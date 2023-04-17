DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

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DTM'i ITR'den devralan ardından ADAC, takımların yeni sezona hazırlanmalarına yardımcı olmak için bu hafta sonu Avusturya'da iki günlük bir test düzenledi.

Cuma günü Spielberg'de yoğun kar yağışı olmasına rağmen, Cumartesi sabahı testler başladığında hava büyük ölçüde açılmıştı ve iki gün boyunca ciddi bir sorun yaşanmadı.

2023'te yeni Landgraf takımı için yarışmaya hazırlanan Maro Engel, 1.28.117 ile testleri ilk sırada tamamlamayı başardı.

İkinci gün kaydettiği bu turla Engel, son şampiyon ve Schubert BMW sürücüsü Sheldon van der Linde'nin sadece 0.021 saniye önünde yer aldı.

Dahası, hem Engel'in, hem de Sheldon'ın Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası nedeniyle ilk günü kaçırmış olmalarıydı!

Üçüncü sırada yine bir Mercedes sürücüsü yer aldı: Cumartesi günü bir süspansiyon sorunu yaşayan ve günün tek kırmızı bayrağına sebep olan HRT sürücüsü Arjun Maini. Eski Formula 2 sürücüsü, 1.28.363 yaparak fena bir iş çıkartmadı.

Testin en büyük sürprizlerinden biriyse hiç şüphesiz ki Türk motor sporları için de oldukça sevindirici bir haber: dördüncü sıradaki Ayhancan Güven!

Geçen yıl Red Bull AF Corse ile Norisring'de piste çıkan ve ikinci yarışı yedinci sırada bitiren temsilcimiz, herkesin bildiği üzere bu sezon Bernhard Porsche ile tam zamanlı olarak DTM'de mücadele edecek, çoktan GT serilerine alışık olmasından ötürü yeni DTM kendisi için ideal bir av sahası konumunda.

Maini'nin sadece 0.025 saniye gerisinde yer alan Ayhancan'ın hemen gerisinde iki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann yer aldı. Altıncı sıra Wittmann'ın sadece 0.003 saniye gerisindeki diğer Landgraf Mercedes sürücüsü Yusuf Owega'ya gitti.

Audi ile bağlarını koparan ve BMW sürücüsü olarak ilk kez resmi bir seansta yer alan üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, ilk günün en hızlısı olmasına rağmen testleri toplam yedinci sırada tamamladı.

Rast'ın BMW'ye geçmesi nedeniyle kan kaybeden Audi hayal kırıklığı yaşadı; en hızlı Audi sekizinci sıradaki Ricardo Feller olurken, onu dokuzuncu sıradaki takım arkadaşı Kelvin van der Linde izledi.

İlk onu tamamlayan isimse diğer HRT Mercedes sürücüsü Luca Stolz.

Mick Schumacher'in kuzeni ve Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher ancak 14. olabilirken, eski Williams yedek pilotu Jack Aitken ise 19. sırada yer aldı.

Fabrika Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti, Prema ile Portimao 6 Saat'te yarıştığından ötürü testte yer almadı, Bortolotti'nin yerini GT World Challenge sürücüsü Sandy Mitchell doldurdu.

İkinci gün sonuçları

Position Driver Team Time Gap 1 Maro Engel Landgraf-Mercedes 1:28.117 2 Sheldon van der Linde Schubert-BMW 1:28.138 +0.021s 3 Arjun Maini HRT-Mercedes 1:28.363 +0.246s 4 Ayhancan Güven Bernhard-Porsche 1:28.388 +0.271s 5 Marco Wittmann Project-1-BMW 1:28.403 +0.286s 6 Jusuf Owega Landgraf-Mercedes 1:28.406 +0.289s 7 Rene Rast Schubert-BMW 1:28.417 +0.300s 8 Ricardo Feller Abt-Audi 1:28.463 +0.346s 9 Kelvin van der Linde Abt-Audi 1:28.481 +0.364s 10 Luca Stolz HRT-Mercedes 1:28.494 +0.377s 11 Dennis Olsen Manthey-EMA-Porsche 1:28.577 +0.460s 12 Thomas Preining Manthey-EMA-Porsche 1:28.603 +0.486s 13 Laurin Heinrich Bernhard-Porsche 1:28.611 +0.494s 14 David Schumacher Winward-Mercedes 1:28.741 +0.624s 15 Tim Heinemann Toksport-WRT-Porsche 1:28.777 +0.660s 16 Luca Engstler Engstler-Audi 1:28.787 +0.670s 17 Mick Wishofer Grasser-Lamborghini 1:28.795 +0.678s 18 Clemens Schmid Grasser-Lamborghini 1:28.935 +0.818s 19 Jack Aitken Emil-Frey-Ferrari 1:28.943 +0.826s 20 Franck Perera SSR-Lamborghini 1:28.980 +0.863s 21 Thierry Vermeulen Emil-Frey-Ferrari 1:28.994 +0.877s 22 Christian Engelhart Toksport-WRT-Porsche 1:29.053 +0.936s 23 Sandy Mitchell SSR-Lamborghini 1:29.132 +1.015s 24 Alessio Deledda SSR-Lamborghini 1:29.853 +1.736s 25 Dev Gore/Esteban Muth Project-1-BMW 1:29.874 +1.757s

İlk gün sonuçları

Position Driver Team Time Gap 1 Rene Rast Schubert-BMW 1:28.469 2 Kelvin van der Linde Abt-Audi 1:28.481 +0.012s 3 Ricardo Feller Abt-Audi 1:28.513 +0.044s 4 David Schumacher Winward-Mercedes 1:28.741 +0.272s 5 Jusuf Owega Landgraf-Mercedes 1:28.771 +0.302s 6 Mick Wishofer Grasser-Lamborghini 1:28.902 +0.433s 7 Ayhancan Güven Bernhard-Porsche 1:29.029 +0.560s 8 Luca Engstler Engstler-Audi 1:29.053 +0.584s 9 Arjun Maini HRT-Mercedes 1:29.074 +0.605s 10 Laurin Heinrich Bernhard-Porsche 1:29.099 +0.630s 11 Tim Heinemann Toksport-WRT-Porsche 1:29.109 +0.640s 12 Jack Aitken Emil-Frey-Ferrari 1:29.116 +0.647s 13 Clemens Schmid Grasser-Lamborghini 1:29.139 +0.670s 14 Franck Perera SSR-Lamborghini 1:29.168 +0.699s 15 Luca Stolz HRT-Mercedes 1:29.179 +0.710s 16 Thierry Vermeulen Emil-Frey-Ferrari 1:29.188 +0.719s 17 Thomas Preining Manthey-EMA-Porsche 1:29.210 +0.741s 18 Christian Engelhart Toksport-WRT-Porsche 1:29.330 +0.861s 19 Dennis Olsen Manthey-EMA-Porsche 1:29.397 +0.928s 20 Sandy Mitchell SSR-Lamborghini 1:29.417 +0.948s 21 Alessio Deledda SSR-Lamborghini 1:30.488 +1.019s