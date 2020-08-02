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DTM / Spa / Son dakika

DTM Spa: Rast harika turuyla pole pozisyonunu kazandı!

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DTM Spa: Rast harika turuyla pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Ağu 2020 09:59

DTM'de Spa'da gerçekleştirilecek ikinci yarışa Audi sürücüsü ve son şampiyon Rene Rast ilk sıradan başlayacak.

DTM'de Spa'da gerçekleştirilen sıralama turları kuru zeminde gerçekleştirildi.

İlk turların ardından Rast ilk sıranın sahibiydi ama kısa süre sonra Robin Frijns liderliği aldı.

Frijns'in turu 2:04.868'di ve en yakın takipçisi Nico Müller'in 0.3 saniye önündeydi.

Son bölümde sürücüler ikinci bir deneme yapmak için piste çıktılar ve Frijns pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu.

Ancak Rast, 2:04.199'la harika bir tur zamanı attı ve Frijns'in yaklaşık 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Cumartesi günkü ilk yarışı kazanan Müller 0.6 saniye geride üçüncü olurken, Sheldon Van der Linde dördüncü ve Philipp Eng beşinci oldu.

Timo Glock'un altıncı olduğu seansta Jamie Green yedinci, Marco Wittmann sekizinci ve Lucas Auer dokuzuncu oldu.

İlk onu Mike Rockenfeller tamamladı.

Jonathan Aberdein 11. sırada yer alırken Robert Kubica, Loic Duval, Fabio Scherer ve Harrison Newey son beş sırada yer aldılar.

Cumartesi günkü antrenmanlarda kaza yapan Ferdinand Habsburg seansta yer almadı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark
1 Germany René Rast Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'04.199  
2 Netherlands Robin Frijns Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'04.484 0.285
3 Switzerland Nico Müller Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'04.797 0.598
4 South Africa Sheldon Linde BMW M4 Turbo DTM 2020 2'04.987 0.788
5 Germany Mike Rockenfeller Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'05.198 0.999
6 Austria Philipp Eng BMW M4 Turbo DTM 2020 2'05.383 1.184
7 Germany Timo Glock BMW M4 Turbo DTM 2020 2'05.535 1.336
8 United Kingdom Jamie Green Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'05.691 1.492
9 Germany Marco Wittmann BMW M4 Turbo DTM 2020 2'05.701 1.502
10 Austria Lucas Auer BMW M4 Turbo DTM 2020 2'05.738 1.539
11 South Africa Jonathan Aberdein BMW M4 Turbo DTM 2020 2'06.003 1.804
12 Poland Robert Kubica BMW M4 Turbo DTM 2020 2'06.169 1.970
13 France Loic Duval Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'06.305 2.106
14 Switzerland Fabio Scherer Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'06.612 2.413
15 United Kingdom Harrison Newey Audi RS5 Turbo DTM 2020 2'06.705 2.506
16 Austria Ferdinand Habsburg Audi RS5 Turbo DTM 2020    
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Spa DTM: Sezonun ilk yarışının galibi Müller, Audi ilk 5'te!

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Spa
Alt-etkinlik Sıralama turları 2
Pilotlar René Rast , Robin Frijns
Editör Bjorn Smit

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