DTM Zandvoort: Engel rahatça kazandı, Ayhancan 13. sırada

Cuma günü antrenman seanslarından bu yana hafta sonunu domine eden Engel, pole pozisyonundan başladığı yarışta da liderliğini rahatça korudu ve damalı bayrağı Sheldon van der Linde'nin altı saniye önünde görerek galibiyete ulaştı.

2017 Moskova yarışından bu yana zafere hasret kalan Engel, ilk yarışta zorlanan Mercedes'in de moral bulmasını sağladı.

Podyumu tamamlayan isimse Sheldon'ın takım arkadaşı Marco Wittmann

Yarış özeti

Yarışın startında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı, Engel yerini korurken, Wittmann ikincilik için Sheldon'a baskı yapmaya başladı.

Birkaç tur içinde farkı bir saniyenin üstüne çıkaran Engel, 20 dakika sonra pit yolu açıldığında beş saniye farkla liderdi.

19. turda pite giren Engel hiç zaman kaybetmeden yarışa devam etti, Wittmann'ın baskısından kurtulan Sheldon da bir sıkıntı yaşamadan ikinciliği korudu.

Engel ve Sheldon pitlerin ardından damalı bayrağa rahatça yürürken, üçüncülük için kıyasıya mücadele vardı, nitekim iyi bir strateji yapan Franck Perera oldukça hızlanmıştı.

Gaza basan Perera, önce Mirko Bortolotti'yi, sonra da Wittmann'ı geçerek üçüncülüğü aldı ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Dördüncü sıra Bortolotti'ye geçerken, Wittmann tempo kaybettikten sonra beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Sıralama turlarını 12. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Lucas Auer sonrasında başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi ve damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Haftanın hayal kırıklığı Porsche oldu, yedinci sıradaki Thomas Preining dışında hiçbir Porsche ilk ona girmeyi başaramadı.

Puan alan diğer isimlerse Jack Aitken'in yerine piste çıkan Albert Costa, Jusuf Owega ve yine Rene Rast'ın yerine piste çıkan Dries Vanthoor oldu.

Luca Stolz damalı bayrağa gelinirken Kelvin van der Linde'yi geçerek 11. olurken, Kelvin'in hemen arkasında yer alan temsilcimiz Ayhancan Güven 13. sırada kaldı.