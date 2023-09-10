Prime'a abone ol
Önceki / Sachsenring DTM: Ayhancan Güven ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı!
DTM / Sachsenring Haberler

DTM Sachsenring: İkinci yarışın pole pozisyonu Bortolotti'nin, Ayhancan dokuzuncu

DTM heyecanı Pazar günü ikinci yarış öncesi sıralama turlarıyla devam etti, Mirko Bortolotti pole pozisyonuna uzanırken, temsilcimiz Ayhancan Güven dokuzuncu sırada.

Altay Gök
Ekleyen:
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Cumartesi günü yarışı ancak dokuzuncu tamamlayabilen ve şampiyona liderliğini Thomas Preining'e kaybeden Bortolotti, sıralama turlarında durumu biraz olsun telafi etti.

Bitime birkaç dakika kala 1.17.366 yapan Bortolotti, günün en hızlı derecesine imza atarak pole pozisyonuna ulaşan isim oldu.

Dahası, aldığı ekstra üç puan sayesinde daha yarış başlamadan Preining ile farkı kapatmayı başardı.

Jack Aitken 0.148 saniye geride ikinci olurken, dün galibiyete uzanan Luca Stolz 0.179 saniye geride üçüncüydü.

Güçlü bir hafta sonu geçiren Thierry Vermeulen dördüncü, Franck Perera beşinci, Ricardo Feller altıncı sıralarda yer aldılar.

Dün sıralama turlarını ikinci bitiren, yarışı ise üçüncü tamamlayarak kariyerinin ilk podyumuna ulaşan temsilcimiz Ayhancan Güven bu kez dokuzuncu sırada yer aldı, ancak en iyi Porsche konumundaydı.

Şampiyona liderliğini geri alan Preining yarışa 11. sıra gibi sıkıntılı bir pozisyondan başlayacak.

BMW ise bir kez daha hayal kırıklığıydı; Rene Rast 15, Sheldon van der Linde 16, Marco Wittmann ise ancak 22. sırada.

 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Araç Zaman km/s
1 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 1'17.366 169.609
2 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 +0.148 169.285
3 Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.179 169.217
4
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 +0.480 168.563
5
F. Perera SSR Performance
94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +0.521 168.474
6 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II +0.550 168.412
7 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Landgraf 48 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.655 168.185
8 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II +0.720 168.045
9 Turkey A. Güven KÜS Team Bernhard 24 Porsche 911 GT3 R +0.732 168.019
10 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.771 167.935
11 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R +0.806 167.860
12 Switzerland P. Niederhauser Tresor Orange1 83 Audi R8 LMS Evo II +0.880 167.701
13
J. Owega Mercedes-AMG Team Landgraf
 84 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.885 167.691
14 Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Winward 22 Mercedes-AMG GT3 Evo +0.952 167.547
15 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 +0.967 167.515
16 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 1 BMW M4 GT3 +1.002 167.440
17 Germany M. Dienst Toksport WRT 99 Porsche 911 GT3 R +1.014 167.415
18
T. Heinemann Toksport WRT
 9 Porsche 911 GT3 R +1.075 167.284
19 Germany D. Schumacher Mercedes-AMG Team Winward 27 Mercedes-AMG GT3 Evo +1.102 167.227
20 Austria C. Schmid GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +1.309 166.787
21 Germany L. Heinrich KÜS Team Bernhard 75 Porsche 911 GT3 R +1.393 166.609
22 Germany M. Wittmann Project 1 Motorsport 11 BMW M4 GT3 +1.480 166.425
23 Norway D. Olsen Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R +1.526 166.328
24 Italy M. Drudi Tresor Orange1 40 Audi R8 LMS Evo II +1.540 166.299
25
S. Holzem Project 1 Motorsport
 56 BMW M4 GT3 +1.793 165.767
26 Germany L. Engstler Liqui Moly Team Engstler 8 Audi R8 LMS Evo II +1.863 165.621
27 Italy A. Deledda SSR Performance 6 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 +2.290 164.733
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar

Sachsenring DTM: Ayhancan Güven ilk yarışta 3. olarak podyuma çıktı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

Formula 1
İtalya GP

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim" Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

Stewart: "Max için arka arkaya şampiyonluklara ulaşmak eski yıllara göre daha kolay"

Stewart: "Max için arka arkaya şampiyonluklara ulaşmak eski yıllara göre daha kolay"

Formula 1

Stewart: "Max için arka arkaya şampiyonluklara ulaşmak eski yıllara göre daha kolay" Stewart: "Max için arka arkaya şampiyonluklara ulaşmak eski yıllara göre daha kolay"

Sargeant: "Yeni sözleşmeyi düşünerek enerjimi tüketmek istemiyorum"

Sargeant: "Yeni sözleşmeyi düşünerek enerjimi tüketmek istemiyorum"

Formula 1

Sargeant: "Yeni sözleşmeyi düşünerek enerjimi tüketmek istemiyorum" Sargeant: "Yeni sözleşmeyi düşünerek enerjimi tüketmek istemiyorum"

Son Haberler

Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"

Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"

F1 Formula 1

Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir" Rosberg: "Ricciardo'nun sakatlığı AlphaTauri'de kalmasını sağlayabilir"

Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"

Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"

F1 Formula 1

Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız" Alonso: "Verstappen'in üstünlüğü bizim motivasyon kaynağımız"

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

F1 Formula 1
İtalya GP

Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim" Ricciardo: "Geri dönerken kendimden şüphe etmekteydim"

Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"

Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"

F1 Formula 1

Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem" Russell: "2024'te kesinlikle şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diyemem"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol