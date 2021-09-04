DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
DTM’in Red Bull Ring ayağındaki ilk yarışın galibi Liam Lawson olurken, kendisini şampiyonluk savaşına ortak hale getirdi.
Lawson, son yarışlardaki kötü sonuçların ardından şampiyonada beşinciliğe gerilemişti. Ancak Red Bull Ring’de güçlü bir performans sergiledi ve bu sezonki ikinci galibiyeti aldı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson iyi bir startla yerini korudu. Philip Ellis ise Sheldon van der Linde’yi geçerek dördüncülüğe yükseldi.
İlk turda altıncı sırayı koruyan Alex Albon ikinci turda giriştiği mücadelede pist dışına taşarak sekizinciliğe düştü.
İlk bölümde farkı yavaş yavaş açan Lawson, pitlerin ardından da yerini korumayı başardı.
Yarış boyu Lawson’ın arkasında yer alan Maximilian Götz son turlarda farkı kapatsa da geçiş şansı bulamadı.
Böylece Lawson bir saniye farkla zafere ulaşırken, sezonun ilk hafta sonu olan Monza’dan sonra ilk kez galip geldi ve şampiyonada Kelvin van der Linde ile Götz’ün arkasında üçüncülüğe yükseldi.
Üçüncülük savaşı son ana kadar sürerken, Ellis az bir farkla Albon ve Van der Linde’nin önünde kalarak podyumu tamamlayan isim oldu.
Çaylak sürücü Arjun Maini serideki en iyi sonucunu alarak altıncı olurken, en iyi BMW sürücüsü Marco Wittmann yedinci, kendi evinde yarışan Lucas Auer sekizinci sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Vincent Abril ve Timo Glock oldu.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Liam Lawson
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|57'48.232
|2
|Maximilian Götz
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|57'49.239
|1.007
|1.007
|3
|Philip Ellis
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|58'01.171
|12.939
|11.932
|4
|Alexander Albon
|Ferrari 488 GT3 Evo 2020
|58'02.514
|14.282
|1.343
|5
|Kelvin vanderLinde
|Audi R8 LMS Evo
|58'03.061
|14.829
|0.547
|6
|Arjun Maini
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|58'03.428
|15.196
|0.367
|7
|Marco Wittmann
|BMW M6 GT3
|58'03.775
|15.543
|0.347
|8
|Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|58'05.239
|17.007
|1.464
|9
|Vincent Abril
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|58'07.976
|19.744
|2.737
|10
|Timo Glock
|BMW M6 GT3
|58'10.392
|22.160
|2.416
|11
|Daniel Juncadella
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|58'11.436
|23.204
|1.044
|12
|Maximilian Buhk
|Mercedes-AMG GT3 Evo
|58'13.832
|25.600
|2.396
|13
|Paul Maximilian
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|58'17.690
|29.458
|3.858
|14
|Esteban Muth
|BMW M6 GT3
|58'18.217
|29.985
|0.527
|15
|Mike Rockenfeller
|Audi R8 LMS Evo
|58'26.407
|38.175
|8.190
|16
|Esmee Hawkey
|Lamborghini Huracán GT3 Evo
|58'27.644
|39.412
|1.237
|17
|Sophia Floersch
|Audi R8 LMS Evo
|58'55.400
|1'07.168
|27.756
|18
|Nico Müller
|Audi R8 LMS Evo
|47'15.671
|7 Laps
|7 Laps
|19
|Dev Gore
|Audi R8 LMS Evo
|24'17.109
|23 Laps
|16 Laps
|20
|Sheldon Linde
|BMW M6 GT3
|14'15.922
|29 Laps
|6 Laps
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