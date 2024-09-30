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Yarış raporu
DTM Red Bull Ring

DTM Red Bull Ring: Rast kazandı, Ayhancan yedinci oldu

Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, Porsche pilotu Thomas Preining'i geride bırakarak bu yılki ikinci zaferini kazandı.

Ezel Tan

BMW takımında yarışan Rast, hızlı pitstop ve doğru stratejiyle aldığı liderliği son bölümde korumaya devam etti ve galibiyete uzandı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Rast, ilk stintin sonunda ikinci sıraya yükseldi.

Schubert ekibinin hızlı pitstopu ve stratejisi sayesinde liderliği alan Rast, Thomas Preining'in baskısı altına girdi.

Rast, tüm baskıya rağmen hata yapmadı ve Preining'i 0.6 saniye farkla geride tutarak zafere ulaştı.

Üçüncülüğü Mercedes pilotu Arjun Maini kazandı. Temsilcimiz Ayhancan Güven'le temas yaşayan ve temsilcimizin geriye düşmesine neden olan Maini, son bölümde iyi bir tempo ile podyuma uzandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mirko Bortolotti, Preining tarafından geçildikten sonra dördüncü sıraya düştü ve yarışı bu noktada tamamladı.

Kelvin van der Linde beşinci olurken, Sheldo van der Linde altıncı oldu.

Ayhancan bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilediği yarışta Maini ile yaşadığı temas sonrası geriye düştü. Buna rağmen iyi bir tempoyla yedinci oldu.

DTM Red Bull Ring yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Araç Tur Zaman Ara Pitler Puan
1 Germany R. Rast Schubert Motorsport 33 BMW M4 GT3 39

1:01'30.330

     25
2 Austria T. Preining Manthey EMA 91 Porsche 911 GT3 R 39

+0.668

1:01'30.998

 0.668   20
3 India A. Maini Mercedes-AMG Team HRT 36 Mercedes-AMG GT3 Evo 39

+10.367

1:01'40.697

 9.699   16
4 Italy M. Bortolotti SSR Performance 92 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 39

+14.773

1:01'45.103

 4.406   13
5 South Africa K. vanderLinde Abt Sportsline 3 Audi R8 LMS Evo II 39

+15.877

1:01'46.207

 1.104   11
6 South Africa S. Linde Schubert Motorsport 31 BMW M4 GT3 39

+17.359

1:01'47.689

 1.482   10
7 Turkey A. Güven Manthey EMA 90 Porsche 911 GT3 R 39

+17.939

1:01'48.269

 0.580   9
8 Germany M. Engel Mercedes-AMG Team Winward 130 Mercedes-AMG GT3 Evo 39

+24.194

1:01'54.524

 6.255   8
9 France F. Perera GRT Grasser Racing Team 63 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 39

+28.612

1:01'58.942

 4.418   7
10 United Kingdom J. Aitken Emil Frey Racing 14 Ferrari 296 GT3 39

+29.433

1:01'59.763

 0.821   6
11 Germany M. Wittmann Schubert Motorsport 11 BMW M4 GT3 39

+30.236

1:02'00.566

 0.803   5
12 Switzerland R. Feller Abt Sportsline 7 Audi R8 LMS Evo II 39

+31.416

1:02'01.746

 1.180   4
13
T. Vermeulen Emil Frey Racing
 69 Ferrari 296 GT3 39

+32.061

1:02'02.391

 0.645   3
14 Germany P. Maximilian Paul Motorsport 71 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 39

+34.114

1:02'04.444

 2.053   2
15 Austria C. Schmid Dörr Motorsport 85 McLaren 720S GT3 Evo 39

+38.824

1:02'09.154

 4.710   1
16 Denmark N. Thiim SSR Performance 94 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 39

+43.628

1:02'13.958

 4.804    
17
B. Dörr Dörr Motorsport
 25 McLaren 720S GT3 Evo 39

+46.168

1:02'16.498

 2.540    
dnf Austria L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter 22 Mercedes-AMG GT3 Evo 32

+7 Laps

51'27.219

 7 Laps    
dnf Germany L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT 4 Mercedes-AMG GT3 Evo 25

+14 Laps

41'39.782

 7 Laps    
dnf Germany L. Engstler GRT Grasser Racing Team 19 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 17

+22 Laps

28'59.869

 8 Laps    
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Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Photo by: Alexander Trienitz

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