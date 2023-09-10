DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

Cumartesi günü yarışı ancak dokuzuncu tamamlayabilen ve şampiyona liderliğini Thomas Preining'e kaybeden Bortolotti, sıralama turlarında durumu biraz olsun telafi etti.

Bitime birkaç dakika kala 1.17.366 yapan Bortolotti, günün en hızlı derecesine imza atarak pole pozisyonuna ulaşan isim oldu.

Dahası, aldığı ekstra üç puan sayesinde daha yarış başlamadan Preining ile farkı kapatmayı başardı.

Jack Aitken 0.148 saniye geride ikinci olurken, dün galibiyete uzanan Luca Stolz 0.179 saniye geride üçüncüydü.

Güçlü bir hafta sonu geçiren Thierry Vermeulen dördüncü, Franck Perera beşinci, Ricardo Feller altıncı sıralarda yer aldılar.

Dün sıralama turlarını ikinci bitiren, yarışı ise üçüncü tamamlayarak kariyerinin ilk podyumuna ulaşan temsilcimiz Ayhancan Güven bu kez dokuzuncu sırada yer aldı, ancak en iyi Porsche konumundaydı.

Şampiyona liderliğini geri alan Preining yarışa 11. sıra gibi sıkıntılı bir pozisyondan başlayacak.

BMW ise bir kez daha hayal kırıklığıydı; Rene Rast 15, Sheldon van der Linde 16, Marco Wittmann ise ancak 22. sırada.