Sonrasında görüntüleri izledim. Bir kişiyi suçlamazdım. Biri frenlerken hareket ediyor, diğeri de kaçmaya çalışıyor ama o da frenliyor, o yüzden işe yaramıyor. Arkamda karmaşa vardı.”

“Aberdein’in frenleme sonrasında hızla bana geldiğini kamerada gördüm, o yüzden Aberdein’den kaçınmak için daha hızlı dönmeye çalıştım. Ama Scherer’i görmedim. Virajdaydım ve yandan darbe aldım.”