DTM'in DNA'sının korunması, takım patronlarını rahatlattı

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DTM'in geleceği, eski organizatör ITR'nin dağılacağı ve 2023'te DTM adını devam ettirmek için rakip organizatör ADAC ile görüşmelere başladığı ortaya çıktığında belirsizlikle karşı karşıya kaldı.

Halihazırda GT Masters serisinde DTM gibi GT3 düzenlemelerini kullanan ADAC'ın DTM'i ne şekilde yaşatacağı belirsizdi, serinin ortadan kalkmasını veya GT Masters'taki gibi her aracın iki sürücü tarafından kullanılmasını bekleyeler dahi vardı.

Ancak eski DTM patronu Gerhard Berger'in "mevcut konsept, format ve düzenlemelerin korunması" yönündeki tavsiyesine kulak veren ADAC, Perşembe günü DTM'nin önümüzdeki yıl da araç başına tek pilotlu bir kategori olarak kalacağını duyurdu.

ADAC'ın eski amiral gemisi GT Masters serisi, DTM'ye öncelik vermek üzere tasarlanan motor sporları serileri piramidindeki yeniden yapılanmanın bir parçası olarak, DTM Endurance ismi altında varlığını sürdürecek ve LMP3 tabanlı Prototype Cup Germany serisi ile gridleri paylaşacak.

Ayrıntılar henüz netleşmemiş olsa da, bu hamle takımlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

2021 DTM şampiyonu HRT'nin takım patronu Ulrich Fritz, "Her şey açıktı. Sadece ADAC GT Masters'ın adını DTM olarak değiştirip yola devam edilebilirdi, ancak DTM isminin yanı sıra kural kitabı da aşağı yukarı korunacağı için oldukça rahat ve mutluyum."

"Bence DTM'in DNA'sı bu; tek bir sürücü ve tek bir araçla pistteki en iyi araç olmak. Peşinden gidilecek yegane amaç bu."

"DTM saf, profesyonel bir yarış serisi ve takım olarak her alanda yüksek performansa önem veriyorsunuz. Sadece sürücü değil, sadece araç değil, aynı zamanda harika pitstoplar ve diğer şeylerle mükemmel olmalısınız."

"Bunun değişmemiş olmasından çok ama çok mutluyum." dedi.

Thomas Biermaier, Team manager ABT Sportsline, Niclas Königbauer, Team manager Walkenhorst Motorsport, Ron Reichert, Team manager, AF-Corse, Ulrich Fritz, Team manager, Haupt Tacing Team, Jens Feucht, Team manager T3-Motorsport Photo by: Thomas Pakusch

2017-2020 yılları arasında Rene Rast ile üç şampiyonluk kazanan Rosberg Team takım patronu Kimmo Liimatainen de DTM'nin devam etmesinden ve belirsizlik döneminin bitmesinden memnun.

Autosport'a konuşan Liimatainen, "ADAC'nin DTM isminin ve Alman motor sporları sahnesinin sorumluluğunu üstlenmesi ve seriyi devam ettirmesi iyi."

"Almanca konuşulan bir ortamda ADAC'ın sahip olabileceğiniz en iyi ortak olduğunu düşünüyorum. ADAC zaten büyüklüğü, gücü ve başarılı organizasyonlarıyla tanınıyor, bu yüzden bunu olumlu olarak değerlendiriyorum.

"Sadece biraz sabırlı olmalı ve son detayları beklemeliyiz ki işlerin nasıl gittiğini bilelim. Ancak kilit nokta kararların alınmış olması ve gösterinin devam etmesi."

Son olarak Mucke Motorsport takım patronu Stefan Mucke, "Her şeyden önce ne tür bir platforma sahip olacağımızı biliyoruz."

"Sponsorlarla ya da sürücülerle konuştuğunuz ancak herhangi bir sözleşme yapamadığınız, kimseye hiçbir şey teklif edemediğiniz durum ideal değildi."

"ADAC'ın karar verildikten hemen sonra bir basın toplantısı düzenleyerek takımlara nasıl bir platforma sahip olunacağına yönelik kılavuz sunması iyi oldu, her ne kadar hala pek çok soru işareti olsa da. "

"Ama en azından artık bir şeylere bağlı kalabiliyorsunuz ve DTM'in varlığını devam ettirip ettirmeyeceğini biliyorsunuz. Aynı şekilde GT Masters'ın nasıl ilerleyeceğini de biliyorsunuz."