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DTM / Son dakika

DTM, WEC'le çakışmasına rağmen Zolger'in yerini onayladı

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DTM, WEC'le çakışmasına rağmen Zolger'in yerini onayladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ara 2019 15:40

DTM sezonunun açılış yarışı olan Zolder, mevcut yerini koruyacak ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağıyla çakışmaya devam edecek.

Belçika motorsporları birliği RACB, aynı hafta sonu Belçika'da iki büyük yarış yapılmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi ancak DTM, bu endişelere rağmen 24-26 Nisan tarihlerini onayladı.

RACB'nin FIA'ya bilgi verdiği ve 2020 DTM takviminin onayının artık sadece bir formaliteden ibaret olduğu ifade edildi.

Eğer takvimde herhangi bir değişiklik yapılsaydı o zaman yarış, Formula 1 ve Formula E ile çatışacaktı.

Yeni takvimde toplam 10 yarış yer alıyor ve sezon Zolder'de başlayıp, Hockenheim'da son buluyor.

2020 DTM takvimi:

Tarih Pist
24-26 Nisan Belgium Zolder
15-17 Mayıs Germany Lausitzring
29-31 Mayıs Russian Federation Igora Drive
12-14 Haziran Sweden Anderstorp
26-28 Haziran Italy Monza
10-12 Temmuz Germany Norisring

22-23 Ağustos

 United Kingdom Brands Hatch
4-6 Eylül  Netherlands Assen
11-13 Eylül Germany Nurburgring
2-4 Ekim Germany Hockenheim
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Editör Tom Errington

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