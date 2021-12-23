DTM, sekiz yarışlık 2022 takvimini onayladı

Ekim ayında yayınlanan ilk programda, dokuz yarış yer alıyordu fakat 3-5 Haziran tarihleri için "Açıklanacak" ibaresi vardı. Bu yüzden o tarihlerde hangi yarışın olacağı merak konusuydu.

Fakat Assen'le olan yeni kontrat görüşmelerinin başarısız olmasının ardından, bu tarih takvimden çıkarıldı ve bugün itibariyle sekiz yarışlık yeni takvim onaylandı.

Takvimdeki sekiz yarışın dördü Avrupa, diğer dördü ise Almanya'daki yarışlardan oluşuyor.

29 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde DTM'in ilk yarışına ev sahipliği yapacak Portimao dışında Imola, Spa-Francorhamps ve Red Bull Ring, takvimdeki Almanya dışındaki yarışlar olacak.

Almanya'daki yarışlara ise Lausitzring, Norisring, Nürburgring ve Hockenheim ev sahipliği yapacak.

Assen, 2019 yılında DTM takvimine katılmış ve Zandvoort'un yerini alarak DTM'in Hollanda'daki yeni durağı olmuştu.

Açıklamaya göre Assen ve DTM yönetimi, yarışın takvimde kalması konusunda özellikle mali tarafta anlaşma sağlayamadılar.

2022 DTM takvimi:

Pist Tarih Portimao 29 Nisan - 1 Mayıs Lausitzring (banked Turn 1) 20-22 Mayıs Imola 17-19 Haziran Norisring 1-3 Temmuz Nurburgring 26-28 Ağustos Spa-Francorchamps 9-11 Eylül Red Bull Ring 23-25 Eylül Hockenheim 7-9 Ekim