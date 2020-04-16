Öne çıkan etkinlikler
eSports
R
eSports
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Abu Dhabi:
3 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

DTM'in ilk yarışları da tehlike altında

paylaşım
yorumlar
DTM'in ilk yarışları da tehlike altında
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sven Haidinger
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Nis 2020 11:29

Almanya ve Belçika'nın koronavirüsle ilgili yeni önleyici tedbirler almasının ardından hem Norisring'deki açılış yarışı, hem de Zolder'daki üçüncü yarış tehlikeye girdi.

Belçika başbakanı Sophie Wilmes ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü yaptıkları açıklamalarda, ülkelerindeki tüm toplu etkinliklerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdular.

Bu süreçte 11-12 Temmuz'da Norisring ve 8-9 Ağustos'ta da Zolder ayağının yapılması planlanıyor.

Nürnberg'in etrafında yapılacak olan cadde yarışının organizatörleri, etkinliğin planlandığı gibi devam edip etmeyeceğine karar vermek için DTM'den daha fazla zaman talep etmişti.

Pistin geçici olarak hazırlanması için organizatörlerin belli bir ücret ödemesi gerekecek ve şimdi yarışta seyirci olmayacak olması, kısıtlamalar kaldırılıncaya kadar yarışın yapılamayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Norisring cadde pisti, Almanya'daki pandemiden en çok etkilenen Bavyera'da bulunuyor.

Duyurunun ardından Zolder'daki yarışın yapılıp yapılmayacağı hakkında da şüpheler oluştu.

SRO, Belçika'daki Zolder DTM yarışından üç hafta önce yapılması planlanan Spa 24 Saat yarışını zaten ertelemeyi seçti.

Bununla birlikte, DTM, Formula 1 veya FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndan henüz Ağustos ayında yapılacak Belçika yarışlarıyla ilgili duyuru gelmedi.

Norisring'deki ilk DTM yarışı ile Zolder'daki üçüncü yarış arasında 1-2 Ağustos'ta Rusya yarışının yapılması planlanıyor.

Sezonun dördüncü ayağı 22-23 Ağustos'ta Brands Hatch'te yapılacak.

Henüz, Ağustos ayındaki Rusya veya İngiltere yarışı için hükümetlerden yapılan bir duyuru bulunmuyor.

DTM daha önce yarışların seyircisiz gerçekleştirilmesi ihtimalini reddetmişti.

Sonraki haber
Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor

Önceki haber

Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

DTM Sıradaki seans

Norisring

Norisring

10 Tem - 12 Tem

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor

2s
2
Formula 1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

3
eSports

F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı

1s
4
Formula 1

Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir

22dk
5
Formula 1

De la Rosa: "Hamilton'ın diğerlerine 'sorun yaratacağını' hemen anladım"

Son Videolar

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor 02:37
DTM

Robert Kubica, Jerez'de BMW M4 DTM'i test ediyor

DTM'in elektrikli geleceği 01:47
DTM

DTM'in elektrikli geleceği

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti 02:35
DTM

DTM: Hockenheim II 2. yarış özeti

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti 03:34
DTM

DTM: Hockenheim II - 1. yarış özeti

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti 03:46
DTM

DTM: Nurburgring 2. yarış özeti

Son Haberler

DTM'in ilk yarışları da tehlike altında
DTM

DTM'in ilk yarışları da tehlike altında

Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor
DTM

Spengler, BMW'den bir DTM jübilesi istiyor

Audi DTM takımı, tarihinin "en büyük krizini" yaşıyor
DTM

Audi DTM takımı, tarihinin "en büyük krizini" yaşıyor

Berger: "DTM, seyirciler olmadan yarış yapamaz"
DTM

Berger: "DTM, seyirciler olmadan yarış yapamaz"

DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak
DTM

DTM, Coronavirüs nedeniyle 2020 sezonunu Temmuz ayında başlatacak

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.