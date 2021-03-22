Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
39 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek
DTM / Son dakika

Floersch, Abt Audi ile DTM'e geçiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Abt, eski FIA Formula 3 sürücüsü Sophia Floersch'ün yeni DTM sezonunda kendileri adına yarışacağını ve toplamda üç araca sahip olacaklarını açıkladı.

Floersch, Abt Audi ile DTM'e geçiyor

Motorsport.com'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu üzere Floersch, 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller ve Audi fabrika takımı sürücüsü Kelvin van der Linde ile takım arkadaşı olacak ve GT3 kuralları çerçevesinde düzenlenecek olan yeni DTM sezonunda Abt ekibi ile mücadele edecek.

20 yaşındaki genç pilot, önümüzdeki ay Hockenheim'da düzenlenecek ilk sezon öncesi testinde Abt'ın direksiyonuna geçecek ve ilk yarışına Haziran ayındaki Monza ile çıkacak.

Floersch, bu açıklama Katherine Legge (2009) ve Rahel Frey (2012) 'den sonra Abt ile seride yarışan üçüncü kadın olacak.

Abt ayrıca ilk kez bir kadın bir yarış mühendisine bir takım menajerine de sahip olacak. Bu isimler sırasıyla Laura Muller ve Maike Frik olacak.

Floersch, "DTM'de yarışmak için sabırsızlanıyorum. Schaeffler ve Abt Sportsline ile olan ortaklığım harika ve serideki ilk yılım için kendime güvenmemi sağlıyor. Böylesine güçlü bir sürücü grubuna karşı kendimi kanıtlama fırsatı yakaladığım için gururluyum." dedi.

Abt, Floersch'ün marka elçisi olduğu Schaeffler Group'un desteği sayesinde üçüncü bir araca sahip olduklarını açıkladı.

Floersch, DTM'in yanı sıra Richard Mille Racing Team ile FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek.

paylaşım
yorumlar
Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

Önceki haber

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Sophia Floersch
Takımlar ABT Motorsport
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

3s
2
Formula 1

Red Bull ilk güncellemelerini Bahreyn'e getirecek

17 dk
3
Formula 1

Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"

2s
4
Formula 1

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

8s
5
Formula 1

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

5s
Son Haberler
Floersch, Abt Audi ile DTM'e geçiyor
DTM

Floersch, Abt Audi ile DTM'e geçiyor

4s
Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek
DTM

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

20 Mar 2021
Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak
DTM

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak

19 Mar 2021
BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak
DTM

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak

18 Mar 2021
DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı
DTM

DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı

11 Mar 2021
Son Videolar
DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights 03:07
DTM
26 Oca 2021

DTM: Hockenheim - Race 2 Highlights

DTM 2020: Audi veda ediyor 07:24
DTM
14 Oca 2021

DTM 2020: Audi veda ediyor

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM
19 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM
18 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM
12 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

Rachit Thukral More from
Rachit Thukral
Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak
DTM / Son dakika

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak
DTM / Son dakika

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak

Suzuka 8 Saat, Kasım ayına kadar ertelendi
FIM Endurance / Son dakika

Suzuka 8 Saat, Kasım ayına kadar ertelendi

More from
Sophia Floersch
Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek
DTM / Son dakika

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak
FIA F3 / Son dakika

Floersch, Campos ile FIA F3'te yarışacak

Floersch korkunç kazadan bir yıl sonra Macau'ya dönüyor
F3 / Son dakika

Floersch korkunç kazadan bir yıl sonra Macau'ya dönüyor

More from
ABT Motorsport
Abt, 2021 DTM sezonu için Rockenfeller ve van der Linde ile anlaştı
DTM / Son dakika

Abt, 2021 DTM sezonu için Rockenfeller ve van der Linde ile anlaştı

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak
DTM / Son dakika

Abt takımı, GT3 kurallarıyla beraber DTM'de kalacak

Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı Nurburgring Sprint
DTM / Yarış raporu

Nürburgring DTM: İkinci yarışı Müller kazandı

Çok Okunanlar Bugün

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

Red Bull ilk güncellemelerini Bahreyn'e getirecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull ilk güncellemelerini Bahreyn'e getirecek

Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

Ecclestone: "Schumacher için ideal program Red Bull'du"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher için ideal program Red Bull'du"

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Son Haberler

Floersch, Abt Audi ile DTM'e geçiyor
DTM DTM / Son dakika

Floersch, Abt Audi ile DTM'e geçiyor

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek
DTM DTM / Son dakika

Ghiotto ve Floersch, 2021’de DTM’ye geçecek

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak
DTM DTM / Son dakika

Klien, 2021'de McLaren ile DTM'de yarışacak

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak
DTM DTM / Son dakika

BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.