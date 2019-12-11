DTM, WEC'le çakışmasına rağmen Zolger'in yerini onayladı

Belçika motorsporları birliği RACB, aynı hafta sonu Belçika'da iki büyük yarış yapılmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi ancak DTM, bu endişelere rağmen 24-26 Nisan tarihlerini onayladı.

RACB'nin FIA'ya bilgi verdiği ve 2020 DTM takviminin onayının artık sadece bir formaliteden ibaret olduğu ifade edildi.

Eğer takvimde herhangi bir değişiklik yapılsaydı o zaman yarış, Formula 1 ve Formula E ile çatışacaktı.

Yeni takvimde toplam 10 yarış yer alıyor ve sezon Zolder'de başlayıp, Hockenheim'da son buluyor.

2020 DTM takvimi: