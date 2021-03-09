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DTM / Son dakika

Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Christian Klien, Mercedes AMG GT3'le 2021 DTM sezonunun bazı yarışlarına katılacağını açıkladı.

Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak

Jaguar, Red Bull ve HRT ile 49 Grand Prix'ye katılan Klien'in Zolder, Nurburgring ve Assen'deki DTM yarışlarına katılmadan önce, Temmuz ayında Lausitzring'de ilk yarışına çıkması planlanıyor.

Klien, DTM'deki ilk sezonunda, geçen sezon GT Open'daki 12 yarıştan dördünü kazandığı JP Motorsport adına mücadele edecek.

Klien, Servus TV'ye verdiği demeçte, "Ekibim JP Motorsport ile GT Open'da yarışıyorum ve son birkaç hafta içerisinde DTM'de yarışma fikrinin çıktığı yer tam olarak burası oldu."

"Serinin şimdi GT3 araçlarına geçtiğini görebilirsiniz. Zaten aşağı yukarı neler olduğunu biliyoruz ve bazı yarışlarda olmak istiyoruz." dedi.

Alt kategorilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken ve 2004'te Jaguar'la F1'e adım atan Klien, F1'den ayrıldıktan sonra GT ve dayanıklılık yarışlarına geçiş yaptı. Ancak yarıştığı hiçbir seride şampiyon olma başarısı göstermedi.

Class One döneminin sona ermesinden sonra GT3 araçlarını içeren yeni bir formata geçiş yapan DTM, 2021 Sezonunun ilk yarışının 19-20 Haziran'da Monza'da yapılacağını açıklamıştı

Christian Klien

Christian Klien

Photo by: Toyota Racing

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Seri DTM
Pilotlar Christian Klien
Editör Sven Haidinger

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