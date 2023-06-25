DTM Zandvoort: Pole pozisyonu son saniyede Feller'a gitti, Ayhancan 8. sırada
Son dakikada gaza basan Ricardo Feller, önemli bir farkla pole pozisyonuna ulaşarak hem Audi'ye sezonun ilk pole pozisyonunu getirdi, hem de Maro Engel'in hafta sonu boyunca kurduğu dominasyonu sonlandırdı
Seansın bitimine üç dakikadan aaz bir süre kala Grasser Racing sürücüsü Clement Schmid 3. viraj çıkışında Lamborghini'sinin kontrolünü kaybederek spin attı, aynı saniyelerde bir diğer Lamborghini sürücüsü Alessio Deledda da 8. virajda çakıl havuzuna saplandı.
Seans hemen kırmızı bayrakla durduruldu, bu da sürücülerin derecelerini geliştirmek için sadece bir tura sahip olacağı anlamına gelmekteydi.
Kırmızı bayrak öncesi Thomas Preining 1.33.364 ile liderlik koltuğundaydı, dün pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan Maro Engel ise az farkla ikinciydi.
Dün 13. olan temsilcimiz Ayhancan Güven için de seans iyi başlamıştı, temsilcimiz çok az farkla beşinci sıradaydı ve ilk üç dahi mümkün gibi duruyordu.
Ancak kırmızı bayrak sonrası Ayhancan ve Preining gibi isimler piste çıkmadı, diğer birçok isim ise son bir tur için zorlamaya karar verdi.
Son turların en güçlü ismi Ricardo Feller idi, zaten üçüncü sırada yer alan Feller çok iyi sektörlerle geldi ve 1.33.020 yaparak 0.344 saniye gibi büyük bir farkla pole pozisyonuna ulaşmayı başardı!
Tur zamanlarını geliştiremeyen Preining ve Engel, ikinci ve üçüncü sıralarla yetindi -ancak dün yedincilikten öteye gidemeyen Porsche için bu kez gün daha iyi başladı.
Son dakikalarda üç isim daha kendini ilk ona atmayı başardı: dördüncülüğe yükselen Patric Niederhauser, altıncılığa yükselen Luca Stolz ve yedinciliği alan Marco Wittmann.
Altıncılık derecesini geliştiremeyen Laurin Heinrich'e giderken, Ayhancan son turunu atmamasının ardından sekizinciliğe kadar geriledi.
Son şampiyon Sheldon van der Linde kırmızı bayrak çıktığında henüz tur atamamıştı, sonrasında piste çıkıp bir derece kaydetse de 17. sıradan ileri gidemedi.
Şampiyona lideri Franck Perera da Sheldon ile benzer bir durumdaydı ve 18. sırayla yetindi. Takım arkadaşı Mirko Bortolotti ise 19. sırada yer aldı -bu ikili, en iyi iki Lamborghini konumunda!
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|Ricardo Feller
|Audi R8 LMS Evo II
|1'33.020
|2
|Thomas Preining
|Porsche 911 GT3 R (992)
|1'33.364
|0.344
|3
|Maro Engel
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'33.517
|0.497
|4
|Patric Niederhauser
|Audi R8 LMS Evo II
|1'33.554
|0.534
|5
|Laurin Heinrich
|Porsche 911 GT3 R (992)
|1'33.570
|0.550
|6
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'33.608
|0.588
|7
|Marco Wittmann
|BMW M4 GT3
|1'33.610
|0.590
|8
|Ayhancan Güven
|Porsche 911 GT3 R (992)
|1'33.621
|0.601
|9
|Dennis Olsen
|Porsche 911 GT3 R (992)
|1'33.736
|0.716
|10
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo II
|1'33.761
|0.741
|11
|Jack Aitken
|Ferrari 296 GT3
|1'33.763
|0.743
|12
|Christian Engelhart
|Porsche 911 GT3 R (992)
|1'33.872
|0.852
|13
|Luca Engstler
|Audi R8 LMS Evo II
|1'33.907
|0.887
|14
|René Rast
|BMW M4 GT3
|1'33.947
|0.927
|15
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'33.950
|0.930
|16
|Tim Heinemann
|Porsche 911 GT3 R (992)
|1'33.960
|0.940
|17
|Sheldon Linde
|BMW M4 GT3
|1'34.040
|1.020
|18
|Frank Perera
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|1'34.081
|1.061
|19
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|1'34.163
|1.143
|20
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'34.186
|1.166
|21
|Jusuf Owega
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'34.262
|1.242
|22
|David Schumacher
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'34.351
|1.331
|23
|Mattia Drudi
|Audi R8 LMS Evo II
|1'34.527
|1.507
|24
|Thierry Vermeulen
|Ferrari 296 GT3
|1'34.639
|1.619
|25
|Mick Wishofer
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|1'35.185
|2.165
|26
|Alessio Deledda
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|1'35.940
|2.920
|27
|Clemens Schmid
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|1'36.450
|3.430
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