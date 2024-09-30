DTM Red Bull Ring: Rast kazandı, Ayhancan yedinci oldu
Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, Porsche pilotu Thomas Preining'i geride bırakarak bu yılki ikinci zaferini kazandı.
BMW takımında yarışan Rast, hızlı pitstop ve doğru stratejiyle aldığı liderliği son bölümde korumaya devam etti ve galibiyete uzandı.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan Rast, ilk stintin sonunda ikinci sıraya yükseldi.
Schubert ekibinin hızlı pitstopu ve stratejisi sayesinde liderliği alan Rast, Thomas Preining'in baskısı altına girdi.
Rast, tüm baskıya rağmen hata yapmadı ve Preining'i 0.6 saniye farkla geride tutarak zafere ulaştı.
Üçüncülüğü Mercedes pilotu Arjun Maini kazandı. Temsilcimiz Ayhancan Güven'le temas yaşayan ve temsilcimizin geriye düşmesine neden olan Maini, son bölümde iyi bir tempo ile podyuma uzandı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mirko Bortolotti, Preining tarafından geçildikten sonra dördüncü sıraya düştü ve yarışı bu noktada tamamladı.
Kelvin van der Linde beşinci olurken, Sheldo van der Linde altıncı oldu.
Ayhancan bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilediği yarışta Maini ile yaşadığı temas sonrası geriye düştü. Buna rağmen iyi bir tempoyla yedinci oldu.
DTM Red Bull Ring yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|Pitler
|Puan
|1
|R. Rast Schubert Motorsport
|33
|BMW M4 GT3
|39
|
1:01'30.330
|25
|2
|T. Preining Manthey EMA
|91
|Porsche 911 GT3 R
|39
|
+0.668
1:01'30.998
|0.668
|20
|3
|A. Maini Mercedes-AMG Team HRT
|36
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|39
|
+10.367
1:01'40.697
|9.699
|16
|4
|M. Bortolotti SSR Performance
|92
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|39
|
+14.773
1:01'45.103
|4.406
|13
|5
|K. vanderLinde Abt Sportsline
|3
|Audi R8 LMS Evo II
|39
|
+15.877
1:01'46.207
|1.104
|11
|6
|S. Linde Schubert Motorsport
|31
|BMW M4 GT3
|39
|
+17.359
1:01'47.689
|1.482
|10
|7
|A. Güven Manthey EMA
|90
|Porsche 911 GT3 R
|39
|
+17.939
1:01'48.269
|0.580
|9
|8
|M. Engel Mercedes-AMG Team Winward
|130
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|39
|
+24.194
1:01'54.524
|6.255
|8
|9
|F. Perera GRT Grasser Racing Team
|63
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|39
|
+28.612
1:01'58.942
|4.418
|7
|10
|J. Aitken Emil Frey Racing
|14
|Ferrari 296 GT3
|39
|
+29.433
1:01'59.763
|0.821
|6
|11
|M. Wittmann Schubert Motorsport
|11
|BMW M4 GT3
|39
|
+30.236
1:02'00.566
|0.803
|5
|12
|R. Feller Abt Sportsline
|7
|Audi R8 LMS Evo II
|39
|
+31.416
1:02'01.746
|1.180
|4
|13
|
T. Vermeulen Emil Frey Racing
|69
|Ferrari 296 GT3
|39
|
+32.061
1:02'02.391
|0.645
|3
|14
|P. Maximilian Paul Motorsport
|71
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|39
|
+34.114
1:02'04.444
|2.053
|2
|15
|C. Schmid Dörr Motorsport
|85
|McLaren 720S GT3 Evo
|39
|
+38.824
1:02'09.154
|4.710
|1
|16
|N. Thiim SSR Performance
|94
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|39
|
+43.628
1:02'13.958
|4.804
|17
|
B. Dörr Dörr Motorsport
|25
|McLaren 720S GT3 Evo
|39
|
+46.168
1:02'16.498
|2.540
|dnf
|L. Auer Mercedes-AMG Team Mann-Filter
|22
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|32
|
+7 Laps
51'27.219
|7 Laps
|dnf
|L. Stolz Mercedes-AMG Team HRT
|4
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|25
|
+14 Laps
41'39.782
|7 Laps
|dnf
|L. Engstler GRT Grasser Racing Team
|19
|Lamborghini Huracán GT3 Evo 2
|17
|
+22 Laps
28'59.869
|8 Laps
|Tüm sonuçları görüntüle
Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3
Photo by: Alexander Trienitz
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