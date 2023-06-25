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DTM / Zandvoort Sıralama turları raporu

DTM Zandvoort: Pole pozisyonu son saniyede Feller'a gitti, Ayhancan 8. sırada

Son dakikada gaza basan Ricardo Feller, önemli bir farkla pole pozisyonuna ulaşarak hem Audi'ye sezonun ilk pole pozisyonunu getirdi, hem de Maro Engel'in hafta sonu boyunca kurduğu dominasyonu sonlandırdı

Rachit Thukral
Ekleyen:
Ricardo Feller, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3

Seansın bitimine üç dakikadan aaz bir süre kala Grasser Racing sürücüsü Clement Schmid 3. viraj çıkışında Lamborghini'sinin kontrolünü kaybederek spin attı, aynı saniyelerde bir diğer Lamborghini sürücüsü Alessio Deledda da 8. virajda çakıl havuzuna saplandı.

Seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu, bu da sürücülerin derecelerini geliştirmek için sadece bir tura sahip olacağı anlamına gelmekteydi.

Kırmızı bayrak öncesi Thomas Preining 1.33.364 ile liderlik koltuğundaydı, dün pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan Maro Engel ise az farkla ikinciydi.

Dün 13. olan temsilcimiz Ayhancan Güven için de seans iyi başlamıştı, temsilcimiz çok az farkla beşinci sıradaydı ve ilk üç dahi mümkün gibi duruyordu.

Ancak kırmızı bayrak sonrası Ayhancan ve Preining gibi isimler piste çıkmadı, diğer birçok isim ise son bir tur için zorlamaya karar verdi.

Son turların en güçlü ismi Ricardo Feller idi, zaten üçüncü sırada yer alan Feller çok iyi sektörlerle geldi ve 1.33.020 yaparak 0.344 saniye gibi büyük bir farkla pole pozisyonuna ulaşmayı başardı!

Tur zamanlarını geliştiremeyen Preining ve Engel, ikinci ve üçüncü sıralarla yetindi -ancak dün yedincilikten öteye gidemeyen Porsche için bu kez gün daha iyi başladı.

Son dakikalarda üç isim daha kendini ilk ona atmayı başardı: dördüncülüğe yükselen Patric Niederhauser, altıncılığa yükselen Luca Stolz ve yedinciliği alan Marco Wittmann.

Altıncılık derecesini geliştiremeyen Laurin Heinrich'e giderken, Ayhancan son turunu atmamasının ardından sekizinciliğe kadar geriledi.

Son şampiyon Sheldon van der Linde kırmızı bayrak çıktığında henüz tur atamamıştı, sonrasında piste çıkıp bir derece kaydetse de 17. sıradan ileri gidemedi. 

Şampiyona lideri Franck Perera da Sheldon ile benzer bir durumdaydı ve 18. sırayla yetindi. Takım arkadaşı Mirko Bortolotti ise 19. sırada yer aldı -bu ikili, en iyi iki Lamborghini konumunda!

 

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Switzerland Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II 1'33.020  
2 Austria Thomas Preining Porsche 911 GT3 R (992) 1'33.364 0.344
3 Germany Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 1'33.517 0.497
4 Switzerland Patric Niederhauser Audi R8 LMS Evo II 1'33.554 0.534
5 Germany Laurin Heinrich Porsche 911 GT3 R (992) 1'33.570 0.550
6 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'33.608 0.588
7 Germany Marco Wittmann BMW M4 GT3 1'33.610 0.590
8 Turkey Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R (992) 1'33.621 0.601
9 Norway Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R (992) 1'33.736 0.716
10 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo II 1'33.761 0.741
11 United Kingdom Jack Aitken Ferrari 296 GT3 1'33.763 0.743
12 Germany Christian Engelhart Porsche 911 GT3 R (992) 1'33.872 0.852
13 Germany Luca Engstler Audi R8 LMS Evo II 1'33.907 0.887
14 Germany René Rast BMW M4 GT3 1'33.947 0.927
15 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'33.950 0.930
16 Tim Heinemann Porsche 911 GT3 R (992) 1'33.960 0.940
17 South Africa Sheldon Linde BMW M4 GT3 1'34.040 1.020
18 Frank Perera Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 1'34.081 1.061
19 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 1'34.163 1.143
20 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'34.186 1.166
21 Jusuf Owega Mercedes-AMG GT3 Evo 1'34.262 1.242
22 Germany David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 1'34.351 1.331
23 Italy Mattia Drudi Audi R8 LMS Evo II 1'34.527 1.507
24 Thierry Vermeulen Ferrari 296 GT3 1'34.639 1.619
25 Austria Mick Wishofer Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 1'35.185 2.165
26 Italy Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 1'35.940 2.920
27 Austria Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 1'36.450 3.430
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DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

DTM Zandvoort: Feller rahat galip, Ayhancan yedinci!
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Rachit Thukral
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