DTM takımları, DTM Endurance'da mücadele etmeyi düşünmüyorlar

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DTM'nin hakları, bu ayın başlarında Alman motor sporları organizatörü ADAC'ye satıldı; böylece beş senelik Gerhard Berger dönemi resmi olarak son buldu.

Kısa bir belirsizlik döneminin ardından hızlıca hareket eden ADAC, yeni bir takvim oluşturmak ve DTM'i -yine ADAC'a ait olan- GT Masters ile aynı çizgiye getiren Pirelli lastiklerine geçiş de dahil olmak üzere birçok adım attı.

Yapılan değişiklikler kapsamında iptal edilen GT Masters serisi DTM'in alt serisi haline gelecek ve LMP3 tabanlı Prototype Cup Germany ile aynı gridi paylaşacak. Serinin yeni ismi ise DTM Endurance.

Bir diğer önemli değişiklik, platin dereceli sürücülerin -2022 GT Masters şampiyonu Raffaele Marciello da dahil olmak üzere- DTM Endurance'da yarışamayacak olması.

DTM takımları teorik olarak artık her iki şampiyonaya da aynı araçlarla katılma fırsatına sahip olsa da, pek çoğunun bunu yapması pek olası değil. Bunun nedeni olarak DTM'in tek sürücülü, DTM Endurance'in ise çift sürücülü bir seri olması, bu nedenle farklı araç ayarlarına ihtiyaç duyulması, farklı parc ferme kuralları bulunması gibi birçok sebep gösterilebilir.

Son takımlar şampiyonu Schubert Motorsport şu anlık her iki seride de yarışması beklenen tek takım, ancak henüz hiçbir şey kesinleşmedi.

Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Photo by: Andreas Beil

Mucke Motorsport takım patronu Stefan Mucke, "Gerçekte DTM Endurance ve DTM'de tek bir aracın her iki seride de yarışması zor olacak."

"Parc ferme, araç hazırlığı ve benzeri şeyler olacak, bu da her iki seride de aynı araçlarla mücadeleyi mümkün kılmıyor."

"Elbette, her iki seriye de sürücüler, sponsorlar ve ortaklarla girebilirseniz ve bunu tek bir araçla yaparsanız, bu biraz para tasarrufu yapmak için ideal bir çözüm olacaktır."

"Ancak bir sorun yaşarsanız, bunun zaman çizelgesi açısından pek ideal olmayacağını düşünüyorum."

"DTM Endurance'da bir LMP3 aracıyla piste çıkmak ve takım personelini paylaşmak elbette mümkün olabilir. GT4 çalışanlarımız ve mekanikerlerimiz geçen sene bize yardımcı oldular." dedi.

Luca Stolz, Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Mucke'nin düşüncelerine katılan Team Bernhard takım patronu Timo Bernhard, "Dürüst olmak gerekirse iki farklı seride yarışmazdım çünkü DTM çok rekabetçi."

"Bir aracı sırasıyla üç sürücüyle doldurmamız pek olası değil, nitekim DTM'de bir sürücüye, ancak DTM Endurance için iki sürücüye ihtiyacınız var." dedi.

HRT Takım patronu Ulrich Fritz ise, "DTM Endurance'a katılmak mali açıdan tasarrufa uygun değil. Seriye katılmanız durumunda yeni ekipmanlara ihtiyacınız olacak, aynı ekipmanları kullanamayacaksanız. Bu çok da iyi bir şey değil."

"Elbette tek bir hafta sonunda yarışıyor olmanın getirdiği sinerji var, belki sadece bir takım patronuna ya da sadece bir basın mensubuna ihtiyacınız var."

"Ancak teknik açıdan tasarruf etmemize uygun olmadığını söyleyebilirim." dedi.