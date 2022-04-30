DTM sürücüleri gece yarışlarının dönüşüne açık

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DTM'nin bu hafta Portimao'da gerçekleştirdiği sezon öncesi testleri akşam saatlerinde başladı ve yerel saat ile akşam 10'da son buldu.

DTM'nin geçen hafta sonu gerçekleştirilen MotoGP yarışının ardından TV kameralarını kurmak için gün ışığında ekstra zamana ihtiyacı olmasından ötürü gerçekleşen bu durum, yakın gelecekte gece yarışlarının geri dönmesine yönelik önerilerin de sunulmasına yol açtı.

DTM, 2018'de Misano'da projektör ışığı altında iki yarışa ev sahipliği yaptı, bunun dışında da 2003'te Nürburgring'de ilk 10'un belirleneceği bir sıralama seansı gerçekleştirildi, ancak bu format gelecekte bir daha asla kullanılmadı.

Bazı pilotlara DTM'de gece yarışlarının geri döndüğünü görmek isteyip istemedikleri sorulduğunda, BMW sürücüsü Philipp Eng, "Kesinlikle isterdim. Gece yarışları her zaman havalıdır."

"Yalnızca bir test seansı olmasına rağmen, güneş battığında ve uzun farları açtığınızda bu iyi hissettiriyor, önünüzde sadece ışık ve pist var."

"Bu yüzden gece yarışlarının şov için gerçekten harika olacağını düşünüyorum. 24 saatlik yarışları izleyen herkes görüntülerin inanılmaz olduğunu biliyor. Fren disklerinin parladığını ve her şeyi görüyorsunuz, bu yüzden DTM bu düşünceyi uygulamak isterse bu meydan okumaya %100 hazırım."

Dev Gore, Team Rosberg Audi R8 LMS GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Son şampiyon Maximilian Gotz, DTM'nin konserler düzenleyerek ve padoğu seyircilere açarak gece yarışı konseptini daha da ileriye götürmesi gerektiğini söyledi.

Mercedes sürücüsü, "Geceleri araba sürmenin nasıl olduğunu biliyorum. DTM, saat 8-9 gibi başlayacak bir yarış ve yarışın ardından tüm seyircilerle birlikte padokta bir konser veya parti düzenleme fikrini ortaya atsaydı, bu harika olurdu.

"Umarım DTM fikirlerimizi ciddiye alır. Bu gerçekten çok güzel olurdu. Geçmişte gördük, oldukça iyi çalıştı ve bence seyirciler için son derece muhteşem."

"Bunun hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum, bu tartışmayı gündeme getirmek harika. Kendimi buna tamamen adamış durumdayım. Bakalım nasıl olacak." dedi.

T3 Motorsport Lamborghini sürücüsü Esmee Hawkey, "Portimao karanlıkta ilk sürüş deneyimimdi, bu yüzden daha önce yaşadıklarımdan çok farklıydı."

"Gece yarışı kesinlikle zevk alacağım bir şey olurdu, bu tüm sürücülerin ilgileneceği bir meydan okuma."

"Test yapmak oldukça güzeldi, fakat karanlıkta yarışmak çok farklı. Çok fazla şey göremiyorsunuz, dolayısıyla bu, alışmanız gereken fakat zevk aldığım bir şey." dedi.

Porsche sürücüsü Thomas Preining, DTM takvimindeki en ikonik pist olarak kabul edilen cadde pisti Norisring'de bir gece yarışı görmek istediğini söyledi.

Preining, "Norisring'de gece yarışının harika olacağını düşünüyorum. Genel olarak gece yarışları her zaman özeldir. Bunu sadece dayanıklılık yarışlarında değil, çeşitli farklı serilerde de birçok kez gördük."

"Şu ana kadar bu konseptin sorunsuz çalıştığını gördük, DTM'de de uygulanmasını memnuniyetle karşılarım. Harika bir ekleme olur." dedi.