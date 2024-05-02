DTM'in son şampiyonu Manthey EMA Porsche, 2024'te neden dibe düştü?

Preining geçen sene pilotlar şampiyonu olurken Manthey EMA takımlar, Porsche ise markalar şampiyonu olmuştu. Preining'in takım arkadaşının Ayhancan Güven olması nedeniyle Manthey EMA'yı doğal olarak çok yakından takip ettik ancak sezonun ilk yarış hafta sonu tam manasıyla hayal kırıklığı oldu. Oschersleben'deki ilk yarışta Preining 10. olurken Ayhancan 14. olabildi. 2. yarışta ise Preining ve Ayhancan 13 ve 14. olabildiler ve Porsche, pazar günkü yarış öncesinde yapılan BoP değişikliklerine rağmen yine çok geride kaldı.

Peki testlerde kötü bir görüntü çizmeyen takımın, sorunu neydi? DTM'de ilk kez Porsche 911 GT3 R'ın ön aksta minimum 101 milimetre yerden yükseklikle kullanılması gerekti.

SRO Motorsports Group'un hazırladığı Performans Dengesi (BoP), etkinlikten bir hafta önce duyuruldu. Teknik direktör Patrick Arkenau Motorsport-Total.com'a verdiği röportajda "Gerçek şu ki, yarış hafta sonundan önce teste kıyasla büyük bir değişiklik oldu ve bu da beş milimetre değişen ön sürüş yüksekliğiydi."

"BoP'da ilk kez bu kadar önemli bir parametre değişikliği oldu. Bilinen test yasağı nedeniyle bunu test edemedik ve etkisini bilmiyorduk. Ve hâlâ net bir rakam veremiyoruz." dedi.

"Bunun tüm araç üzerinde etkisi var"

2024'te getirilen test kısıtlaması nedeniyle, DTM sezon finalinden önce her sürücünün beş günlük test süresi bulunuyor. Takıma göre, iki Manthey-EMA sürücüsü Preining ve Ayhancan, üç gün sonra BoP açıklanmadan önce, 16 Nisan Salı günü Oschersleben'deki sınırlı test günlerinde ön aksta 96 milimetrelik normal sürüş yüksekliği ile test yaptı.

Beş milimetrelik değişiklik kulağa fazla gelmiyor ama öyle değil. Arkenau, "Bu değişikliğin aracın tamamı üzerinde bir etkisi var" diye değişikliğin etkisini vurguladı.

Ön aksta yapılan değişiklikler nedeniyle aracı arka akstaki minimum değerin üzerine ayarlamak zorunda kaldığını açıklayan Arkenau, "Bunu telafi etmek zorundasınız - ve ayrıca arkada iki milimetrelik bir faktörle yukarı çıkmanız gerekiyor. Bu da sürüş yüksekliği etkisinin arka aksta iki katına çıktığı anlamına geliyor. Bu da size çifte kinematik etki sağlıyor." şeklinde yaşananları özetledi.

Daha yüksek hava direncine ve frenlerdeki dezavantaja ek olarak, araç aynı zamanda virajlarda bir dezavantaj olan daha yüksek bir ağırlık merkezine sahip.

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R Fotoğraf: Alexander Trienitz

Preining sıralamalarda teste göre daha yavaştı

Preining'in bilinen sürüş yüksekliği ile en iyi test zamanının 1:22.247 olması dikkat çekiciydi. Preining bu dereceyle 4 günlük testlerde 4. hızlı zamana sahipti. İki sıralama seansında ise, en iyi Porsche turu 1:22.291'di ve bu da Preining'i Cumartesi günü gridde 20 araç arasından 16. sıraya yerleştirdi. Diğer taraftan, Cumartesi günkü pole zamanı testteki en iyi zamandan neredeyse 0.7 sn daha hızlıydı.

Arkenau, "Tommy sıralamadan sonra nereden başlayacağı söylendiğinde çok şaşırdı. Bu onun için çok net bir ilk 5 derecesiydi. Pole pozisyonu için kesinlikle yeterli olmazdı, bunun farkındaydı. Ama ona çok fazla zaman kaybettirecek bir hata yapmadı." dedi.

"O zaman bir sonraki yarışta dezavantajlı olacağım"

Porsche aracının Cumartesi'den Pazar'a BoP değişikliği kapsamında önce 15 kilogram, ardından sıralamalardan sonra on kilogram daha hafiflemesinin önemli bir etkisi olmadı. Arkenau, "Görüntü pek tersine dönmedi. Bu, orada bir yerde resmi büyük ölçüde bozan bir şey olduğu anlamına geliyor. Hiçbirimizin anlamadığı bir etki. Bizim için şu anda elimizdeki tek gösterge ön sürüş yüksekliği." dedi.

Şu anda, sorunun simülasyon yoluyla bile haritalanması zor olduğu için yüzde yüz kesinlik yok. Arkenau, "Her şeyi analiz etmeye başladık - ve hâlâ analiz sürecindeyiz. Bizim tarafımızdan bir hata yapılmış olma ihtimalini de göz ardı etmiyoruz. Ancak şu anda elimizde bu yönde bir belirti yok" diye açıklıyor.

Arkenau, değişen sürüş yüksekliğinin gerçek etkisinden emin olmak için bir karşılaştırma testi yapılması gerektiğini açıklıyor. Ancak bunun karşılığında, test kısıtlaması çerçevesinde değerli test zamanından feragat edilmesi gerekecek. Arkenau, içerisinde bulundukları durumu "Sonuç olarak yarım gün test kaybedersem, bir sonraki yarışta diğerlerine karşı yine dezavantajlı duruma düşerim." şeklinde açıkladı.