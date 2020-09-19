DTM'in geleceği, Audi ve BMW'nin desteğiyle garanti altına alındı

Audi'nin bu sene sonunda seriden ayrılacağını açıklamasının ardından serinin geleceği şüphe altına girmişti. Audi'nin çekilmesiyle birlikte gelecek sene BMW, devam etmek istese dahi tek üretici olacaktı.

Audi'nin açıklamasının ardından BMW, Japonya Super GT serisiyle oluşturduğu Class One kurallarını bırakma üzerinde çalışmaya başladı. Motorsport.com, geçen ay DTM'in GT3 temelli bir seri planladığını öğrenmişti.

DTM, tam olarak hangi araçların kullanılacağını açıklamasa da GT temelli araçların olması bekleniyor.

DTM'in yeni döneminde fabrika takımlarının yerini bağımsız takımlar alacak ve bu takımlar sponsorluklar ve diğer çalışmalarla gerekli bütçelerini oluşturacaklar. Buna karşı fabrika desteğine de izin verilecek.

René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: Andreas Beil Philipp Eng, BMW Team RBM, BMW M4 DTM Fotoğraf: Andreas Beil

DTM'in yeni kuralları Audi ve BMW'den destek aldı. Serinin ekonomik konuları BMS ve Gerhard Berger'in kontrolüne bırakılacak.

DTM, Audi ve BMW'nin devam edip etmeyeceğini açığa çıkarmadı ancak Audi, daha önceki açıklamalarında böyle bir şey olursa R8 GT3 araçlarını tedarik edebileceğini belirtmişti.

BMW'nin bir sonraki M4 temelli GT3 aracının gelişimi devam ediyor ve bu aracın 2022'ye kadar piste çıkması beklenmiyor. Bu açıdan BMW'nin gelecek sene yeni kurallar altında yarışması pek olası görülmüyor.

BMW müşteri takımlarından bazıları M6 temelli GT3 araçlarıyla yarışmaya devam ediyorlar ancak markanın motor sporları programı başkanı Jens Marquardt, bu araçları GT3 Plus standartlarına güncelleyemeyeceklerini açıklamıştı.

Berger, daha önceden farklı markaların GT3 araçlarıyla mücadeleye sıcak baktığını ancak Audi ve BMW ile anlaşmadan diğer markalarla anlaşmayacağını söylemişti.