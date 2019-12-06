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DTM / Son dakika

Ed Jones, Audi ile DTM testine katılacak

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Ed Jones, Audi ile DTM testine katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ara 2019 09:20

Audi, bu ay Jerez'de yapılacak çaylak sürücü testinde IndyCar sürücüsü Ed Jones'un Audi DTM aracının direksiyonuna geçeceğini açıkladı.

Audi'nin açıklaması, Jerez testinde BMW'nin eski F1 pilotu Robert Kubica ve fabrika takımı sürücüsü Nick Yelloly ile katılacağını açıklamasından çok kısa bir süre sonra geldi.

Chip Ganassi Racing'den ayrılmasının ardından 2019'da Ed Carpenter Racing'le yarışan Jones, 11-13 Aralık'ta yapılacak testte Audi RS5 DTM'i test edecek.

WRT Audi DTM sürücüsü Jonathan Aberdein de güçlü performansı sonrası seçilen isimlerden birisi oldu.

Ayrıca Audi ile ADAC Masters şampiyonluğunu kazanan Kelvin van der Linde ve 19 yaşında Audi Sport Seyffart R8 LMS Cup'ı kazanan Robin Rogalski de sürüş yapacaklar.

FIA Formula 3 Şampiyonası sürücüsü Fabio Scherer'e ek olarak Rene Rast'la Nico Muller testte yer alacak diğer isimler alacaklar.

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Seri DTM
Pilotlar Ed Jones
Editör Tom Errington

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