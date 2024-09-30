DTM Red Bull Ring: Rast kazandı, Ayhancan yedinci oldu

BMW takımında yarışan Rast, hızlı pitstop ve doğru stratejiyle aldığı liderliği son bölümde korumaya devam etti ve galibiyete uzandı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Rast, ilk stintin sonunda ikinci sıraya yükseldi.

Schubert ekibinin hızlı pitstopu ve stratejisi sayesinde liderliği alan Rast, Thomas Preining'in baskısı altına girdi.

Rast, tüm baskıya rağmen hata yapmadı ve Preining'i 0.6 saniye farkla geride tutarak zafere ulaştı.

Üçüncülüğü Mercedes pilotu Arjun Maini kazandı. Temsilcimiz Ayhancan Güven'le temas yaşayan ve temsilcimizin geriye düşmesine neden olan Maini, son bölümde iyi bir tempo ile podyuma uzandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mirko Bortolotti, Preining tarafından geçildikten sonra dördüncü sıraya düştü ve yarışı bu noktada tamamladı.

Kelvin van der Linde beşinci olurken, Sheldo van der Linde altıncı oldu.

Ayhancan bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilediği yarışta Maini ile yaşadığı temas sonrası geriye düştü. Buna rağmen iyi bir tempoyla yedinci oldu.

DTM Red Bull Ring yarış sonucu: