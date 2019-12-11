DTM, WEC'le çakışmasına rağmen Zolger'in yerini onayladı
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DTM sezonunun açılış yarışı olan Zolder, mevcut yerini koruyacak ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa ayağıyla çakışmaya devam edecek.
Belçika motorsporları birliği RACB, aynı hafta sonu Belçika'da iki büyük yarış yapılmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi ancak DTM, bu endişelere rağmen 24-26 Nisan tarihlerini onayladı.
RACB'nin FIA'ya bilgi verdiği ve 2020 DTM takviminin onayının artık sadece bir formaliteden ibaret olduğu ifade edildi.
Eğer takvimde herhangi bir değişiklik yapılsaydı o zaman yarış, Formula 1 ve Formula E ile çatışacaktı.
Yeni takvimde toplam 10 yarış yer alıyor ve sezon Zolder'de başlayıp, Hockenheim'da son buluyor.
2020 DTM takvimi:
|Tarih
|Pist
|24-26 Nisan
|Zolder
|15-17 Mayıs
|Lausitzring
|29-31 Mayıs
|Igora Drive
|12-14 Haziran
|Anderstorp
|26-28 Haziran
|Monza
|10-12 Temmuz
|Norisring
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22-23 Ağustos
|Brands Hatch
|4-6 Eylül
|Assen
|11-13 Eylül
|Nurburgring
|2-4 Ekim
|Hockenheim
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Editör
|Tom Errington
DTM, WEC'le çakışmasına rağmen Zolger'in yerini onayladı
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