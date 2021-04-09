DTM testlerinin son gününde Hockenheim’ın en hızlısı Mercedes ile Auer oldu

DTM’nin, GT3 araçlarına geçişinin ardından 7-8 Nisan tarihlerinde Hockenheim’da sezon öncesi testleri gerçekleştirildi ve testlerde yeni sezon için gerekli veriler toplandı.

Yerel saat ile sabah 9’da testlerin başlamasıyla birlikte Winward Mercedes takımından 2017 Audi TT Cup şampiyonu Philip Ellis 1:36.971’lik turu ile takım arkadaşı Lucas Auer’i 0.3 saniye geride bırakarak başlangıçta zirvede yer almayı başardı.

2. sabah seansında ise sıralamalar hızla değişti. Ellis, önceki seans attığı turdan 0.6 saniye daha hızlı bir tur atarak 1:36.351’lik bir süre yakaladı.

Fakat bu süre, zirvede kalmak için yeterli olmadı. DTM’ye bu sezon geri dönen Daniel Juncadella (GruppeM) ve Haupt Racing Team’den Vincent Abril daha hızlı bir tur atmayı başardı.

Ancak Winward Mercedes sürücüsü Auer, 1:36.153 saniye ile daha hızlı bir tur atmayı başararak altıncılıktan birinciliğe yükseldi.

Avusturyalı sürücünün en iyi zamanı Abril’den sadece 0.02 saniye daha hızlıydı ama testlerin ilk gününde birinci sıraya yerleşen Maximilian Gotz’un çarşamba günkü en iyi zamanından 0.4 saniye daha hızlıydı.

Juncadella ise 1:36.251 saniye ile günün en hızlı üçüncü turunu attı ve onu sırasıyla Ellis ve takım arkadaşı Gotz takip etti.

Eski Formula 2 pilotu Arjun Maini, GetSpeed Mercedes ile tüm gün pistte olma imkanı yakaladı.

Hint pilot 0.365 saniye geride kalarak 6. sıraya yerleşerek 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller’ı geride bırakmayı başardı. 7. sırada yer alan Rockenfeller, Abt Audi R8 ile Mercedes aracı kullanmayan sürücüler arasında en iyi zamanı elde etti.

Mucke Motorsport’dan Maximilian Buhk ise 2 kez seri şampiyonu Gary Paffett’in Roma’da Formula E’de yerecek sürücü göreviyle bulunması nedeniyle onun yerini doldurdu ve testi 8. sırada bitirdi.

Red Bull sürücüsü Alex Albon, AlphaTauri Ferrari’si ile 1:37.012’lik turuyla günü 9. olarak bitirdi. Onun hemen arkasında ise Kevin van der Linde yer aldı.

BMW araçlarının hiçbiri ilk 10’da yer alamadı. Marco Witmann, Walkenhorst BMW ile 12. sırada ye ralabildi ve Red Bull pilotu Liam Lawson’un ardında kaldı.

Paffett, dışında Formula E'deki görevine gitmek zorunda kalan bir diğer isimse Team Rosberg’den Nico Muller oldu ve böylece takım testlerin son gününde piste çıkamamış oldu.

DTM, 4-6 Mayıs tarihlerinde Lausitzring’de 3 gün sürecek bir sezon öncesi testi daha planlıyor. Serinin ilk yarışı 19-20 Haziran’da Monza’da gerçekleşecek.

DTM Hockenheim - 2. Gün Sonuçları:

1. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:36.153

2. Vincent Abril (Haupt-Mercedes) 1:36.173

3. Daniel Juncadella (GruppeM-Mercedes) 1:36.251

4. Philip Ellis (Winward-Mercedes) 1:36.351

5. Maximilian Gotz (Haupt-Mercedes) 1:36.375

6. Arjun Maini (GetSpeed-Mercedes) 1:36.555

7. Mike Rockenfeller (Abt-Audi) 1:36.670

8. Maximilian Buhk (Mücke-Mercedes) 1:36.780

9. Alex Albon (AF-Corse-Ferrari) 1:37.012

10. Kelvin van der Linde (Abt-Audi) 1:37.114

11. Liam Lawson (AF-Corse-Ferrari) 1:37.184

12. Marco Wittmann (Walkenhorst-BMW) 1:37.190

13. Timo Glock (Rowe-BMW) 1:37.482

14. Dev Gore (Rosberg-Audi) 1:37.735

15. Sheldon van der Linde (Rowe-BMW)

16. Sophia Floersch (Abt-Audi) 1:38.260