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DTM, sekiz yarışlık 2022 takvimini onayladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

DTM, Assen ile olan sözleşmesini sonlandırmasının ardından sekiz yarışlık 2022 takvimini açıkladı.

DTM, sekiz yarışlık 2022 takvimini onayladı

Ekim ayında  yayınlanan ilk programda, dokuz yarış yer alıyordu fakat 3-5 Haziran tarihleri için "Açıklanacak" ibaresi vardı. Bu yüzden o tarihlerde hangi yarışın olacağı merak konusuydu.

Fakat Assen'le olan yeni kontrat görüşmelerinin başarısız olmasının ardından, bu tarih takvimden çıkarıldı ve bugün itibariyle sekiz yarışlık yeni takvim onaylandı.

Takvimdeki sekiz yarışın dördü Avrupa, diğer dördü ise Almanya'daki yarışlardan oluşuyor.

29 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde DTM'in ilk yarışına ev sahipliği yapacak Portimao dışında Imola, Spa-Francorhamps ve Red Bull Ring, takvimdeki Almanya dışındaki yarışlar olacak.

Almanya'daki yarışlara ise Lausitzring, Norisring, Nürburgring ve Hockenheim ev sahipliği yapacak.

Assen, 2019 yılında  DTM takvimine katılmış ve Zandvoort'un yerini alarak DTM'in Hollanda'daki yeni durağı olmuştu.

Açıklamaya göre Assen ve DTM yönetimi, yarışın takvimde kalması konusunda özellikle mali tarafta anlaşma sağlayamadılar.

2022 DTM takvimi:

Pist Tarih
Portugal Portimao 29 Nisan - 1 Mayıs
Germany Lausitzring (banked Turn 1) 20-22 Mayıs
Italy Imola 17-19 Haziran
Germany Norisring 1-3 Temmuz
Germany Nurburgring 26-28 Ağustos
Belgium Spa-Francorchamps 9-11 Eylül
Austria Red Bull Ring 23-25 Eylül
Germany Hockenheim 7-9 Ekim
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