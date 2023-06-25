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DTM Zandvoort: Feller rahat galip, Ayhancan yedinci!

Hafta sonunun ikinci yarışında Maro Engel'in dominasyonu son buldu, nitekim Ricardo Feller pole pozisyonundan başlayarak kazandı. Temsilcimiz Ayhancan Güven ise damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Altay Gök
Ekleyen:
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Hafta sonunun hikayesi bugüne kadar Mercedes ve Maro Engel olmuş, altı senedir zafere hasret kalan Engel, antrenman seanslarını ve sıralama turlarını zirvede bitirmesinin ardından rahat bir galibiyet elde ederek Mercedes'e iyi bir sonuç getirmişti.

Pazar günü ise karşımızda daha farklı bir senaryo vardı; nitekim pole pozisyonu bu kez Ricardo Feller'a gitmişti.

Pole pozisyonundan çok iyi bir start alan Feller liderliğini korumayı ve hemen farkı yarım saniyenin üstüne çıkarmayı başardı, Engel ise Thomas Preining'i geçerek ikinciliğe tırmandı.

Bu noktadan sonra yarışın kalanını domine eden Feller, pitlerde de bir sıkıntı yaşamadı ve 2.7 saniye farkla Audi'ye sezonun ilk galibiyetini getirdi.

İkinci sırada Preining yer aldı ve Porsche'e kötü başlayan hafta sonunda podyumu getirdi.

Üçüncü sırada nispeten sürpriz bir isim yer aldı: Luca Stolz! Yarışa altıncı başladıktan sonra startta ivmesini kaybetmeyen Stolz, başarılı bir pit stop taktiğiyle Marco Wittmann'ın önünde kalmayı başardı ve Mercedes'e hafta sonunun ikinci podyumunu getirdi.

Wittmann dördüncü olarak yine podyumu kaçırırken, geç pit yaparak yanlış bir karar veren Engel, soğuk lastiklerle Preining, Stolz ve Wittmann'a geçilerek beşinciliğe geriledi -damalı bayrağı da beşinci sırada gördü.

Erken pitlerden faydalanarak dört sıra kazanan Kelvin van der Linde altıncı olurken, bir sıra yükselen temsilcimiz Ayhancan Güven yedinciydi.

İyi bir start alamayan ve Dennis Olsen'e geçilen temsilcimiz, iyi bir tempo tutturmayı başardı ve hem yerini geri aldı, hem de bir sıra yükseldi.

Geçen yıl Norisring'deki ilk hafta sonunda da yedinci olan Ayhancan, kariyerinin en iyi sonucunu tekrarlamayı başardı.

Pit yoluna güvensiz salıverildiği için ceza alan ve olası bir podyumu kaçıran Patric Niederhauser sekizinci, iyi starttan sonra gerileyen Olsen dokuzuncu, gerilerden başlayan son şampiyon Sheldon van der Linde onuncuydu.

Puan alan diğer beş isimse 19. sıradan yükselen Mirko Bortolotti, Christian Engelhart, Mattia Druddi, Franck Perera ve Luka Engstler.

 

DTM Zandvoort - Sonuç tablosu

Sıra Sürücü Araç Fark
1 Switzerland Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II  
2 Austria Thomas Preining Porsche 911 GT3 R (992) 2.719
3 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 3.821
4 Germany Marco Wittmann BMW M4 GT3 0.249
5 Germany Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 4.055
6 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo II 0.883
7 Turkey Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R (992) 3.865
8 Switzerland Patric Niederhauser Audi R8 LMS Evo II 0.570
9 Norway Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R (992) 0.825
10 South Africa Sheldon Linde BMW M4 GT3 1.435
11 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 7.402
12 Germany Christian Engelhart Porsche 911 GT3 R (992) 0.731
13 Italy Mattia Drudi Audi R8 LMS Evo II 1.462
14 Frank Perera Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 1.808
15 Germany Luca Engstler Audi R8 LMS Evo II 1.038
16 Germany David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 7.903
17 Tim Heinemann Porsche 911 GT3 R (992) 7.777
18 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 0.605
  Austria Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 2  
  Austria Mick Wishofer Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 17 Laps
  Thierry Vermeulen Ferrari 296 GT3  
  Germany Laurin Heinrich Porsche 911 GT3 R (992)  
  United Kingdom Jack Aitken Ferrari 296 GT3  
  Jusuf Owega Mercedes-AMG GT3 Evo  
  Italy Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 2  
  Germany René Rast BMW M4 GT3  
  Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo  
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