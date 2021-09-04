DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Lawson, son yarışlardaki kötü sonuçların ardından şampiyonada beşinciliğe gerilemişti. Ancak Red Bull Ring’de güçlü bir performans sergiledi ve bu sezonki ikinci galibiyeti aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson iyi bir startla yerini korudu. Philip Ellis ise Sheldon van der Linde’yi geçerek dördüncülüğe yükseldi.

İlk turda altıncı sırayı koruyan Alex Albon ikinci turda giriştiği mücadelede pist dışına taşarak sekizinciliğe düştü.

İlk bölümde farkı yavaş yavaş açan Lawson, pitlerin ardından da yerini korumayı başardı.

Yarış boyu Lawson’ın arkasında yer alan Maximilian Götz son turlarda farkı kapatsa da geçiş şansı bulamadı.

Böylece Lawson bir saniye farkla zafere ulaşırken, sezonun ilk hafta sonu olan Monza’dan sonra ilk kez galip geldi ve şampiyonada Kelvin van der Linde ile Götz’ün arkasında üçüncülüğe yükseldi.

Üçüncülük savaşı son ana kadar sürerken, Ellis az bir farkla Albon ve Van der Linde’nin önünde kalarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Çaylak sürücü Arjun Maini serideki en iyi sonucunu alarak altıncı olurken, en iyi BMW sürücüsü Marco Wittmann yedinci, kendi evinde yarışan Lucas Auer sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Vincent Abril ve Timo Glock oldu.

Yarış sonucu: