DTM Sachsenring sıralama turları: Stolz pole pozisyonunda, Ayhancan ikinci!

Yarım saatlik seansta 1.17.663 ile en hızlı dereceyi yakalayan HRT-Mercedes sürücüsü Stolz, kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.

Son birkaç haftadır şanssızlıklarla boğuşan Ayhancan içinse işler bu kez iyi gidiyor, nitekim kendisi sadece 0.060 saniye geride ikinciliğe ulaştı.

En iyi Porsche konumundaki Ayhancan, bugün öğleden sonra kariyerinin ilk podyumunu, hatta belki de ilk zaferini kovalıyor olacak.

Üçüncü sırada normalde 0.077 saniye gerideki Kelvin van der Linde yer alacaktı, ancak kendisi grid cezası nedeniyle sekizinci sıraya geriledi.

Dördüncülük şampiyonada ikinciliğe gerileyen Thomas Preining'e giderken, şampiyona lideri Mirko Bortolotti beşinci sırada.

İlk onu tamamlayan isimlerse Thierry Vermeulen, Ricardo Feller, Franck Perera, Jack Aitken ve Laurin Heinrich.

Mercedes her ne kadar Luca Stolz ile pole pozisyonunu yakalasa da diğer sürücüler ile büyük hayal kırıklığı yaşadı, Stolz dışında en iyi Mercedes, 14. sıradaki Lucas Auer.

BMW de Sheldon van der Linde ile 11. sıradan ileri gidemedi, Rene Rast 18, Marco Wittmann ise 24. sıradalar.

Dereceler: