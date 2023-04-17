Önceki / Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı
DTM Haberler

DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!

Mercedes sürücüsü Maro Engel, iki günlük DTM sezon öncesi testlerini lider tamamladı, bu sene tam zamanlı olarak yarışacak temsilcimiz Ayhancan Güven ise dördüncü sırayı alarak göz doldurdu!

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sven Haidinger
DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!
Haberi dinle

DTM'i ITR'den devralan ardından ADAC, takımların yeni sezona hazırlanmalarına yardımcı olmak için bu hafta sonu Avusturya'da iki günlük bir test düzenledi.

Cuma günü Spielberg'de yoğun kar yağışı olmasına rağmen, Cumartesi sabahı testler başladığında hava büyük ölçüde açılmıştı ve iki gün boyunca ciddi bir sorun yaşanmadı.

2023'te yeni Landgraf takımı için yarışmaya hazırlanan Maro Engel, 1.28.117 ile testleri ilk sırada tamamlamayı başardı.

İkinci gün kaydettiği bu turla Engel, son şampiyon ve Schubert BMW sürücüsü Sheldon van der Linde'nin sadece 0.021 saniye önünde yer aldı.

Dahası, hem Engel'in, hem de Sheldon'ın Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası nedeniyle ilk günü kaçırmış olmalarıydı!

Üçüncü sırada yine bir Mercedes sürücüsü yer aldı: Cumartesi günü bir süspansiyon sorunu yaşayan ve günün tek kırmızı bayrağına sebep olan HRT sürücüsü Arjun Maini. Eski Formula 2 sürücüsü, 1.28.363 yaparak fena bir iş çıkartmadı.

Testin en büyük sürprizlerinden biriyse hiç şüphesiz ki Türk motor sporları için de oldukça sevindirici bir haber: dördüncü sıradaki Ayhancan Güven!

Geçen yıl Red Bull AF Corse ile Norisring'de piste çıkan ve ikinci yarışı yedinci sırada bitiren temsilcimiz, herkesin bildiği üzere bu sezon Bernhard Porsche ile tam zamanlı olarak DTM'de mücadele edecek, çoktan GT serilerine alışık olmasından ötürü yeni DTM kendisi için ideal bir av sahası konumunda.

Maini'nin sadece 0.025 saniye gerisinde yer alan Ayhancan'ın hemen gerisinde iki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann yer aldı. Altıncı sıra Wittmann'ın sadece 0.003 saniye gerisindeki diğer Landgraf Mercedes sürücüsü Yusuf Owega'ya gitti.

Audi ile bağlarını koparan ve BMW sürücüsü olarak ilk kez resmi bir seansta yer alan üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, ilk günün en hızlısı olmasına rağmen testleri toplam yedinci sırada tamamladı.

Rast'ın BMW'ye geçmesi nedeniyle kan kaybeden Audi hayal kırıklığı yaşadı; en hızlı Audi sekizinci sıradaki Ricardo Feller olurken, onu dokuzuncu sıradaki takım arkadaşı Kelvin van der Linde izledi.

İlk onu tamamlayan isimse diğer HRT Mercedes sürücüsü Luca Stolz. 

Mick Schumacher'in kuzeni ve Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher ancak 14. olabilirken, eski Williams yedek pilotu Jack Aitken ise 19. sırada yer aldı.

Fabrika Lamborghini sürücüsü Mirko Bortolotti, Prema ile Portimao 6 Saat'te yarıştığından ötürü testte yer almadı, Bortolotti'nin yerini GT World Challenge sürücüsü Sandy Mitchell doldurdu.  

 

İkinci gün sonuçları

Position Driver Team Time Gap 
1 Maro Engel Landgraf-Mercedes 1:28.117  
2 Sheldon van der Linde Schubert-BMW 1:28.138 +0.021s
3 Arjun Maini HRT-Mercedes 1:28.363 +0.246s
4 Ayhancan Güven Bernhard-Porsche 1:28.388 +0.271s
5 Marco Wittmann Project-1-BMW 1:28.403 +0.286s
6 Jusuf Owega Landgraf-Mercedes 1:28.406 +0.289s
7 Rene Rast Schubert-BMW 1:28.417 +0.300s
8 Ricardo Feller Abt-Audi 1:28.463 +0.346s
9 Kelvin van der Linde Abt-Audi 1:28.481 +0.364s
10 Luca Stolz HRT-Mercedes 1:28.494 +0.377s
11 Dennis Olsen Manthey-EMA-Porsche 1:28.577 +0.460s
12 Thomas Preining Manthey-EMA-Porsche 1:28.603 +0.486s
13 Laurin Heinrich Bernhard-Porsche 1:28.611 +0.494s
14 David Schumacher Winward-Mercedes 1:28.741 +0.624s
15 Tim Heinemann Toksport-WRT-Porsche 1:28.777 +0.660s
16 Luca Engstler Engstler-Audi 1:28.787 +0.670s
17 Mick Wishofer Grasser-Lamborghini 1:28.795 +0.678s
18 Clemens Schmid Grasser-Lamborghini 1:28.935 +0.818s
19 Jack Aitken Emil-Frey-Ferrari 1:28.943 +0.826s
20 Franck Perera SSR-Lamborghini 1:28.980 +0.863s
21 Thierry Vermeulen Emil-Frey-Ferrari 1:28.994 +0.877s
22 Christian Engelhart Toksport-WRT-Porsche 1:29.053 +0.936s
23 Sandy Mitchell SSR-Lamborghini 1:29.132 +1.015s
24 Alessio Deledda SSR-Lamborghini 1:29.853 +1.736s
25 Dev Gore/Esteban Muth Project-1-BMW 1:29.874 +1.757s

İlk gün sonuçları

Position Driver Team Time Gap
1 Rene Rast Schubert-BMW 1:28.469  
2 Kelvin van der Linde Abt-Audi 1:28.481 +0.012s
3 Ricardo Feller Abt-Audi 1:28.513 +0.044s
4 David Schumacher Winward-Mercedes 1:28.741 +0.272s
5 Jusuf Owega Landgraf-Mercedes 1:28.771 +0.302s
6 Mick Wishofer Grasser-Lamborghini 1:28.902 +0.433s
7 Ayhancan Güven Bernhard-Porsche 1:29.029 +0.560s
8 Luca Engstler Engstler-Audi 1:29.053 +0.584s
9 Arjun Maini HRT-Mercedes 1:29.074 +0.605s
10 Laurin Heinrich Bernhard-Porsche 1:29.099 +0.630s
11 Tim Heinemann Toksport-WRT-Porsche 1:29.109 +0.640s
12 Jack Aitken Emil-Frey-Ferrari 1:29.116 +0.647s
13 Clemens Schmid Grasser-Lamborghini 1:29.139 +0.670s
14 Franck Perera SSR-Lamborghini 1:29.168 +0.699s
15 Luca Stolz HRT-Mercedes 1:29.179 +0.710s
16 Thierry Vermeulen Emil-Frey-Ferrari 1:29.188 +0.719s
17 Thomas Preining Manthey-EMA-Porsche 1:29.210 +0.741s
18 Christian Engelhart Toksport-WRT-Porsche 1:29.330 +0.861s
19 Dennis Olsen Manthey-EMA-Porsche 1:29.397 +0.928s
20 Sandy Mitchell SSR-Lamborghini 1:29.417 +0.948s
21 Alessio Deledda SSR-Lamborghini 1:30.488 +1.019s

 

paylaşım
yorumlar

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı
Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Super Formula Fuji: İkinci yarışı Nojiri kazandı, Lawson ceza aldı

Super Formula Fuji: İkinci yarışı Nojiri kazandı, Lawson ceza aldı

Super Formula
Fuji

Super Formula Fuji: İkinci yarışı Nojiri kazandı, Lawson ceza aldı Super Formula Fuji: İkinci yarışı Nojiri kazandı, Lawson ceza aldı

Fuji Super Formula: Lawson ilk yarışını kazandı, Cem 8. oldu!

Fuji Super Formula: Lawson ilk yarışını kazandı, Cem 8. oldu!

Super Formula
Fuji

Fuji Super Formula: Lawson ilk yarışını kazandı, Cem 8. oldu! Fuji Super Formula: Lawson ilk yarışını kazandı, Cem 8. oldu!

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

DTM

Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı

Son Haberler

IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

Indy IndyCar
Long Beach

IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda IndyCar Long Beach: Kirkwood ilk galibiyetine ulaştı, Grosjean podyumda

2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin

2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin

TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Bodrum Rallisi

2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin 2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin

Avustralya GP'de piste izinsiz giren taraftarlar tespit edildi

Avustralya GP'de piste izinsiz giren taraftarlar tespit edildi

F1 Formula 1
Avustralya GP

Avustralya GP'de piste izinsiz giren taraftarlar tespit edildi Avustralya GP'de piste izinsiz giren taraftarlar tespit edildi

Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil

Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil

MGP MotoGP
Amerika GP

Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil Bagnaia'ya göre COTA'daki hatasının sorumlusu kendisi değil

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.