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DTM / Son dakika

DTM sezon öncesi testlerini iptal etti

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DTM sezon öncesi testlerini iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Mar 2020 06:30

Gelecek hafta Hockenheim'da yapılması planlanan sezon öncesi DTM testi, küresel Coronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Şampiyona organizatörü ITR, 16-19 Mart tarihleri arasında Monza'da yapılması planlanan sezon öncesi DTM testlerini, İtalya'da Coronavirüs salgınının kötüleşmesi sonrası Hockenheim'a almıştı. Kısa bir süre sonra da etkinliğin taraftarlara kapalı olacağı duyurulmuştu.

Bununla birlikte virüs Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ederken, serideki iki üreticinin -Audi ve BMW'nin- desteğiyle birlikte sezon öncesi testi tamamen iptal edildi.

Almanya'da şu anda 3.600'den fazla COVID-19 vakası bulunuyor. Bu, İtalya ve İspanya'nın ardından Coronavirüs anlamında kıtanın en kötü durumda olan üçüncü ülkesi oldukları anlamına geliyor.

ITR'nin yöneticisi Marcel Mohaupt, “İlgili herkesin sağlığı ve güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir."

"Alman hükümeti tarafından yayınlanan direktiflere ek olarak, Coronavirüsle ilgili genel durum göz önüne alındığında bu testin iptal edilmesine karar verildi."

"DTM'nin - diğer pek çok sporla birlikte - bu tür önlemleri almak zorunda kalmasından ötürü hayal kırıklığına uğradık."

“2020 sezonunun başlangıcıyla ilgili olarak ortaklarımız, üreticilerimiz ve yerel yarış organizatörleri ile yakın diyalog halindeyiz." dedi.

2020 DTM sezonunun şu anda 25-26 Nisan tarihlerinde Zolder'da başlaması planlanıyor, ancak başta Formula 1, Formula E ve IndyCar olmak üzere bu tarihte yarışı bulunan herkes şampiyonalarını askıya almayı seçti.

DTM'in de benzer bir yol seçmesi bekleniyor.

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Editör Jamie Klein

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