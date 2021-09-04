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DTM / Red Bull Ring Yarış raporu

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

DTM’in Red Bull Ring ayağındaki ilk yarışın galibi Liam Lawson olurken, kendisini şampiyonluk savaşına ortak hale getirdi.

DTM Red Bull Ring: Lawson kazandı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Lawson, son yarışlardaki kötü sonuçların ardından şampiyonada beşinciliğe gerilemişti. Ancak Red Bull Ring’de güçlü bir performans sergiledi ve bu sezonki ikinci galibiyeti aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Liam Lawson iyi bir startla yerini korudu. Philip Ellis ise Sheldon van der Linde’yi geçerek dördüncülüğe yükseldi.

İlk turda altıncı sırayı koruyan Alex Albon ikinci turda giriştiği mücadelede pist dışına taşarak sekizinciliğe düştü.

İlk bölümde farkı yavaş yavaş açan Lawson, pitlerin ardından da yerini korumayı başardı.

Yarış boyu Lawson’ın arkasında yer alan Maximilian Götz son turlarda farkı kapatsa da geçiş şansı bulamadı.

Böylece Lawson bir saniye farkla zafere ulaşırken, sezonun ilk hafta sonu olan Monza’dan sonra ilk kez galip geldi ve şampiyonada Kelvin van der Linde ile Götz’ün arkasında üçüncülüğe yükseldi.

Üçüncülük savaşı son ana kadar sürerken, Ellis az bir farkla Albon ve Van der Linde’nin önünde kalarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Çaylak sürücü Arjun Maini serideki en iyi sonucunu alarak altıncı olurken, en iyi BMW sürücüsü Marco Wittmann yedinci, kendi evinde yarışan Lucas Auer sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Vincent Abril ve Timo Glock oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark Ara
1 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 57'48.232    
2 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 57'49.239 1.007 1.007
3 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 58'01.171 12.939 11.932
4 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 58'02.514 14.282 1.343
5 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 58'03.061 14.829 0.547
6 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 58'03.428 15.196 0.367
7 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 58'03.775 15.543 0.347
8 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 58'05.239 17.007 1.464
9 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 58'07.976 19.744 2.737
10 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 58'10.392 22.160 2.416
11 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 58'11.436 23.204 1.044
12 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 58'13.832 25.600 2.396
13 Paul Maximilian Lamborghini Huracán GT3 Evo 58'17.690 29.458 3.858
14 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 58'18.217 29.985 0.527
15 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 58'26.407 38.175 8.190
16 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 58'27.644 39.412 1.237
17 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 58'55.400 1'07.168 27.756
18 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 47'15.671 7 Laps 7 Laps
19 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 24'17.109 23 Laps 16 Laps
20 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 14'15.922 29 Laps 6 Laps
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