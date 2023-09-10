DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu
DTM heyecanı Pazar günü ikinci yarış öncesi sıralama turlarıyla devam etti, Mirko Bortolotti pole pozisyonuna uzanırken, temsilcimiz Ayhancan Güven dokuzuncu sırada.
Cumartesi günü yarışı ancak dokuzuncu tamamlayabilen ve şampiyona liderliğini Thomas Preining'e kaybeden Bortolotti, sıralama turlarında durumu biraz olsun telafi etti.
Bitime birkaç dakika kala 1.17.366 yapan Bortolotti, günün en hızlı derecesine imza atarak pole pozisyonuna ulaşan isim oldu.
Dahası, aldığı ekstra üç puan sayesinde daha yarış başlamadan Preining ile farkı kapatmayı başardı.
Jack Aitken 0.148 saniye geride ikinci olurken, dün galibiyete uzanan Luca Stolz 0.179 saniye geride üçüncüydü.
Güçlü bir hafta sonu geçiren Thierry Vermeulen dördüncü, Franck Perera beşinci, Ricardo Feller altıncı sıralarda yer aldılar.
Dün sıralama turlarını ikinci bitiren, yarışı ise üçüncü tamamlayarak kariyerinin ilk podyumuna ulaşan temsilcimiz Ayhancan Güven bu kez dokuzuncu sırada yer aldı, ancak en iyi Porsche konumundaydı.
Şampiyona liderliğini geri alan Preining yarışa 11. sıra gibi sıkıntılı bir pozisyondan başlayacak.
BMW ise bir kez daha hayal kırıklığıydı; Rene Rast 15, Sheldon van der Linde 16, Marco Wittmann ise ancak 22. sırada.
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Zaman
|km/s
|1
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|1'17.366
|169.609
|2
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|+0.148
|169.285
|3
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.179
|169.217
|4
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|+0.480
|168.563
|5
|
F. Perera SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+0.521
|168.474
|6
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.550
|168.412
|7
|M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf
|48
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.655
|168.185
|8
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.720
|168.045
|9
|A. Güven KÜS Team Bernhard
|24
|Porsche 911 GT3 R
|+0.732
|168.019
|10
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.771
|167.935
|11
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|+0.806
|167.860
|12
|P. Niederhauser Tresor Orange1
|83
|Audi R8 LMS Evo II
|+0.880
|167.701
|13
|
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
|84
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.885
|167.691
|14
|L. Auer Mercedes-AMG Team Winward
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+0.952
|167.547
|15
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|+0.967
|167.515
|16
|S. Linde Schubert Motorsport
|1
|BMW M4 GT3
|+1.002
|167.440
|17
|M. Dienst Toksport WRT
|99
|Porsche 911 GT3 R
|+1.014
|167.415
|18
|
T. Heinemann Toksport WRT
|9
|Porsche 911 GT3 R
|+1.075
|167.284
|19
|D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward
|27
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|+1.102
|167.227
|20
|C. Schmid GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+1.309
|166.787
|21
|L. Heinrich KÜS Team Bernhard
|75
|Porsche 911 GT3 R
|+1.393
|166.609
|22
|M. Wittmann Project 1 Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|+1.480
|166.425
|23
|D. Olsen Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|+1.526
|166.328
|24
|M. Drudi Tresor Orange1
|40
|Audi R8 LMS Evo II
|+1.540
|166.299
|25
|
S. Holzem Project 1 Motorsport
|56
|BMW M4 GT3
|+1.793
|165.767
|26
|L. Engstler Liqui Moly Team Engstler
|8
|Audi R8 LMS Evo II
|+1.863
|165.621
|27
|A. Deledda SSR Performance
|6
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|+2.290
|164.733
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