DTM Spa: Rast harika turuyla pole pozisyonunu kazandı!
DTM'de Spa'da gerçekleştirilecek ikinci yarışa Audi sürücüsü ve son şampiyon Rene Rast ilk sıradan başlayacak.
DTM'de Spa'da gerçekleştirilen sıralama turları kuru zeminde gerçekleştirildi.
İlk turların ardından Rast ilk sıranın sahibiydi ama kısa süre sonra Robin Frijns liderliği aldı.
Frijns'in turu 2:04.868'di ve en yakın takipçisi Nico Müller'in 0.3 saniye önündeydi.
Son bölümde sürücüler ikinci bir deneme yapmak için piste çıktılar ve Frijns pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu.
Ancak Rast, 2:04.199'la harika bir tur zamanı attı ve Frijns'in yaklaşık 0.3 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı.
Cumartesi günkü ilk yarışı kazanan Müller 0.6 saniye geride üçüncü olurken, Sheldon Van der Linde dördüncü ve Philipp Eng beşinci oldu.
Timo Glock'un altıncı olduğu seansta Jamie Green yedinci, Marco Wittmann sekizinci ve Lucas Auer dokuzuncu oldu.
İlk onu Mike Rockenfeller tamamladı.
Jonathan Aberdein 11. sırada yer alırken Robert Kubica, Loic Duval, Fabio Scherer ve Harrison Newey son beş sırada yer aldılar.
Cumartesi günkü antrenmanlarda kaza yapan Ferdinand Habsburg seansta yer almadı.
Sıralama turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|René Rast
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'04.199
|2
|Robin Frijns
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'04.484
|0.285
|3
|Nico Müller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'04.797
|0.598
|4
|Sheldon Linde
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2'04.987
|0.788
|5
|Mike Rockenfeller
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'05.198
|0.999
|6
|Philipp Eng
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2'05.383
|1.184
|7
|Timo Glock
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2'05.535
|1.336
|8
|Jamie Green
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'05.691
|1.492
|9
|Marco Wittmann
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2'05.701
|1.502
|10
|Lucas Auer
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2'05.738
|1.539
|11
|Jonathan Aberdein
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2'06.003
|1.804
|12
|Robert Kubica
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2'06.169
|1.970
|13
|Loic Duval
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'06.305
|2.106
|14
|Fabio Scherer
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'06.612
|2.413
|15
|Harrison Newey
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2'06.705
|2.506
|16
|Ferdinand Habsburg
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|DTM
|Etkinlik
|Spa
|Alt-etkinlik
|Sıralama turları 2
|Pilotlar
|René Rast , Robin Frijns
|Editör
|Bjorn Smit