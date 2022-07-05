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Önceki / Norisring'den mutlu ayrılan Ayhancan: "Hayalim daha fazla DTM yarışına çıkmak"
DTM / Norisring Haberler

DTM'de ilk zaferini kazanan Fraga: "Ayhancan Güven'in yardımıyla kazandım"

Geçtiğimiz hafta sonu DTM'in Norisring hafta sonundaki ilk yarışı kazanan Felipe Fraga, bu galibiyeti yeni takım arkadaşı Ayhancan Güven sayesinde kazandığını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
DTM'de ilk zaferini kazanan Fraga: "Ayhancan Güven'in yardımıyla kazandım"
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Normalde Porsche pilotu olarak kariyerini sürdüren ve bu sene Almanya'nın GT Masters serisinde mücadele eden Ayhancan Güven, Red Bull'un Porsche'de aldığı özel izinle Formula E'de mücadele eden Nick Cassidy'nin yerine Red Bull AlphaTauri AF Corse takımıyla DTM'deki ilk yarışına çıktı.

Ayhancan Ferrari 488 GT3 Evo aracıyla çıktığı ilk yarış hafta sonunda antrenmanlardan itibaren hızlıydı ve ilk sıralamalarda 3., ikinci sıralamalarda ise 4. oldu. Takım arkadaşı Fraga, cumartesi günkü sıralamalarda 12. oldu ve aracından maksimumu alamadığını söyledi.

Türk pilot, ilk yarışta Lucas Auer ile yaşadığı temas nedeniyle yarışı erken bırakmak zorunda kalmıştı.

Fraga, "Sabah geldiğimde araç iyi görünüyordu. Sıralamalarda ilk başta kullanılmış lastiklerle çıktık ve o an 'Aman Tanrım, araç iyi!' diye düşündüm. Önceki güne göre ayarları biraz değiştirmiştik çünkü Güven çok hızlıydı. Ona ayak uyduramıyordum." dedi.

 

AF Corse pilotu ve ekibi, gece araçta değişiklik yaptılar ancak yine de Cumartesi günü araç biraz daha farklıydı. Fraga, GT3 aracından ve kendisinden maksimumu alamadığını söyledi.

Fraga, "O, bir şekilde bu pistte benden farklı sürüyor. Yanınızda daha hızlı bir pilotun olması iyi bir şey çünkü ondan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. O, dünkü sıralamalarda muhtemelen benim aracımda daha hızlı olabilirdi." dedi.

Pazar günü için aracında Ayhancan'ın ayarlarından ders çıkararak değişiklik yapan Fraga, 2. yarışı kazanmayı başardı. 

Fraga, "Bugün, dünden farklı bir şey yapmadım. Sadece ayarlarım farklıydı. Ondan bir şeyler öğrendim." dedi.

Ayhancan 2. yarış için sıralamalarda 4. olmuştu ancak ilk yarıştaki temas nedeniyle ceza alınca yarışa 7. sıradan başladı. Ayhancan, 2. yarışı 7. sırada tamamlayarak serideki ilk yarış hafta sonunu güçlü tamamladı ve DTM'de daha fazla yarışa çıkmak istediğini söyledi.

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