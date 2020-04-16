DTM'in ilk yarışları da tehlike altında

Belçika başbakanı Sophie Wilmes ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Çarşamba günü yaptıkları açıklamalarda, ülkelerindeki tüm toplu etkinliklerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını duyurdular.

Bu süreçte 11-12 Temmuz'da Norisring ve 8-9 Ağustos'ta da Zolder ayağının yapılması planlanıyor.

Nürnberg'in etrafında yapılacak olan cadde yarışının organizatörleri, etkinliğin planlandığı gibi devam edip etmeyeceğine karar vermek için DTM'den daha fazla zaman talep etmişti.

Pistin geçici olarak hazırlanması için organizatörlerin belli bir ücret ödemesi gerekecek ve şimdi yarışta seyirci olmayacak olması, kısıtlamalar kaldırılıncaya kadar yarışın yapılamayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Norisring cadde pisti, Almanya'daki pandemiden en çok etkilenen Bavyera'da bulunuyor.

Duyurunun ardından Zolder'daki yarışın yapılıp yapılmayacağı hakkında da şüpheler oluştu.

SRO, Belçika'daki Zolder DTM yarışından üç hafta önce yapılması planlanan Spa 24 Saat yarışını zaten ertelemeyi seçti.

Bununla birlikte, DTM, Formula 1 veya FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndan henüz Ağustos ayında yapılacak Belçika yarışlarıyla ilgili duyuru gelmedi.

Norisring'deki ilk DTM yarışı ile Zolder'daki üçüncü yarış arasında 1-2 Ağustos'ta Rusya yarışının yapılması planlanıyor.

Sezonun dördüncü ayağı 22-23 Ağustos'ta Brands Hatch'te yapılacak.

Henüz, Ağustos ayındaki Rusya veya İngiltere yarışı için hükümetlerden yapılan bir duyuru bulunmuyor.

DTM daha önce yarışların seyircisiz gerçekleştirilmesi ihtimalini reddetmişti.