DTM Zandvoort: Feller rahat galip, Ayhancan yedinci!
Hafta sonunun ikinci yarışında Maro Engel'in dominasyonu son buldu, nitekim Ricardo Feller pole pozisyonundan başlayarak kazandı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise damalı bayrağı yedinci sırada gördü.
Hafta sonunun hikayesi bugüne kadar Mercedes ve Maro Engel olmuş, altı senedir zafere hasret kalan Engel, antrenman seanslarını ve sıralama turlarını zirvede bitirmesinin ardından rahat bir galibiyet elde ederek Mercedes'e iyi bir sonuç getirmişti.
Pazar günü ise karşımızda daha farklı bir senaryo vardı; nitekim pole pozisyonu bu kez Ricardo Feller'a gitmişti.
Pole pozisyonundan çok iyi bir start alan Feller liderliğini korumayı ve hemen farkı yarım saniyenin üstüne çıkarmayı başardı, Engel ise Thomas Preining'i geçerek ikinciliğe tırmandı.
Bu noktadan sonra yarışın kalanını domine eden Feller, pitlerde de bir sıkıntı yaşamadı ve 2.7 saniye farkla Audi'ye sezonun ilk galibiyetini getirdi.
İkinci sırada Preining yer aldı ve Porsche'e kötü başlayan hafta sonunda podyumu getirdi.
Üçüncü sırada nispeten sürpriz bir isim yer aldı: Luca Stolz! Yarışa altıncı başladıktan sonra startta ivmesini kaybetmeyen Stolz, başarılı bir pit stop taktiğiyle Marco Wittmann'ın önünde kalmayı başardı ve Mercedes'e hafta sonunun ikinci podyumunu getirdi.
Wittmann dördüncü olarak yine podyumu kaçırırken, geç pit yaparak yanlış bir karar veren Engel, soğuk lastiklerle Preining, Stolz ve Wittmann'a geçilerek beşinciliğe geriledi -damalı bayrağı da beşinci sırada gördü.
Erken pitlerden faydalanarak dört sıra kazanan Kelvin van der Linde altıncı olurken, bir sıra yükselen temsilcimiz Ayhancan Güven yedinciydi.
İyi bir start alamayan ve Dennis Olsen'e geçilen temsilcimiz, iyi bir tempo tutturmayı başardı ve hem yerini geri aldı, hem de bir sıra yükseldi.
Geçen yıl Norisring'deki ilk hafta sonunda da yedinci olan Ayhancan, kariyerinin en iyi sonucunu tekrarlamayı başardı.
Pit yoluna güvensiz salıverildiği için ceza alan ve olası bir podyumu kaçıran Patric Niederhauser sekizinci, iyi starttan sonra gerileyen Olsen dokuzuncu, gerilerden başlayan son şampiyon Sheldon van der Linde onuncuydu.
Puan alan diğer beş isimse 19. sıradan yükselen Mirko Bortolotti, Christian Engelhart, Mattia Druddi, Franck Perera ve Luka Engstler.
DTM Zandvoort - Sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Fark
|1
|Ricardo Feller
|Audi R8 LMS Evo II
|2
|Thomas Preining
|Porsche 911 GT3 R (992)
|2.719
|3
|Luca Stolz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|3.821
|4
|Marco Wittmann
|BMW M4 GT3
|0.249
|5
|Maro Engel
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|4.055
|6
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo II
|0.883
|7
|Ayhancan Güven
|Porsche 911 GT3 R (992)
|3.865
|8
|Patric Niederhauser
|Audi R8 LMS Evo II
|0.570
|9
|Dennis Olsen
|Porsche 911 GT3 R (992)
|0.825
|10
|Sheldon Linde
|BMW M4 GT3
|1.435
|11
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|7.402
|12
|Christian Engelhart
|Porsche 911 GT3 R (992)
|0.731
|13
|Mattia Drudi
|Audi R8 LMS Evo II
|1.462
|14
|Frank Perera
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|1.808
|15
|Luca Engstler
|Audi R8 LMS Evo II
|1.038
|16
|David Schumacher
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|7.903
|17
|Tim Heinemann
|Porsche 911 GT3 R (992)
|7.777
|18
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|0.605
|Clemens Schmid
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|Mick Wishofer
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|17 Laps
|Thierry Vermeulen
|Ferrari 296 GT3
|Laurin Heinrich
|Porsche 911 GT3 R (992)
|Jack Aitken
|Ferrari 296 GT3
|Jusuf Owega
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|Alessio Deledda
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|René Rast
|BMW M4 GT3
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
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