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"DTM'de lastik tedarikçisi değişikliği, takımlar için büyük fark yaratmayacak"

DTM takım patronları, şampiyonanın gelecek yıl Michelin'den Pirelli lastiklerine geçmesinin; deneyimli takımlar için büyük bir fark yaratmayacağına inanıyor.

James Newbold
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
"DTM'de lastik tedarikçisi değişikliği, takımlar için büyük fark yaratmayacak"
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DTM'nin ADAC tarafından devralınmasının ardından ve daha önce seriyi tanıtan Gerhard Berger liderliğindeki ITR organizasyonunun dağılacağını açıklamasıyla, DTM'nin gelecek yıl Pirelli lastikleriyle yarışacağı duyuruldu.

Bu, daha sonra DTM Endurance olarak yeniden adlandırılan ve bir destek serisi olarak yeniden düzenlenen ADAC GT Masters, ve aynı zamanda DTM'nin yeni Performans Dengesi ortağı olan Stephane Ratel Organizasyonu tarafından yürütülen şampiyonalarla aynı çizgide olacak.

Pirelli, 2022'de GT3 yarışları için yeni DHF hamurunu tanıttı. Diğer serilerde bu lastiği kullanmayan DTM takımları gelecek sezona hazırlanmak için bir uyum süreciyle karşı karşıya kalabilir.

Bu yıl SRO tarafından işletilen GT World Challenge Europe serisinde en yeni Pirelli'yi kullanan 2021 DTM şampiyonu HRT'nin takım patronu Ulrich Fritz, bunun 2023 şampiyonasında belirleyici bir faktör olmayacağına inanıyor.

Autosport'a verdiği demeçte Fritz, “Elbette lastiğin felsefesini biliyorsunuz ve bu başlangıçta size yardımcı oluyor ama bence DTM'de takımlar buna çok çabuk adapte olabilir."

“Bu değişikliğin büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum."

“Belki ilk iki ya da üç yarış fark olabilir ama sonrasında herkesin birbirini yakalayacağını düşünüyorum." dedi.

Nico Muller, Team Rosberg Audi R8 LMS GT3

Nico Muller, Team Rosberg Audi R8 LMS GT3

Photo by: DTM

Team Rosberg, son iki yıldır DTM'de GT3 yarışlarında Michelin lastikleriyle yarışan takımlardan biri ve 2018'de DHD2 lastikleriyle sürdürdüğü son GT Masters yarışından bu yana Pirelli lastikleriyle yarışmadı.

Takım patronu Kimmo Liimatainen, Pirelli konusunda diğer serilerde deneyime sahip olan takımların 'başlangıçta küçük bir avantaja sahip olabileceğini' belirtti, ancak sezona gecikmeli başlamanın arayı kapatmak için bir zaman tanıyacağını düşünüyor.

Autosport'a konuşan Liimatainen, “Bence test ederseniz, bunu çözersiniz. En azından planımız bu!"

“Geç başlamak bize işleri yoluna koymamız için biraz zaman kazandıracak." dedi.

Team Bernhard Porsche'nin 2021 sonunda GT Masters'tan ayrılmasının ardından DHF ile ilgili bir deneyimi bulunmuyor ancak takım patronu Timo Bernhard, bunun kadrolarına ikinci bir araç ekleme planlarında küçük bir faktör olacağına inanıyor.

Takımın 2023'e geride başlayıp başlamayacağı sorulduğunda Bernhard, “Muhtemelen evet."

“DTM'de tek bir sürücüye odaklanmak gibi pek çok başka bileşen olduğunda, durum farklı bir hal alıyor."

“Bu yıl yaşadığımız ve öğrenme sürecimizin de bir parçası olan şey, bir sürücünün aracını ayarlamasının biraz zaman almasıydı."

“Performans pit stopları ve lastik değişimleri de kesinlikle performansın büyük bir parçası olacak. Yani evet, lastik konusunda yapmamız gereken bir şeyler olacak ama odaklanmamız gereken başka unsurlar da var." dedi.

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