Ferrari DTM aracını test eden Loeb, Red Bull'la yarışabilir

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Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Loeb, Red Bull'un DTM partneri AF Corse tarafından Spa'da, düzenlenen özel testte, takımın ana sürücüleri Felipe Fraga ve Nick Cassidy ile hazır bulundu.

AF Corse'nin, Salı günü Belçika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Spa'da Red Bull ve AlphaTauri kaplamalı Ferrari 488 GT3'lerin yanı sıra, düz beyaz renkte üçüncü bir araçla çalıştığı anlaşılıyor.

Red Bull, Loeb'ün Çarşamba günü devam eden sezon öncesi testindeki sürpriz varlığı hakkında yorum yapmayı reddetti fakat herhangi bir yalanlamada bulunmadı.

Loeb, uzun zamandır Red Bull ile birlikte çalışıyor ve Cassidy'nin Formula E ve FIA dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki görevleri nedeniyle, DTM'de Yeni Zelandalı sürücünün yerini alabilir.

Cassidy'nin 30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Portimao'da düzenlenecek ilk yarışı ve Haziran ayındaki Norisring yarışını kaçırması bekleniyor.

Spa'daki DTM yarışı ile WEC'in Fuji yarışı da aynı hafta sonuna denk geliyor.

Extreme E ve FIA World Rally-Raid şampiyonalarında yarışan Loeb, DTM'nin Portimao ve Norisring yarışlarında sorunsuz şekilde yarışabilir. Ancak Spa yarışı, Extreme E'nin Şili ayağıyla çakışıyor.

Loeb'ün kadroya dahil edilmesi Red Bull'un DTM kadrosu için oldukça önemli olacak çünkü halihazırda Formula 2 ve Formula 3 sürücülerini, takvimlerdeki çakışmalar nedeniyle burada yarıştıramıyorlar.

Ralli efsanesi Loeb, geçmişte çok sayıda pist yarışına katıldı. 2006 yılında Le Mans 24 Saat'e katılmış ve ikinci olmuştu. 2014-15'te ise WTCC'de yarışıp birden fazla zafer almayı başardı. Hatta her iki yılda da şampiyona üçüncüsü oldu.

Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Red Bull Content Pool