DTM Zandvoort: Pole pozisyonu son saniyede Feller'a gitti, Ayhancan 8. sırada

Seansın bitimine üç dakikadan aaz bir süre kala Grasser Racing sürücüsü Clement Schmid 3. viraj çıkışında Lamborghini'sinin kontrolünü kaybederek spin attı, aynı saniyelerde bir diğer Lamborghini sürücüsü Alessio Deledda da 8. virajda çakıl havuzuna saplandı.

Seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu, bu da sürücülerin derecelerini geliştirmek için sadece bir tura sahip olacağı anlamına gelmekteydi.

Kırmızı bayrak öncesi Thomas Preining 1.33.364 ile liderlik koltuğundaydı, dün pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan Maro Engel ise az farkla ikinciydi.

Dün 13. olan temsilcimiz Ayhancan Güven için de seans iyi başlamıştı, temsilcimiz çok az farkla beşinci sıradaydı ve ilk üç dahi mümkün gibi duruyordu.

Ancak kırmızı bayrak sonrası Ayhancan ve Preining gibi isimler piste çıkmadı, diğer birçok isim ise son bir tur için zorlamaya karar verdi.

Son turların en güçlü ismi Ricardo Feller idi, zaten üçüncü sırada yer alan Feller çok iyi sektörlerle geldi ve 1.33.020 yaparak 0.344 saniye gibi büyük bir farkla pole pozisyonuna ulaşmayı başardı!

Tur zamanlarını geliştiremeyen Preining ve Engel, ikinci ve üçüncü sıralarla yetindi -ancak dün yedincilikten öteye gidemeyen Porsche için bu kez gün daha iyi başladı.

Son dakikalarda üç isim daha kendini ilk ona atmayı başardı: dördüncülüğe yükselen Patric Niederhauser, altıncılığa yükselen Luca Stolz ve yedinciliği alan Marco Wittmann.

Altıncılık derecesini geliştiremeyen Laurin Heinrich'e giderken, Ayhancan son turunu atmamasının ardından sekizinciliğe kadar geriledi.

Son şampiyon Sheldon van der Linde kırmızı bayrak çıktığında henüz tur atamamıştı, sonrasında piste çıkıp bir derece kaydetse de 17. sıradan ileri gidemedi.

Şampiyona lideri Franck Perera da Sheldon ile benzer bir durumdaydı ve 18. sırayla yetindi. Takım arkadaşı Mirko Bortolotti ise 19. sırada yer aldı -bu ikili, en iyi iki Lamborghini konumunda!