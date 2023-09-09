Prime'a abone ol
Önceki / DTM Lausitzring: Bortolotti kazandı, şampiyona liderliğini aldı
DTM / Sachsenring Haberler

DTM Sachsenring sıralama turları: Stolz pole pozisyonunda, Ayhancan ikinci!

Sachsenring'deki sıralama turları çok yakın geçti, pole pozisyonu Luca Stolz'a giderken temsilcimiz Ayhancan Güven yarışa ikinci sıradan başlamaya hak kazandı!

Altay Gök
Ekleyen:
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Yarım saatlik seansta 1.17.663 ile en hızlı dereceyi yakalayan HRT-Mercedes sürücüsü Stolz, kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.

Son birkaç haftadır şanssızlıklarla boğuşan Ayhancan içinse işler bu kez iyi gidiyor, nitekim kendisi sadece 0.060 saniye geride ikinciliğe ulaştı.

En iyi Porsche konumundaki Ayhancan, bugün öğleden sonra kariyerinin ilk podyumunu, hatta belki de ilk zaferini kovalıyor olacak.

Üçüncü sırada normalde 0.077 saniye gerideki Kelvin van der Linde yer alacaktı, ancak kendisi grid cezası nedeniyle sekizinci sıraya geriledi.

Dördüncülük şampiyonada ikinciliğe gerileyen Thomas Preining'e giderken, şampiyona lideri Mirko Bortolotti beşinci sırada.

İlk onu tamamlayan isimlerse Thierry Vermeulen, Ricardo Feller, Franck Perera, Jack Aitken ve Laurin Heinrich.

Mercedes her ne kadar Luca Stolz ile pole pozisyonunu yakalasa da diğer sürücüler ile büyük hayal kırıklığı yaşadı, Stolz dışında en iyi Mercedes, 14. sıradaki Lucas Auer.

BMW de Sheldon van der Linde ile 11. sıradan ileri gidemedi, Rene Rast 18, Marco Wittmann ise 24. sıradalar.

 

Dereceler:

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Araç Zaman km/s
1 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 1'17.633 169.026
2 Turkey A. Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R +0.060 168.895
3 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II +0.077 168.858
4 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R +0.126 168.752
5 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.133 168.736
6
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 +0.171 168.654
7 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II +0.209 168.572
8
F. Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.329 168.312
9 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 +0.405 168.148
10 Germany L. Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R +0.446 168.060
11 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 +0.451 168.049
12 Norway D. Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R +0.547 167.843
13 Switzerland P. Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II +0.555 167.826
14 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.591 167.749
15 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.621 167.684
16
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.733 167.445
17 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.778 167.348
18 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 +0.805 167.291
19
T. Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R +0.866 167.161
20 Germany D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.882 167.127
21 Germany M. Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R +0.885 167.120
22 Italy M. Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II +0.924 167.037
23 Austria C. Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.974 166.931
24 Germany M. Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 +1.131 166.598
25 Germany L. Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II +1.268 166.309
26
S. Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 +1.717 165.368
27 Italy A. Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +1.938 164.909
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

DTM Lausitzring: Bortolotti kazandı, şampiyona liderliğini aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

MotoGP
San Marino GP

Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı! Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

World Superbike
Magny-Cours

SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak! SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

DTM
Sachsenring

DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

Son Haberler

Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

MGP MotoGP
San Marino GP

Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı! Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

SBK World Superbike
Magny-Cours

SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak! SBK Magny Cours: Superpole yarışında da galip Toprak!

DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

DTM DTM
Sachsenring

DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"

19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"

SBK World Superbike
Magny-Cours

19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum" 19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol