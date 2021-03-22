Floersch, Abt Audi ile DTM'e geçiyor

Motorsport.com'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu üzere Floersch, 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller ve Audi fabrika takımı sürücüsü Kelvin van der Linde ile takım arkadaşı olacak ve GT3 kuralları çerçevesinde düzenlenecek olan yeni DTM sezonunda Abt ekibi ile mücadele edecek.

20 yaşındaki genç pilot, önümüzdeki ay Hockenheim'da düzenlenecek ilk sezon öncesi testinde Abt'ın direksiyonuna geçecek ve ilk yarışına Haziran ayındaki Monza ile çıkacak.

Floersch, bu açıklama Katherine Legge (2009) ve Rahel Frey (2012) 'den sonra Abt ile seride yarışan üçüncü kadın olacak.

Abt ayrıca ilk kez bir kadın bir yarış mühendisine bir takım menajerine de sahip olacak. Bu isimler sırasıyla Laura Muller ve Maike Frik olacak.

Floersch, "DTM'de yarışmak için sabırsızlanıyorum. Schaeffler ve Abt Sportsline ile olan ortaklığım harika ve serideki ilk yılım için kendime güvenmemi sağlıyor. Böylesine güçlü bir sürücü grubuna karşı kendimi kanıtlama fırsatı yakaladığım için gururluyum." dedi.

Abt, Floersch'ün marka elçisi olduğu Schaeffler Group'un desteği sayesinde üçüncü bir araca sahip olduklarını açıkladı.

Floersch, DTM'in yanı sıra Richard Mille Racing Team ile FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek.