DTM Sachsenring sıralama turları: Stolz pole pozisyonunda, Ayhancan ikinci!
Sachsenring'deki sıralama turları çok yakın geçti, pole pozisyonu Luca Stolz'a giderken temsilcimiz Ayhancan Güven yarışa ikinci sıradan başlamaya hak kazandı!
Yarım saatlik seansta 1.17.663 ile en hızlı dereceyi yakalayan HRT-Mercedes sürücüsü Stolz, kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaştı.
Son birkaç haftadır şanssızlıklarla boğuşan Ayhancan içinse işler bu kez iyi gidiyor, nitekim kendisi sadece 0.060 saniye geride ikinciliğe ulaştı.
En iyi Porsche konumundaki Ayhancan, bugün öğleden sonra kariyerinin ilk podyumunu, hatta belki de ilk zaferini kovalıyor olacak.
Üçüncü sırada normalde 0.077 saniye gerideki Kelvin van der Linde yer alacaktı, ancak kendisi grid cezası nedeniyle sekizinci sıraya geriledi.
Dördüncülük şampiyonada ikinciliğe gerileyen Thomas Preining'e giderken, şampiyona lideri Mirko Bortolotti beşinci sırada.
İlk onu tamamlayan isimlerse Thierry Vermeulen, Ricardo Feller, Franck Perera, Jack Aitken ve Laurin Heinrich.
Mercedes her ne kadar Luca Stolz ile pole pozisyonunu yakalasa da diğer sürücüler ile büyük hayal kırıklığı yaşadı, Stolz dışında en iyi Mercedes, 14. sıradaki Lucas Auer.
BMW de Sheldon van der Linde ile 11. sıradan ileri gidemedi, Rene Rast 18, Marco Wittmann ise 24. sıradalar.
Dereceler:
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Zaman
|km/s
|1
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|1'17.633
|169.026
|2
|A. Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R
|+0.060
|168.895
|3
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.077
|168.858
|4
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|+0.126
|168.752
|5
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.133
|168.736
|6
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|+0.171
|168.654
|7
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.209
|168.572
|8
|
F. Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.329
|168.312
|9
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|+0.405
|168.148
|10
|L. Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R
|+0.446
|168.060
|11
|S. Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|+0.451
|168.049
|12
|D. Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|+0.547
|167.843
|13
|P. Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.555
|167.826
|14
|L. Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.591
|167.749
|15
|M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.621
|167.684
|16
|
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.733
|167.445
|17
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.778
|167.348
|18
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|+0.805
|167.291
|19
|
T. Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R
|+0.866
|167.161
|20
|D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.882
|167.127
|21
|M. Dienst Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R
|+0.885
|167.120
|22
|M. Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.924
|167.037
|23
|C. Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.974
|166.931
|24
|M. Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|+1.131
|166.598
|25
|L. Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|+1.268
|166.309
|26
|
S. Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|+1.717
|165.368
|27
|A. Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+1.938
|164.909
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