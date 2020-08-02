DTM Spa: Rast harika turuyla pole pozisyonunu kazandı!

DTM'de Spa'da gerçekleştirilen sıralama turları kuru zeminde gerçekleştirildi.

İlk turların ardından Rast ilk sıranın sahibiydi ama kısa süre sonra Robin Frijns liderliği aldı.

Frijns'in turu 2:04.868'di ve en yakın takipçisi Nico Müller'in 0.3 saniye önündeydi.

Son bölümde sürücüler ikinci bir deneme yapmak için piste çıktılar ve Frijns pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu.

Ancak Rast, 2:04.199'la harika bir tur zamanı attı ve Frijns'in yaklaşık 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.

Cumartesi günkü ilk yarışı kazanan Müller 0.6 saniye geride üçüncü olurken, Sheldon Van der Linde dördüncü ve Philipp Eng beşinci oldu.

Timo Glock'un altıncı olduğu seansta Jamie Green yedinci, Marco Wittmann sekizinci ve Lucas Auer dokuzuncu oldu.

İlk onu Mike Rockenfeller tamamladı.

Jonathan Aberdein 11. sırada yer alırken Robert Kubica, Loic Duval, Fabio Scherer ve Harrison Newey son beş sırada yer aldılar.

Cumartesi günkü antrenmanlarda kaza yapan Ferdinand Habsburg seansta yer almadı.

Sıralama turları sonucu: