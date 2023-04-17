DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!
Mercedes sürücüsü Maro Engel, iki günlük DTM sezon öncesi testlerini lider tamamladı, bu sene tam zamanlı olarak yarışacak temsilcimiz Ayhancan Güven ise dördüncü sırayı alarak göz doldurdu!
DTM'i ITR'den devralan ardından ADAC, takımların yeni sezona hazırlanmalarına yardımcı olmak için bu hafta sonu Avusturya'da iki günlük bir test düzenledi.
Cuma günü Spielberg'de yoğun kar yağışı olmasına rağmen, Cumartesi sabahı testler başladığında hava büyük ölçüde açılmıştı ve iki gün boyunca ciddi bir sorun yaşanmadı.
2023'te yeni Landgraf takımı için yarışmaya hazırlanan Maro Engel, 1.28.117 ile testleri ilk sırada tamamlamayı başardı.
İkinci gün kaydettiği bu turla Engel, son şampiyon ve Schubert BMW sürücüsü Sheldon van der Linde'nin sadece 0.021 saniye önünde yer aldı.
Dahası, hem Engel'in, hem de Sheldon'ın Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası nedeniyle ilk günü kaçırmış olmalarıydı!
Üçüncü sırada yine bir Mercedes sürücüsü yer aldı: Cumartesi günü bir süspansiyon sorunu yaşayan ve günün tek kırmızı bayrağına sebep olan HRT sürücüsü Arjun Maini. Eski Formula 2 sürücüsü, 1.28.363 yaparak fena bir iş çıkartmadı.
Testin en büyük sürprizlerinden biriyse hiç şüphesiz ki Türk motor sporları için de oldukça sevindirici bir haber: dördüncü sıradaki Ayhancan Güven!
Geçen yıl Red Bull AF Corse ile Norisring'de piste çıkan ve ikinci yarışı yedinci sırada bitiren temsilcimiz, herkesin bildiği üzere bu sezon Bernhard Porsche ile tam zamanlı olarak DTM'de mücadele edecek, çoktan GT serilerine alışık olmasından ötürü yeni DTM kendisi için ideal bir av sahası konumunda.
Maini'nin sadece 0.025 saniye gerisinde yer alan Ayhancan'ın hemen gerisinde iki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann yer aldı. Altıncı sıra Wittmann'ın sadece 0.003 saniye gerisindeki diğer Landgraf Mercedes sürücüsü Yusuf Owega'ya gitti.
Audi ile bağlarını koparan ve BMW sürücüsü olarak ilk kez resmi bir seansta yer alan üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, ilk günün en hızlısı olmasına rağmen testleri toplam yedinci sırada tamamladı.
Rast'ın BMW'ye geçmesi nedeniyle kan kaybeden Audi hayal kırıklığı yaşadı; en hızlı Audi sekizinci sıradaki Ricardo Feller olurken, onu dokuzuncu sıradaki takım arkadaşı Kelvin van der Linde izledi.
İlk onu tamamlayan isimse diğer HRT Mercedes sürücüsü Luca Stolz.
Mick Schumacher'in kuzeni ve Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher ancak 14. olabilirken, eski Williams yedek pilotu Jack Aitken ise 19. sırada yer aldı.
Fabrika Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti, Prema ile Portimao 6 Saat'te yarıştığından ötürü testte yer almadı, Bortolotti'nin yerini GT World Challenge sürücüsü Sandy Mitchell doldurdu.
İkinci gün sonuçları
|Position
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|1
|Maro Engel
|Landgraf-Mercedes
|1:28.117
|2
|Sheldon van der Linde
|Schubert-BMW
|1:28.138
|+0.021s
|3
|Arjun Maini
|HRT-Mercedes
|1:28.363
|+0.246s
|4
|Ayhancan Güven
|Bernhard-Porsche
|1:28.388
|+0.271s
|5
|Marco Wittmann
|Project-1-BMW
|1:28.403
|+0.286s
|6
|Jusuf Owega
|Landgraf-Mercedes
|1:28.406
|+0.289s
|7
|Rene Rast
|Schubert-BMW
|1:28.417
|+0.300s
|8
|Ricardo Feller
|Abt-Audi
|1:28.463
|+0.346s
|9
|Kelvin van der Linde
|Abt-Audi
|1:28.481
|+0.364s
|10
|Luca Stolz
|HRT-Mercedes
|1:28.494
|+0.377s
|11
|Dennis Olsen
|Manthey-EMA-Porsche
|1:28.577
|+0.460s
|12
|Thomas Preining
|Manthey-EMA-Porsche
|1:28.603
|+0.486s
|13
|Laurin Heinrich
|Bernhard-Porsche
|1:28.611
|+0.494s
|14
|David Schumacher
|Winward-Mercedes
|1:28.741
|+0.624s
|15
|Tim Heinemann
|Toksport-WRT-Porsche
|1:28.777
|+0.660s
|16
|Luca Engstler
|Engstler-Audi
|1:28.787
|+0.670s
|17
|Mick Wishofer
|Grasser-Lamborghini
|1:28.795
|+0.678s
|18
|Clemens Schmid
|Grasser-Lamborghini
|1:28.935
|+0.818s
|19
|Jack Aitken
|Emil-Frey-Ferrari
|1:28.943
|+0.826s
|20
|Franck Perera
|SSR-Lamborghini
|1:28.980
|+0.863s
|21
|Thierry Vermeulen
|Emil-Frey-Ferrari
|1:28.994
|+0.877s
|22
|Christian Engelhart
|Toksport-WRT-Porsche
|1:29.053
|+0.936s
|23
|Sandy Mitchell
|SSR-Lamborghini
|1:29.132
|+1.015s
|24
|Alessio Deledda
|SSR-Lamborghini
|1:29.853
|+1.736s
|25
|Dev Gore/Esteban Muth
|Project-1-BMW
|1:29.874
|+1.757s
İlk gün sonuçları
|Position
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|1
|Rene Rast
|Schubert-BMW
|1:28.469
|2
|Kelvin van der Linde
|Abt-Audi
|1:28.481
|+0.012s
|3
|Ricardo Feller
|Abt-Audi
|1:28.513
|+0.044s
|4
|David Schumacher
|Winward-Mercedes
|1:28.741
|+0.272s
|5
|Jusuf Owega
|Landgraf-Mercedes
|1:28.771
|+0.302s
|6
|Mick Wishofer
|Grasser-Lamborghini
|1:28.902
|+0.433s
|7
|Ayhancan Güven
|Bernhard-Porsche
|1:29.029
|+0.560s
|8
|Luca Engstler
|Engstler-Audi
|1:29.053
|+0.584s
|9
|Arjun Maini
|HRT-Mercedes
|1:29.074
|+0.605s
|10
|Laurin Heinrich
|Bernhard-Porsche
|1:29.099
|+0.630s
|11
|Tim Heinemann
|Toksport-WRT-Porsche
|1:29.109
|+0.640s
|12
|Jack Aitken
|Emil-Frey-Ferrari
|1:29.116
|+0.647s
|13
|Clemens Schmid
|Grasser-Lamborghini
|1:29.139
|+0.670s
|14
|Franck Perera
|SSR-Lamborghini
|1:29.168
|+0.699s
|15
|Luca Stolz
|HRT-Mercedes
|1:29.179
|+0.710s
|16
|Thierry Vermeulen
|Emil-Frey-Ferrari
|1:29.188
|+0.719s
|17
|Thomas Preining
|Manthey-EMA-Porsche
|1:29.210
|+0.741s
|18
|Christian Engelhart
|Toksport-WRT-Porsche
|1:29.330
|+0.861s
|19
|Dennis Olsen
|Manthey-EMA-Porsche
|1:29.397
|+0.928s
|20
|Sandy Mitchell
|SSR-Lamborghini
|1:29.417
|+0.948s
|21
|Alessio Deledda
|SSR-Lamborghini
|1:30.488
|+1.019s
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